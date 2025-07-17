Рейтинг@Mail.ru
Без школ, но с оружием. Зеленский рассказал о планах на будущее - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 17.07.2025 (обновлено: 13:45 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/ukraina-2029521345.html
Без школ, но с оружием. Зеленский рассказал о планах на будущее
Без школ, но с оружием. Зеленский рассказал о планах на будущее - РИА Новости, 17.07.2025
Без школ, но с оружием. Зеленский рассказал о планах на будущее
Глава киевского режима запустил масштабные перестановки в правительстве, которые, по его словам, выведут страну из экономического кризиса и укрепят армию... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T08:00:00+03:00
2025-07-17T13:45:00+03:00
жкх
украина
киев
сша
денис шмыгаль
владимир зеленский
верховная рада украины
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017185047_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_076c700cf9899861f9bd9880e9b2dc75.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Глава киевского режима запустил масштабные перестановки в правительстве, которые, по его словам, выведут страну из экономического кризиса и укрепят армию. Правда, реформы начались с выдвижения в премьеры исполнительной, но безынициативной Юлии Свириденко, сделавшей головокружительную карьеру под крылом главы офиса президента Андрея Ермака. Что происходит на Украине — в материале РИА Новости.Новые целиВерховная рада приняла отставку Дениса Шмыгаля, занимавшего пост премьера почти пять с половиной лет. Увольнение поддержал 261 депутат, голосов против не было. Новым премьер-министром стала Юлия Свириденко - за нее проголосовали 262 депутата.Накануне Зеленский заслушал доклад Свириденко о том, как Киев выполнил договоренности с представителями ЕС и США, достигнутые в рамках конференции по послевоенному восстановлению."Обсудили и конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное производство оружия. С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти", — сообщил Зеленский.Позднее Свириденко перечислила то же самое в качестве поставленных перед ней задач. Она собирается снять множество бюрократических преград, сократить расходы госбюджета и сосредоточить государственные ресурсы на обороне.Ей 39 лет, родилась в Чернигове. С 2015 по 2018-й работала в Черниговской областной государственной администрации (ОГА). От должности советника председателя поднялась по карьерной лестнице до исполняющей обязанности главы ОГА. В 2019-м ее назначили замминистра экономики, в 2020-м — замглавы офиса президента Андрея Ермака. Считается, что он ей покровительствует. В 2021-м Свириденко стала министром экономики и вице-премьером.Перемены слагаемыхУволенный премьер теперь возглавит военное ведомство, заменив Рустема Умерова. "Колоссальный опыт Шмыгаля точно будет полезным на позиции министра обороны Украины", — заверил Зеленский.Умерова, по сведениям "Украинской правды", хотели отправить послом в США или в ЕС, но в последний момент передумали. Также Зеленский пытался, но не смог найти новых глав министерств социальной политики, образования и культуры. В частности, он публично возмущался, почему в стране не повышают пенсии и закрывают школы, призвав изменить ситуацию. Но как — не сказал.Минэкономики, Минэкологии и Минагро объединили в одно ведомство, которое возглавил Алексей Соболев – заместитель Свириденко в экономическом ведомстве.Также из правительства вывели вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции Ольгу Стефанишину. Как сообщила газета "РБК-Украина", у Верховной рады накопилось к ней много претензий из-за множества коррупционных скандалов, с которыми она связана. Теперь она будет работать послом Украины в США. Новым вице-премьером по евроинтеграции станет еще один заместитель Свириденко в Минэкономике Тарас Качка.Ожидания и реальностьУ Свириденко сложилась репутация верной подручной Ермака и Зеленского, готовой браться за любую работу. В партии власти "Слуга народа" (СН) ее называют исполнительной, но не инициативной и недостаточно эффективной."Она занималась трудовой реформой — где? Дерегуляционная группа в правительстве — есть прорывы? Санкционная группа в правительстве? Промышленный безвиз? Встречи с бизнесом? Свириденко обещала их еженедельно. Зато у нее есть время на споры с СН из-за того, что фракция не хочет поддержать ее повышение", — возмущался в беседе с "Украинской правдой" один из представителей партии власти.По мнению замглавы Института стран СНГ Владимира Жарихина, смена премьер-министра может быть связана с отношениями между Киевом и Вашингтоном."Трамп дал понять, что не списывает Зеленского в утиль и продолжает видеть в нем главу государства. Чтобы не растерять это доверие, тот решил назначить премьером Свириденко, вызывающую симпатию у американской администрации. В частности, она участвовала в разработке договора о полезных ископаемых. Что касается Умерова, то, по данным закрытых опросов, у него рост популярности среди военных, поэтому его, как и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, решено сделать послом. А Шмыгаля отправили в Минобороны уже только из-за продолжения переговоров с Россией. Как известно, Умеров принимал в них участие, но экс-премьер может быть более полезен в этом качестве. Заодно Киев продемонстрирует Трампу серьезность своих намерений", — объяснил РИА Новости политолог.Эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов считает, что на рядовых украинцах все эти назначения никак не скажутся."Политика в экономике и военно-промышленном секторе не изменится. Речь прежде всего идет о конфигурации центров силы. Так, Шмыгаль — ставленник олигарха Рината Ахметова, а Свириденко — Ермака. Зеленский окончательно переместил управление исполнительной властью из правительства в офис президента. Конечно, это противоречит конституции, но о таких "мелочах" сейчас никто не вспоминает", — отметил он.И уточнил: отставку Шмыгаля оформили в соответствии с законом о военном положении. Поскольку правительство нельзя распустить, премьер сам уволился. Соответственно, это не роспуск кабмина, а лишь кадровые перестановки. Де-факто же Зеленский продолжает укреплять собственную вертикаль власти.
https://ria.ru/20250627/ukraina-2025607176.html
https://ria.ru/20250703/germaniya-2026781276.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017185047_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4238b6e9a97b77ae6fccb5d19355715d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жкх, украина, киев, сша, денис шмыгаль, владимир зеленский, верховная рада украины, евросоюз, андрей ермак
ЖКХ, Украина, Киев, США, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Евросоюз, Андрей Ермак
Без школ, но с оружием. Зеленский рассказал о планах на будущее

