https://ria.ru/20250717/ukraina-2029595160.html

"Люди были замечательные": на Украине поностальгировали об СССР

"Люди были замечательные": на Украине поностальгировали об СССР - РИА Новости, 17.07.2025

"Люди были замечательные": на Украине поностальгировали об СССР

Представители советской власти были более компетентны в вопросах проведения государственной политики, чем современные управленцы в Киеве, заявил бывший советник РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T02:11:00+03:00

2025-07-17T02:11:00+03:00

2025-07-17T02:19:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Представители советской власти были более компетентны в вопросах проведения государственной политики, чем современные управленцы в Киеве, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала."Был у меня замечательный преподаватель по экономике сельского хозяйства. <...> Это был еще Советский союз, 1980 год. <...> Такой умничка был, молодец такой, очень знающий. <...> Вообще такие умные люди были, конечно, замечательные. Сейчас таких вообще близко нет. Я вспоминаю, как этих кнопкодавов, слуг народа, собрали в этом Трусковце, в каком-то закрытом отеле. <…> Учили их, потому что они вообще ничего не понимали", — сказал он.Таким образом, как считает Соскин, у власти на Украине оказались некомпетентные кадры."Нельзя было представить, что шоумен — театральный, провинциальный, КВНский балаган — может такое натворить", — подытожил он .Ранее президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных СМИ в рамках ПМЭФ-2025 вновь подчеркнул нелегитимность украинской власти, указав на истекшие полномочия Зеленского и отмену выборов. Российский лидер призвал Киев к скорейшим переговорам, предупредив об ухудшении позиций Украины при затягивании процесса.

https://ria.ru/20250716/soskin-2029360157.html

https://ria.ru/20250707/ukraina-2027571543.html

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в мире, украина, киев, россия, леонид кучма, олег соскин, владимир путин