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В Госдуме ответили на угрозы НАТО Калининграду

В Госдуме ответили на угрозы НАТО Калининграду - РИА Новости, 17.07.2025

В Госдуме ответили на угрозы НАТО Калининграду

У стран Североатлантического альянса "кишка тонка" напасть на Калининград, заявил депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T15:47:00+03:00

2025-07-17T15:47:00+03:00

2025-07-17T15:47:00+03:00

россия

калининград

калининградская область

андрей колесников

джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе)

нато

госдума рф

евросоюз

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. У стран Североатлантического альянса "кишка тонка" напасть на Калининград, заявил депутат Госдумы от Калининградской области Андрей Колесник в беседе с "Лентой.ру"."Может быть, не с той ноги встал, что такие заявления делает. Но кишка у них тонка", — заявил Колесник.Донахью, выступая на конференции в ФРГ, утверждал, что альянс спланировал оперативное подавление оборонительного потенциала российских сил в Калининградской области.Бывший главком Североатлантического альянса в Европе Джеймс Ставридис в мае заявлял об угрозе Калининграда в случае начала войны с Россией. Он утверждает, что нейтрализация Калининграда будет нужна НАТО для того, чтобы Россия не смогла контролировать Сувалкский коридор на границе между Литвой и Польшей, через которую страны Балтии соединены с остальным ЕС.Москва в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ России. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20250717/grinkevich-2029703807.html

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калининград

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россия, калининград, калининградская область, андрей колесников, джеймс ставридис (бывший главнокомандующий силами нато в европе), нато, госдума рф, евросоюз, в мире