Политолог Жарихин: Зеленский выбрал нового премьера Украины ради Трампа

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский во время пресс-конференции в Посольстве Украины в Анкаре, Турция
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Посольстве Украины в Анкаре, Турция - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Посольстве Украины в Анкаре, Турция
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Глава киевского режима запустил масштабные перестановки в правительстве, которые, по его словам, выведут страну из экономического кризиса и укрепят армию. Правда, реформы начались с выдвижения в премьеры исполнительной, но безынициативной Юлии Свириденко, сделавшей головокружительную карьеру под крылом главы офиса президента Андрея Ермака. Что происходит на Украине — в материале РИА Новости.

Новые цели

Верховная рада приняла отставку Дениса Шмыгаля, занимавшего пост премьера почти пять с половиной лет. Увольнение поддержал 261 депутат, голосов против не было. Новым премьер-министром стала Юлия Свириденко - за нее проголосовали 262 депутата.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Накануне Зеленский заслушал доклад Свириденко о том, как Киев выполнил договоренности с представителями ЕС и США, достигнутые в рамках конференции по послевоенному восстановлению.
"Обсудили и конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное производство оружия. С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти", — сообщил Зеленский.
Позднее Свириденко перечислила то же самое в качестве поставленных перед ней задач. Она собирается снять множество бюрократических преград, сократить расходы госбюджета и сосредоточить государственные ресурсы на обороне.
CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development Office / Yulia SvyrydenkoМинистр экономики Украины Юлия Свириденко
Министр экономики Украины Юлия Свириденко - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
CC BY 2.0 / Foreign, Commonwealth & Development Office / Yulia Svyrydenko
Министр экономики Украины Юлия Свириденко
Ей 39 лет, родилась в Чернигове. С 2015 по 2018-й работала в Черниговской областной государственной администрации (ОГА). От должности советника председателя поднялась по карьерной лестнице до исполняющей обязанности главы ОГА. В 2019-м ее назначили замминистра экономики, в 2020-м — замглавы офиса президента Андрея Ермака. Считается, что он ей покровительствует. В 2021-м Свириденко стала министром экономики и вице-премьером.
Владимир Зеленский во время визита в Австрию - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Осталось две недели: за спиной у Зеленского зреет переворот
27 июня, 08:00

