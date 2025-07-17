https://ria.ru/20250717/udar-2029675291.html

Российские военные нанесли удары по укрытиям комплексов ПВО Украины

Российские военные нанесли удары по укрытиям комплексов ПВО Украины - РИА Новости, 17.07.2025

Российские военные нанесли удары по укрытиям комплексов ПВО Украины

Вооруженные силы РФ нанесли удары по укрытиям комплексов противовоздушной обороны ВСУ и объектам полевого аэродрома, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T12:55:00+03:00

2025-07-17T12:55:00+03:00

2025-07-17T12:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по укрытиям комплексов противовоздушной обороны ВСУ и объектам полевого аэродрома, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам предприятия, производящего ударные FPV-дроны, местам хранения и управления беспилотными летательными аппаратами, укрытиям комплексов противовоздушной обороны, объектам полевого аэродрома, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 133 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, вооруженные силы украины