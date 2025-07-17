https://ria.ru/20250717/ukraina-2029521345.html

Без школ, но с оружием. Зеленский рассказал о планах на будущее

Без школ, но с оружием. Зеленский рассказал о планах на будущее - РИА Новости, 17.07.2025

Без школ, но с оружием. Зеленский рассказал о планах на будущее

Глава киевского режима запустил масштабные перестановки в правительстве, которые, по его словам, выведут страну из экономического кризиса и укрепят армию... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T08:00:00+03:00

2025-07-17T08:00:00+03:00

2025-07-17T13:45:00+03:00

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владимир зеленский

верховная рада украины

евросоюз

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Михаил Катков. Глава киевского режима запустил масштабные перестановки в правительстве, которые, по его словам, выведут страну из экономического кризиса и укрепят армию. Правда, реформы начались с выдвижения в премьеры исполнительной, но безынициативной Юлии Свириденко, сделавшей головокружительную карьеру под крылом главы офиса президента Андрея Ермака. Что происходит на Украине — в материале РИА Новости.Новые целиВерховная рада приняла отставку Дениса Шмыгаля, занимавшего пост премьера почти пять с половиной лет. Увольнение поддержал 261 депутат, голосов против не было. Новым премьер-министром стала Юлия Свириденко - за нее проголосовали 262 депутата.Накануне Зеленский заслушал доклад Свириденко о том, как Киев выполнил договоренности с представителями ЕС и США, достигнутые в рамках конференции по послевоенному восстановлению."Обсудили и конкретные меры, которые смогут укрепить экономический потенциал Украины, расширить программы поддержки украинцев и масштабировать наше собственное производство оружия. С этой целью начинаем трансформацию системы исполнительной власти", — сообщил Зеленский.Позднее Свириденко перечислила то же самое в качестве поставленных перед ней задач. Она собирается снять множество бюрократических преград, сократить расходы госбюджета и сосредоточить государственные ресурсы на обороне.Ей 39 лет, родилась в Чернигове. С 2015 по 2018-й работала в Черниговской областной государственной администрации (ОГА). От должности советника председателя поднялась по карьерной лестнице до исполняющей обязанности главы ОГА. В 2019-м ее назначили замминистра экономики, в 2020-м — замглавы офиса президента Андрея Ермака. Считается, что он ей покровительствует. В 2021-м Свириденко стала министром экономики и вице-премьером.Перемены слагаемыхУволенный премьер теперь возглавит военное ведомство, заменив Рустема Умерова. "Колоссальный опыт Шмыгаля точно будет полезным на позиции министра обороны Украины", — заверил Зеленский.Умерова, по сведениям "Украинской правды", хотели отправить послом в США или в ЕС, но в последний момент передумали. Также Зеленский пытался, но не смог найти новых глав министерств социальной политики, образования и культуры. В частности, он публично возмущался, почему в стране не повышают пенсии и закрывают школы, призвав изменить ситуацию. Но как — не сказал.Минэкономики, Минэкологии и Минагро объединили в одно ведомство, которое возглавил Алексей Соболев – заместитель Свириденко в экономическом ведомстве.Также из правительства вывели вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции и министра юстиции Ольгу Стефанишину. Как сообщила газета "РБК-Украина", у Верховной рады накопилось к ней много претензий из-за множества коррупционных скандалов, с которыми она связана. Теперь она будет работать послом Украины в США. Новым вице-премьером по евроинтеграции станет еще один заместитель Свириденко в Минэкономике Тарас Качка.Ожидания и реальностьУ Свириденко сложилась репутация верной подручной Ермака и Зеленского, готовой браться за любую работу. В партии власти "Слуга народа" (СН) ее называют исполнительной, но не инициативной и недостаточно эффективной."Она занималась трудовой реформой — где? Дерегуляционная группа в правительстве — есть прорывы? Санкционная группа в правительстве? Промышленный безвиз? Встречи с бизнесом? Свириденко обещала их еженедельно. Зато у нее есть время на споры с СН из-за того, что фракция не хочет поддержать ее повышение", — возмущался в беседе с "Украинской правдой" один из представителей партии власти.По мнению замглавы Института стран СНГ Владимира Жарихина, смена премьер-министра может быть связана с отношениями между Киевом и Вашингтоном."Трамп дал понять, что не списывает Зеленского в утиль и продолжает видеть в нем главу государства. Чтобы не растерять это доверие, тот решил назначить премьером Свириденко, вызывающую симпатию у американской администрации. В частности, она участвовала в разработке договора о полезных ископаемых. Что касается Умерова, то, по данным закрытых опросов, у него рост популярности среди военных, поэтому его, как и бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, решено сделать послом. А Шмыгаля отправили в Минобороны уже только из-за продолжения переговоров с Россией. Как известно, Умеров принимал в них участие, но экс-премьер может быть более полезен в этом качестве. Заодно Киев продемонстрирует Трампу серьезность своих намерений", — объяснил РИА Новости политолог.Эксперт Финансового университета при Правительстве России Денис Денисов считает, что на рядовых украинцах все эти назначения никак не скажутся."Политика в экономике и военно-промышленном секторе не изменится. Речь прежде всего идет о конфигурации центров силы. Так, Шмыгаль — ставленник олигарха Рината Ахметова, а Свириденко — Ермака. Зеленский окончательно переместил управление исполнительной властью из правительства в офис президента. Конечно, это противоречит конституции, но о таких "мелочах" сейчас никто не вспоминает", — отметил он.И уточнил: отставку Шмыгаля оформили в соответствии с законом о военном положении. Поскольку правительство нельзя распустить, премьер сам уволился. Соответственно, это не роспуск кабмина, а лишь кадровые перестановки. Де-факто же Зеленский продолжает укреплять собственную вертикаль власти.

https://ria.ru/20250627/ukraina-2025607176.html

https://ria.ru/20250703/germaniya-2026781276.html

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жкх, украина, киев, сша, денис шмыгаль, владимир зеленский, верховная рада украины, евросоюз, андрей ермак