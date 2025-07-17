https://ria.ru/20250717/udar-2029634619.html

МИД КНР прокомментировал удары Израиля по Сирии

МИД КНР прокомментировал удары Израиля по Сирии - РИА Новости, 17.07.2025

МИД КНР прокомментировал удары Израиля по Сирии

Суверенитет Сирии следует уважать, а в условиях нестабильности на Ближнем Востоке нельзя предпринимать никаких действий, ведущих к эскалации, заявил на брифинге РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T10:39:00+03:00

2025-07-17T10:39:00+03:00

2025-07-17T12:20:00+03:00

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ПЕКИН, 17 июл – РИА Новости. Суверенитет Сирии следует уважать, а в условиях нестабильности на Ближнем Востоке нельзя предпринимать никаких действий, ведущих к эскалации, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь."Суверенитет и территориальную целостность Сирии следует уважать, особенно в нынешней ситуации продолжающейся нестабильности на Ближнем Востоке нельзя предпринимать никаких действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации", - заявил Линь Цзянь.Во вторник министерство обороны Сирии заявило о вводе войск совместно с силами МВД Сирии в город Сувейда, где преимущественно проживает друзское население. Целью операции объявлена зачистка города от незаконных вооруженных формирований. Ожесточенные бои продолжаются в центре города.Ранее стало известно о нападении вооруженных формирований на ряд друзских поселений в провинции Сувейда, в результате чего также была перекрыта трасса, связывающая провинцию с Дамаском. Для защиты мирного населения в бой с вооруженными бандами вступили друзские отряды самообороны. По данным министерства обороны Сирии, в ходе боестолкновений были убиты более 30 человек и более 100 получили ранения, также было объявлено о гибели 20 бойцов сил переходного сирийского правительства.Израиль принял решение о наращивании сил в районе границы с Сирией на фоне преследования сирийских друзов со стороны правительственных войск Сирии. Власти еврейского государства распорядились о нанесении незамедлительного удара по вооруженным силам Сирии в ответ на их действия против друзской общины в городе Сувейда.

https://ria.ru/20250717/siriya-2029605318.html

https://ria.ru/20250717/iran-2029586070.html

израиль

сирия

ближний восток

дамаск (город)

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в мире, израиль, сирия, ближний восток, мид кнр, дамаск (город)