Перемены слагаемых

Уволенный премьер теперь возглавит военное ведомство, заменив Рустема Умерова. "Колоссальный опыт Шмыгаля точно будет полезным на позиции министра обороны Украины", — заверил Зеленский.
Умерова, по сведениям "Украинской правды", хотели отправить послом в США или в ЕС, но в последний момент передумали. Также Зеленский пытался, но не смог найти новых глав министерств социальной политики, образования и культуры. В частности, он публично возмущался, почему в стране не повышают пенсии и закрывают школы, призвав изменить ситуацию. Но как — не сказал.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр обороны Украины Рустем Умеров после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган в Стамбуле
Министр обороны Украины Рустем Умеров после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр обороны Украины Рустем Умеров после прямых переговоров между делегациями России и Украины возле дворца Чираган в Стамбуле
Минэкономики, Минэкологии и Минагро объединили в одно ведомство, которое возглавил Алексей Соболев – заместитель Свириденко в экономическом ведомстве.
Также из правительства вывели вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции Ольгу Стефанишину. Как сообщила газета "РБК-Украина", у Верховной рады накопилось к ней много претензий из-за множества коррупционных скандалов, с которыми она связана. Теперь она будет работать послом Украины в США. Новым вице-премьером по евроинтеграции станет еще один заместитель Свириденко в Минэкономике Тарас Качка.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
"Это все изменит". Украина получит передовые технологии для войны с Россией
3 июля, 08:00

Ожидания и реальность

У Свириденко сложилась репутация верной подручной Ермака и Зеленского, готовой браться за любую работу. В партии власти "Слуга народа" (СН) ее называют исполнительной, но не инициативной и недостаточно эффективной.
"Она занималась трудовой реформой — где? Дерегуляционная группа в правительстве — есть прорывы? Санкционная группа в правительстве? Промышленный безвиз? Встречи с бизнесом? Свириденко обещала их еженедельно. Зато у нее есть время на споры с СН из-за того, что фракция не хочет поддержать ее повышение", — возмущался в беседе с "Украинской правдой" один из представителей партии власти.
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГлава администрации президента Украины Андрей Ермак
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Глава администрации президента Украины Андрей Ермак
По мнению замглавы Института стран СНГ Владимира Жарихина, смена премьер-министра может быть связана с отношениями между Киевом и Вашингтоном.
"Трамп дал понять, что не списывает Зеленского в утиль и продолжает видеть в нем главу государства. Чтобы не растерять это доверие, тот решил назначить премьером Свириденко, вызывающую симпатию у американской администрации. В частности, она участвовала в разработке договора о полезных ископаемых. Что касается Умерова, то, по данным закрытых опросов, у него рост популярности среди военных, поэтому его, как и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, решено сделать послом. А Шмыгаля отправили в Минобороны уже только из-за продолжения переговоров с Россией. Как известно, Умеров принимал в них участие, но экс-премьер может быть более полезен в этом качестве. Заодно Киев продемонстрирует Трампу серьезность своих намерений", — объяснил РИА Новости политолог.
Эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов считает, что на рядовых украинцах все эти назначения никак не скажутся.
© AP Photo / Press Service Of The President Of UkraineВладимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine
Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины
"Политика в экономике и военно-промышленном секторе не изменится. Речь прежде всего идет о конфигурации центров силы. Так, Шмыгаль — ставленник олигарха Рината Ахметова, а Свириденко — Ермака. Зеленский окончательно переместил управление исполнительной властью из правительства в офис президента. Конечно, это противоречит конституции, но о таких "мелочах" сейчас никто не вспоминает", — отметил он.
И уточнил: отставку Шмыгаля оформили в соответствии с законом о военном положении. Поскольку правительство нельзя распустить, премьер сам уволился. Соответственно, это не роспуск кабмина, а лишь кадровые перестановки. Де-факто же Зеленский продолжает укреплять собственную вертикаль власти.
 
ЖКХУкраинаКиевСШАДенис ШмыгальВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныЕвросоюзАндрей Ермак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала