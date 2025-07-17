https://ria.ru/20250717/ukraina-2029606913.html

Британские инструкторы учили мобилизованных в ВСУ полчаса, заявил пленный

Британские инструкторы учили мобилизованных в ВСУ полчаса, заявил пленный - РИА Новости, 17.07.2025

Британские инструкторы учили мобилизованных в ВСУ полчаса, заявил пленный

Британские инструкторы обучали мобилизованных в ВСУ штурму зданий всего 30 минут, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий из Львова Петр Климишевский. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T05:34:00+03:00

2025-07-17T05:34:00+03:00

2025-07-17T08:44:00+03:00

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КУРСК, 17 июл - РИА Новости. Британские инструкторы обучали мобилизованных в ВСУ штурму зданий всего 30 минут, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий из Львова Петр Климишевский. "Один белый, другой афроамериканец был, и с ними русскоязычный переводчик, девушка. Они тоже за полчасика нас обучали брать штурмом дома, "Урбан" назывался, типа, городские штурмы", - рассказал военнопленный. Он подчеркнул, что за это время они успели разобрать только штурм ступенек здания. "Обучали нас только штурму ступенек, все. Не заход в дом, не выход, а именно ступеньки", - сказал пленный. По его словам, инструкторы уверенно держали в руках оружие, чем походили на наёмников. "Больше похоже было на спецназ какой-то Великобритании, что-то типа такого", - добавил он.

https://ria.ru/20250127/britanija-1995620241.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Британские инструкторы обучали мобилизованных в ВСУ штурму зданий всего 30 минут Британские инструкторы обучали мобилизованных в ВСУ штурму зданий всего 30 минут, рассказал РИА Новости пленный 2025-07-17T05:34 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, львов, великобритания, вооруженные силы украины