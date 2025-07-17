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Посольство России в Сирии после израильских ударов функционирует штатно

Посольство России в Сирии после израильских ударов функционирует штатно - РИА Новости, 17.07.2025

Посольство России в Сирии после израильских ударов функционирует штатно

Посольство РФ в Сирии функционирует штатно после израильских авиаударов по Дамаску, сведений о пострадавших россиянах не поступало, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:03:00+03:00

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израиль

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КАИР, 17 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Сирии функционирует штатно после израильских авиаударов по Дамаску, сведений о пострадавших россиянах не поступало, заявили РИА Новости в дипмиссии."Российское посольство функционирует штатно. Сведений о пострадавших соотечественниках не поступало", - говорится в заявлении посольства.В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда. Сирийский телеканал Syria TV извещал, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. По данным минздрава арабской республики, в результате авиаударов Израиля по Дамаску погибли три человека, пострадали 34.

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россия, израиль, сирия