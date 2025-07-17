https://ria.ru/20250717/ukraina-2029598920.html
Zielinski & Rozen заявила о репутационном ущербе из-за подделок в рядах ВСУ
Zielinski & Rozen заявила о репутационном ущербе из-за подделок в рядах ВСУ - РИА Новости, 17.07.2025
Zielinski & Rozen заявила о репутационном ущербе из-за подделок в рядах ВСУ
Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen понес значительный репутационный ущерб в связи с попаданием поддельной парфюмерии в ряды ВСУ, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T03:21:00+03:00
2025-07-17T03:21:00+03:00
2025-07-17T03:21:00+03:00
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen понес значительный репутационный ущерб в связи с попаданием поддельной парфюмерии в ряды ВСУ, сообщил РИА Новости представитель компании. В среду представитель Zielinski & Rozen заявил РИА Новости, что парфюмерная компания не имеет никакого отношения к поставкам продукции для ВСУ, а на снимках, растиражированных украинскими СМИ, запечатлена поддельная продукция. "У нас нет объяснений тому, как эти товары попали туда. Мы не только не имеем никакого отношения к их поставке, но и, по сути, это вообще не наша продукция, а всего лишь некачественная имитация. Мы совершенно не имеем отношения к этой истории, которая нам нанесла значительный и прискорбный ущерб", - сообщил представитель. Ранее на этой неделе в ряде украинских СМИ появилась информация, что парфюмерный бренд Zielinski & Rozen на Украине поддерживает ВСУ и отсылает на передовую свою продукцию. Публикации сопровождались снимками, на которых якобы запечатлена продукция этого бренда. В среду депутат Госдумы Андрей Луговой направил прокурору Московской области Сергею Забатурину запрос с просьбой проверить бизнес израильской парфюмерной компании Zielinski & Rozen на причастность финансирования ВСУ.
https://ria.ru/20250716/gosduma-2029393717.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, московская область (подмосковье), андрей луговой, вооруженные силы украины, госдума рф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Московская область (Подмосковье), Андрей Луговой, Вооруженные силы Украины, Госдума РФ, В мире
Zielinski & Rozen заявила о репутационном ущербе из-за подделок в рядах ВСУ
Дом Zielinski & Rozen понес ущерб из-за попадания поддельной парфюмерии в ВСУ