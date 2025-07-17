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В Госдуме ответили на угрозы НАТО Калининграду - РИА Новости, 17.07.2025
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15:47 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/ugroza-2029718538.html
В Госдуме ответили на угрозы НАТО Калининграду
В Госдуме ответили на угрозы НАТО Калининграду - РИА Новости, 17.07.2025
В Госдуме ответили на угрозы НАТО Калининграду
У стран Североатлантического альянса "кишка тонка" напасть на Калининград, заявил депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T15:47:00+03:00
2025-07-17T15:47:00+03:00
россия
калининград
калининградская область
андрей колесников
джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)
нато
госдума рф
евросоюз
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. У стран Североатлантического альянса "кишка тонка" напасть на Калининград, заявил депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с "Лентой.ру"."Может быть, не с той ноги встал, что такие заявления делает. Но кишка у них тонка", — заявил Колесник.Донахью, выступая на конференции в ФРГ, утверждал, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области.Бывший главком Североатлантического альянса в Европе Джеймс Ставридис в мае заявлял об угрозе Калининграда в случае начала войны с Россией. Он утверждает, что нейтрализация Калининграда будет нужна НАТО для того, чтобы Россия не смогла контролировать Сувалкский коридор на границе между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии соединены с остальным ЕС.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20250717/grinkevich-2029703807.html
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россия, калининград, калининградская область, андрей колесников, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), нато, госдума рф, евросоюз, в мире
Россия, Калининград, Калининградская область, Андрей Колесников, Джеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе), НАТО, Госдума РФ, Евросоюз, В мире
В Госдуме ответили на угрозы НАТО Калининграду

Депутат Колесник раскритиковал НАТО за угрозы в адрес Калининградской области

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСаммит НАТО
Саммит НАТО - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Саммит НАТО
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. У стран Североатлантического альянса "кишка тонка" напасть на Калининград, заявил депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с "Лентой.ру".
«
"Может быть, не с той ноги встал, что такие заявления делает. Но кишка у них тонка", — заявил Колесник.
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Донахью, выступая на конференции в ФРГ, утверждал, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области.
Бывший главком Североатлантического альянса в Европе Джеймс Ставридис в мае заявлял об угрозе Калининграда в случае начала войны с Россией. Он утверждает, что нейтрализация Калининграда будет нужна НАТО для того, чтобы Россия не смогла контролировать Сувалкский коридор на границе между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии соединены с остальным ЕС.
Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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РоссияКалининградКалининградская областьАндрей КолесниковДжеймс Ставридис (бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе)НАТОГосдума РФЕвросоюзВ мире
 
 
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