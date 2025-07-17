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Путин рассказал, к чему может привести отказ Европы от российских удобрений - РИА Новости, 17.07.2025
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14:02 17.07.2025 (обновлено: 14:14 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/udobreniya-2029695099.html
Путин рассказал, к чему может привести отказ Европы от российских удобрений
Путин рассказал, к чему может привести отказ Европы от российских удобрений - РИА Новости, 17.07.2025
Путин рассказал, к чему может привести отказ Европы от российских удобрений
Решение Европы отказаться от российских удобрений не соответствует интересам европейского сельского хозяйства, может привести к росту цен на продукты питания,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:02:00+03:00
2025-07-17T14:14:00+03:00
европа
владимир путин
андрей гурьев
россия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Решение Европы отказаться от российских удобрений не соответствует интересам европейского сельского хозяйства, может привести к росту цен на продукты питания, заявил президент России Владимир Путин.Путин в четверг принял с докладом президента Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева. На встрече, в частности, обсуждались планы ЕС на полный фактический запрет поставок российских минеральных удобрений.Президент России подчеркнул, что с экономической точки зрения и "с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства" такое решение является полной глупостью."Я так понимаю, что это все-таки в конечном итоге скажется на ценах на продукты питания", - добавил глава государства.
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европа, владимир путин, андрей гурьев, россия, евросоюз
Европа, Владимир Путин, Андрей Гурьев, Россия, Евросоюз
Путин рассказал, к чему может привести отказ Европы от российских удобрений

Путин: отказ Европы от удобрений РФ приведет к росту цен на продукты питания

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Решение Европы отказаться от российских удобрений не соответствует интересам европейского сельского хозяйства, может привести к росту цен на продукты питания, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг принял с докладом президента Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева. На встрече, в частности, обсуждались планы ЕС на полный фактический запрет поставок российских минеральных удобрений.
Президент России подчеркнул, что с экономической точки зрения и "с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства" такое решение является полной глупостью.
"Я так понимаю, что это все-таки в конечном итоге скажется на ценах на продукты питания", - добавил глава государства.
Владимир Путин и Андрей Гурьев - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Путин попросил главу РАПУ оценить ситуацию в отрасли
14:09
 
ЕвропаВладимир ПутинАндрей ГурьевРоссияЕвросоюз
 
 
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