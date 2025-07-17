https://ria.ru/20250717/ukraina-2029595160.html
"Люди были замечательные": на Украине поностальгировали об СССР
"Люди были замечательные": на Украине поностальгировали об СССР - РИА Новости, 17.07.2025
"Люди были замечательные": на Украине поностальгировали об СССР
Представители советской власти были более компетентны в вопросах проведения государственной политики, чем современные управленцы в Киеве, заявил бывший советник РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T02:11:00+03:00
2025-07-17T02:11:00+03:00
2025-07-17T02:19:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Представители советской власти были более компетентны в вопросах проведения государственной политики, чем современные управленцы в Киеве, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала."Был у меня замечательный преподаватель по экономике сельского хозяйства. <...> Это был еще Советский союз, 1980 год. <...> Такой умничка был, молодец такой, очень знающий. <...> Вообще такие умные люди были, конечно, замечательные. Сейчас таких вообще близко нет. Я вспоминаю, как этих кнопкодавов, слуг народа, собрали в этом Трусковце, в каком-то закрытом отеле. <…> Учили их, потому что они вообще ничего не понимали", — сказал он.Таким образом, как считает Соскин, у власти на Украине оказались некомпетентные кадры."Нельзя было представить, что шоумен — театральный, провинциальный, КВНский балаган — может такое натворить", — подытожил он .Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных СМИ в рамках ПМЭФ-2025 вновь подчеркнул нелегитимность украинской власти, указав на истекшие полномочия Зеленского и отмену выборов. Российский лидер призвал Киев к скорейшим переговорам, предупредив об ухудшении позиций Украины при затягивании процесса.
https://ria.ru/20250716/soskin-2029360157.html
https://ria.ru/20250707/ukraina-2027571543.html
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в мире, украина, киев, россия, леонид кучма, олег соскин, владимир путин
В мире, Украина, Киев, Россия, Леонид Кучма, Олег Соскин, Владимир Путин
"Люди были замечательные": на Украине поностальгировали об СССР
Соскин: украинские власти хуже управляют страной, чем во времена СССР