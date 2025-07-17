https://ria.ru/20250717/udobreniya-2029673052.html

Песков рассказал о доле производителей удобрений в секторе экономики

Песков рассказал о доле производителей удобрений в секторе экономики - РИА Новости, 17.07.2025

Песков рассказал о доле производителей удобрений в секторе экономики

Российские производители удобрений представляют огромный сектор экономики РФ, играют роль в решении проблемы голода в мире, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:50:00+03:00

2025-07-17T12:50:00+03:00

2025-07-17T12:50:00+03:00

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российские производители удобрений представляют огромный сектор экономики РФ, играют роль в решении проблемы голода в мире, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Наши производители удобрений – это огромный сектор нашей экономики, критически важный и для нашего сельского хозяйства, экспортно ориентированный, играющий огромную роль в решении проблемы голода в мире, в помощи развивающимся странам", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250712/memorandum-2028741462.html

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2025

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экономика, россия, дмитрий песков