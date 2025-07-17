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Российские военные нанесли удары по укрытиям комплексов ПВО Украины
Российские военные нанесли удары по укрытиям комплексов ПВО Украины - РИА Новости, 17.07.2025
Российские военные нанесли удары по укрытиям комплексов ПВО Украины
Вооруженные силы РФ нанесли удары по укрытиям комплексов противовоздушной обороны ВСУ и объектам полевого аэродрома, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:55:00+03:00
2025-07-17T12:55:00+03:00
2025-07-17T12:55:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по укрытиям комплексов противовоздушной обороны ВСУ и объектам полевого аэродрома, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам предприятия, производящего ударные FPV-дроны, местам хранения и управления беспилотными летательными аппаратами, укрытиям комплексов противовоздушной обороны, объектам полевого аэродрома, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 133 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удары по укрытиям комплексов ПВО Украины
Минобороны ВС РФ ударили по укрытиям комплексов ПВО ВСУ и объектам аэродрома