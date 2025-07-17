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ВСУ нанесли удар по Алешкам в Херсонской области
ВСУ нанесли удар по Алешкам в Херсонской области - РИА Новости, 17.07.2025
ВСУ нанесли удар по Алешкам в Херсонской области
Два человека ранены при обстреле ВСУ города Алешки на левом берегу Херсонской области, их госпитализировали, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:58:00+03:00
2025-07-17T12:58:00+03:00
2025-07-17T12:58:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Два человека ранены при обстреле ВСУ города Алешки на левом берегу Херсонской области, их госпитализировали, сообщил РИА Новости пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко. "В результате вражеского обстрела города Алешки пострадали два мирных жителя. С осколочными ранениями их госпитализировали", - сказал Василенко. В частности, по его словам, ранения получили два мужчины: 65 и 75 лет. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , вооруженные силы украины, россия, днепр (река), происшествия
Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Россия, Днепр (река), Происшествия
ВСУ нанесли удар по Алешкам в Херсонской области
Василенко: 2 человека получили ранения при атаке ВСУ по Алешкам