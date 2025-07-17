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МИД КНР прокомментировал удары Израиля по Сирии - РИА Новости, 17.07.2025
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10:39 17.07.2025 (обновлено: 12:20 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/udar-2029634619.html
МИД КНР прокомментировал удары Израиля по Сирии
МИД КНР прокомментировал удары Израиля по Сирии - РИА Новости, 17.07.2025
МИД КНР прокомментировал удары Израиля по Сирии
Суверенитет Сирии следует уважать, а в условиях нестабильности на Ближнем Востоке нельзя предпринимать никаких действий, ведущих к эскалации, заявил на брифинге РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:39:00+03:00
2025-07-17T12:20:00+03:00
в мире
израиль
сирия
ближний восток
мид кнр
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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Суверенитет Сирии следует уважать, а в условиях нестабильности на Ближнем Востоке нельзя предпринимать никаких действий, ведущих к эскалации, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь."Суверенитет и территориальную целостность Сирии следует уважать, особенно в нынешней ситуации продолжающейся нестабильности на Ближнем Востоке нельзя предпринимать никаких действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации", - заявил Линь Цзянь.Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД Сирии в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города.Ранее стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.Израиль принял решение о наращивании сил в районе границы с Сирией на фоне преследования сирийских друзов со стороны правительственных войск Сирии. Власти еврейского государства распорядились о нанесении незамедлительного удара по вооруженным силам Сирии в ответ на их действия против друзской общины в городе Сувейда.
https://ria.ru/20250717/siriya-2029605318.html
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сирия
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в мире, израиль, сирия, ближний восток, мид кнр, дамаск (город)
В мире, Израиль, Сирия, Ближний Восток, МИД КНР, Дамаск (город)
МИД КНР прокомментировал удары Израиля по Сирии

МИД КНР: в условиях обострения на Ближнем Востоке необходимо избегать эскалации

© Getty Images / NurPhoto/Rami AlsayedПоследствия израильского удара по Дамаску
Последствия израильского удара по Дамаску - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Getty Images / NurPhoto/Rami Alsayed
Последствия израильского удара по Дамаску
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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Суверенитет Сирии следует уважать, а в условиях нестабильности на Ближнем Востоке нельзя предпринимать никаких действий, ведущих к эскалации, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
"Суверенитет и территориальную целостность Сирии следует уважать, особенно в нынешней ситуации продолжающейся нестабильности на Ближнем Востоке нельзя предпринимать никаких действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации", - заявил Линь Цзянь.
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Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД Сирии в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города.
Ранее стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.
Израиль принял решение о наращивании сил в районе границы с Сирией на фоне преследования сирийских друзов со стороны правительственных войск Сирии. Власти еврейского государства распорядились о нанесении незамедлительного удара по вооруженным силам Сирии в ответ на их действия против друзской общины в городе Сувейда.
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