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В подполье заявили о снижении темпов мобилизации - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:54 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029611313.html
В подполье заявили о снижении темпов мобилизации
В подполье заявили о снижении темпов мобилизации - РИА Новости, 17.07.2025
В подполье заявили о снижении темпов мобилизации
Темпы работы украинских военкоматов (ТЦК) по мобилизации в армию гражданского населения подконтрольных Киеву территорий значительно снизились из-за ударов ВС РФ РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T06:54:00+03:00
2025-07-17T06:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
харьков
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК, 17 июл - РИА Новости. Темпы работы украинских военкоматов (ТЦК) по мобилизации в армию гражданского населения подконтрольных Киеву территорий значительно снизились из-за ударов ВС РФ по офисам ТЦК, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье. "Темпы мобилизации сейчас значительно снизились. В интернете за последние две недели даже не было резонансных видео с "бусификацией", то есть с актами незаконной, насильственной мобилизации гражданских", - сказал РИА Новости представитель подполья. По словам собеседника агентства, удары ВС РФ по объектам ТЦК в Харькове удачно совпали с обнародованием личных данных украинских военкомов. "Теперь "людоловы" понимают, что они оказались между молотом и наковальней: есть реальная опасность, как со стороны ВС РФ, так и со стороны местных жителей", - заключил подпольщик.
https://ria.ru/20250715/ukraina-2029139373.html
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в мире, киев, харьков, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Харьков, Вооруженные силы РФ
В подполье заявили о снижении темпов мобилизации

Темпы мобилизации на Украине снизились из-за российских ударов

© Фото : Joint Forces Operation / Vitali SoloniyУкраинский военный
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : Joint Forces Operation / Vitali Soloniy
Украинский военный. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 17 июл - РИА Новости. Темпы работы украинских военкоматов (ТЦК) по мобилизации в армию гражданского населения подконтрольных Киеву территорий значительно снизились из-за ударов ВС РФ по офисам ТЦК, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье.
"Темпы мобилизации сейчас значительно снизились. В интернете за последние две недели даже не было резонансных видео с "бусификацией", то есть с актами незаконной, насильственной мобилизации гражданских", - сказал РИА Новости представитель подполья.
Здание ТЦК горит в Харькове. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Подполье сообщило о дезертирстве офицеров ТЦК на Украине
15 июля, 03:51
По словам собеседника агентства, удары ВС РФ по объектам ТЦК в Харькове удачно совпали с обнародованием личных данных украинских военкомов.
"Теперь "людоловы" понимают, что они оказались между молотом и наковальней: есть реальная опасность, как со стороны ВС РФ, так и со стороны местных жителей", - заключил подпольщик.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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