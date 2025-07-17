https://ria.ru/20250717/udobreniya-2029695099.html
Путин рассказал, к чему может привести отказ Европы от российских удобрений
Путин рассказал, к чему может привести отказ Европы от российских удобрений - РИА Новости, 17.07.2025
Путин рассказал, к чему может привести отказ Европы от российских удобрений
Решение Европы отказаться от российских удобрений не соответствует интересам европейского сельского хозяйства, может привести к росту цен на продукты питания,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:02:00+03:00
2025-07-17T14:02:00+03:00
2025-07-17T14:14:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Решение Европы отказаться от российских удобрений не соответствует интересам европейского сельского хозяйства, может привести к росту цен на продукты питания, заявил президент России Владимир Путин.Путин в четверг принял с докладом президента Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева. На встрече, в частности, обсуждались планы ЕС на полный фактический запрет поставок российских минеральных удобрений.Президент России подчеркнул, что с экономической точки зрения и "с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства" такое решение является полной глупостью."Я так понимаю, что это все-таки в конечном итоге скажется на ценах на продукты питания", - добавил глава государства.
https://ria.ru/20250717/putin-2029696745.html
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европа, владимир путин, андрей гурьев, россия, евросоюз
Европа, Владимир Путин, Андрей Гурьев, Россия, Евросоюз
Путин рассказал, к чему может привести отказ Европы от российских удобрений
Путин: отказ Европы от удобрений РФ приведет к росту цен на продукты питания