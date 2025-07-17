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Мошенников на Украине учат, как не обмануть украинцев, сообщили в подполье - РИА Новости, 17.07.2025
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04:49 17.07.2025 (обновлено: 06:15 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029604380.html
Мошенников на Украине учат, как не обмануть украинцев, сообщили в подполье
Мошенников на Украине учат, как не обмануть украинцев, сообщили в подполье - РИА Новости, 17.07.2025
Мошенников на Украине учат, как не обмануть украинцев, сообщили в подполье
Составители инструкции для украинских телефонных мошенников, которые выманивают деньги у россиян, позаботились о том, чтобы от их действий не пострадали... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T04:49:00+03:00
2025-07-17T06:15:00+03:00
в мире
россия
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
мошенничество
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Составители инструкции для украинских телефонных мошенников, которые выманивают деньги у россиян, позаботились о том, чтобы от их действий не пострадали украинцы, следует из руководства, которое представители сопротивления передали РИА Новости.Члены подпольного движения Stop Grave ранее внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе, получив доступ к внутренним документам. По данным Stop Grave, подразделение кибербезопасности СБУ курирует аферистов, которые терроризируют россиян."На украинские сайты, личные профили соцсетей и прочие посторонние вкладки мы не ходим. IT лично будет ооооочень сильно ругаться", — говорится в примечании к основной инструкции.Сотрудникам кол-центра раздали руководство, напечатанное на нескольких листах на русском языке. Как выяснило ранее РИА Новости, некоторые подобные методички написаны с орфографическими ошибками, в них встречаются слова "орест", "от куда", "спичь" и нецензурная лексика, выяснило ранее РИА Новости.По данным ФСБ, на Украине действуют до 150 кол-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, а значительная часть доходов идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.
https://ria.ru/20250717/moshenniki-2029595582.html
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7 495 645-6601
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в мире, россия, украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины, мошенничество
В мире, Россия, Украина, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины, Мошенничество
Мошенников на Украине учат, как не обмануть украинцев, сообщили в подполье

Составители инструкции для мошенников позаботились, чтобы не пострадали украинцы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Составители инструкции для украинских телефонных мошенников, которые выманивают деньги у россиян, позаботились о том, чтобы от их действий не пострадали украинцы, следует из руководства, которое представители сопротивления передали РИА Новости.
Члены подпольного движения Stop Grave ранее внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе, получив доступ к внутренним документам. По данным Stop Grave, подразделение кибербезопасности СБУ курирует аферистов, которые терроризируют россиян.
Мужчина держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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"На украинские сайты, личные профили соцсетей и прочие посторонние вкладки мы не ходим. IT лично будет ооооочень сильно ругаться", — говорится в примечании к основной инструкции.
Сотрудникам кол-центра раздали руководство, напечатанное на нескольких листах на русском языке. Как выяснило ранее РИА Новости, некоторые подобные методички написаны с орфографическими ошибками, в них встречаются слова "орест", "от куда", "спичь" и нецензурная лексика, выяснило ранее РИА Новости.
По данным ФСБ, на Украине действуют до 150 кол-центров, занятых мошеннической деятельностью против россиян, а значительная часть доходов идет на финансирование ВСУ и националистических бандформирований.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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