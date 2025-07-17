https://ria.ru/20250717/ukraina-2029611313.html
В подполье заявили о снижении темпов мобилизации
В подполье заявили о снижении темпов мобилизации - РИА Новости, 17.07.2025
В подполье заявили о снижении темпов мобилизации
Темпы работы украинских военкоматов (ТЦК) по мобилизации в армию гражданского населения подконтрольных Киеву территорий значительно снизились из-за ударов ВС РФ РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T06:54:00+03:00
2025-07-17T06:54:00+03:00
2025-07-17T06:54:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 17 июл - РИА Новости. Темпы работы украинских военкоматов (ТЦК) по мобилизации в армию гражданского населения подконтрольных Киеву территорий значительно снизились из-за ударов ВС РФ по офисам ТЦК, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Темпы мобилизации сейчас значительно снизились. В интернете за последние две недели даже не было резонансных видео с "бусификацией", то есть с актами незаконной, насильственной мобилизации гражданских", - сказал РИА Новости представитель подполья. По словам собеседника агентства, удары ВС РФ по объектам ТЦК в Харькове удачно совпали с обнародованием личных данных украинских военкомов. "Теперь "людоловы" понимают, что они оказались между молотом и наковальней: есть реальная опасность, как со стороны ВС РФ, так и со стороны местных жителей", - заключил подпольщик.
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029139373.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, киев, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Харьков, Вооруженные силы РФ
В подполье заявили о снижении темпов мобилизации
Темпы мобилизации на Украине снизились из-за российских ударов