https://ria.ru/20250717/ukraina-2029606913.html
Британские инструкторы учили мобилизованных в ВСУ полчаса, заявил пленный
Британские инструкторы учили мобилизованных в ВСУ полчаса, заявил пленный - РИА Новости, 17.07.2025
Британские инструкторы учили мобилизованных в ВСУ полчаса, заявил пленный
Британские инструкторы обучали мобилизованных в ВСУ штурму зданий всего 30 минут, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий из Львова Петр Климишевский. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T05:34:00+03:00
2025-07-17T05:34:00+03:00
2025-07-17T08:44:00+03:00
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КУРСК, 17 июл - РИА Новости. Британские инструкторы обучали мобилизованных в ВСУ штурму зданий всего 30 минут, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий из Львова Петр Климишевский. "Один белый, другой афроамериканец был, и с ними русскоязычный переводчик, девушка. Они тоже за полчасика нас обучали брать штурмом дома, "Урбан" назывался, типа, городские штурмы", - рассказал военнопленный. Он подчеркнул, что за это время они успели разобрать только штурм ступенек здания. "Обучали нас только штурму ступенек, все. Не заход в дом, не выход, а именно ступеньки", - сказал пленный. По его словам, инструкторы уверенно держали в руках оружие, чем походили на наёмников. "Больше похоже было на спецназ какой-то Великобритании, что-то типа такого", - добавил он.
https://ria.ru/20250127/britanija-1995620241.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Британские инструкторы обучали мобилизованных в ВСУ штурму зданий всего 30 минут
Британские инструкторы обучали мобилизованных в ВСУ штурму зданий всего 30 минут, рассказал РИА Новости пленный
2025-07-17T05:34
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PT0M59S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, львов, великобритания, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Львов, Великобритания, Вооруженные силы Украины
Британские инструкторы учили мобилизованных в ВСУ полчаса, заявил пленный
Пленный Климишевский: мобилизованных в ВСУ 30 минут учили штурму зданий