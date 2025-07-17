https://ria.ru/20250717/udobreniya-2029695099.html

Путин рассказал, к чему может привести отказ Европы от российских удобрений

Путин рассказал, к чему может привести отказ Европы от российских удобрений - РИА Новости, 17.07.2025

Путин рассказал, к чему может привести отказ Европы от российских удобрений

Решение Европы отказаться от российских удобрений не соответствует интересам европейского сельского хозяйства, может привести к росту цен на продукты питания,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:02:00+03:00

2025-07-17T14:02:00+03:00

2025-07-17T14:14:00+03:00

европа

владимир путин

андрей гурьев

россия

евросоюз

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Решение Европы отказаться от российских удобрений не соответствует интересам европейского сельского хозяйства, может привести к росту цен на продукты питания, заявил президент России Владимир Путин.Путин в четверг принял с докладом президента Российской ассоциации производителей удобрений Андрея Гурьева. На встрече, в частности, обсуждались планы ЕС на полный фактический запрет поставок российских минеральных удобрений.Президент России подчеркнул, что с экономической точки зрения и "с точки зрения интересов собственного сельского хозяйства" такое решение является полной глупостью."Я так понимаю, что это все-таки в конечном итоге скажется на ценах на продукты питания", - добавил глава государства.

https://ria.ru/20250717/putin-2029696745.html

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европа, владимир путин, андрей гурьев, россия, евросоюз