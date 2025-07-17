https://ria.ru/20250717/udar-2029695397.html
Посольство России в Сирии после израильских ударов функционирует штатно
Посольство России в Сирии после израильских ударов функционирует штатно - РИА Новости, 17.07.2025
Посольство России в Сирии после израильских ударов функционирует штатно
Посольство РФ в Сирии функционирует штатно после израильских авиаударов по Дамаску, сведений о пострадавших россиянах не поступало, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T14:03:00+03:00
2025-07-17T14:03:00+03:00
2025-07-17T15:15:00+03:00
россия
израиль
сирия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029685086_0:307:3072:2035_1920x0_80_0_0_a3d7e4e8438312ca70a0265be7f5d268.jpg
КАИР, 17 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Сирии функционирует штатно после израильских авиаударов по Дамаску, сведений о пострадавших россиянах не поступало, заявили РИА Новости в дипмиссии."Российское посольство функционирует штатно. Сведений о пострадавших соотечественниках не поступало", - говорится в заявлении посольства.В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда. Сирийский телеканал Syria TV извещал, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. По данным минздрава арабской республики, в результате авиаударов Израиля по Дамаску погибли три человека, пострадали 34.
россия
израиль
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029685086_145:0:2876:2048_1920x0_80_0_0_41a58ea4eb8f68599714efbd614aae7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, израиль, сирия
Посольство России в Сирии после израильских ударов функционирует штатно
Посольство РФ в Сирии после израильских ударов по Дамаску функционирует штатно
КАИР, 17 июл - РИА Новости. Посольство РФ в Сирии функционирует штатно после израильских авиаударов по Дамаску, сведений о пострадавших россиянах не поступало, заявили РИА Новости в дипмиссии.
"Российское посольство функционирует штатно. Сведений о пострадавших соотечественниках не поступало", - говорится в заявлении посольства.
В среду министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил "болезненными ударами", если правительство Сирии не прекратит нападение на друзскую общину в районе Сувейда. Сирийский телеканал Syria TV извещал, что израильские самолеты нанесли серию авиаударов по зданию генерального штаба в центре Дамаска, а также в районе президентского дворца. По данным минздрава арабской республики, в результате авиаударов Израиля по Дамаску погибли три человека, пострадали 34.