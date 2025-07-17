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Российские военные нанесли удары по укрытиям комплексов ПВО Украины - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:55 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/udar-2029675291.html
Российские военные нанесли удары по укрытиям комплексов ПВО Украины
Российские военные нанесли удары по укрытиям комплексов ПВО Украины - РИА Новости, 17.07.2025
Российские военные нанесли удары по укрытиям комплексов ПВО Украины
Вооруженные силы РФ нанесли удары по укрытиям комплексов противовоздушной обороны ВСУ и объектам полевого аэродрома, сообщило Минобороны РФ в четверг. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:55:00+03:00
2025-07-17T12:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по укрытиям комплексов противовоздушной обороны ВСУ и объектам полевого аэродрома, сообщило Минобороны РФ в четверг. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам предприятия, производящего ударные FPV-дроны, местам хранения и управления беспилотными летательными аппаратами, укрытиям комплексов противовоздушной обороны, объектам полевого аэродрома, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 133 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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безопасность, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли удары по укрытиям комплексов ПВО Украины

Минобороны ВС РФ ударили по укрытиям комплексов ПВО ВСУ и объектам аэродрома

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка"
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М "Малка". Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли удары по укрытиям комплексов противовоздушной обороны ВСУ и объектам полевого аэродрома, сообщило Минобороны РФ в четверг.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение цехам предприятия, производящего ударные FPV-дроны, местам хранения и управления беспилотными летательными аппаратами, укрытиям комплексов противовоздушной обороны, объектам полевого аэродрома, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 133 районах", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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