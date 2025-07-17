https://ria.ru/20250717/ttsk-2029601695.html
ВСУ используют автобусы с иностранными номерами для мобилизации
ВСУ используют автобусы с иностранными номерами для мобилизации - РИА Новости, 17.07.2025
ВСУ используют автобусы с иностранными номерами для мобилизации
ТЦК используют автобусы с иностранными номерами, обычно Латвии или Польши, для проведения насильственной мобилизации, рассказал РИА Новости пленный... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T04:00:00+03:00
2025-07-17T04:00:00+03:00
2025-07-17T04:00:00+03:00
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КУРСК, 17 июл - РИА Новости. ТЦК используют автобусы с иностранными номерами, обычно Латвии или Польши, для проведения насильственной мобилизации, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский. "Бусификация это называется. Ездит бусик с иностранными номерами. Обычно либо Латвия, либо Польша. В бусике присутствуют до пяти "быков" - ТЦКшники их называют (сотрудников территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - рассказал пленный. По его словам, в последнее время в машине также ездит полицейский, чтобы людям было сложнее "отбиться". "До пяти человек с ним ездит ТЦКшников и один полицай. Сначала ездили только ТЦКшники, люди сами отбивались, подтягивались другие еще соотечественники, отбивали. Потом замутили, что с полицией, что полицию нельзя трогать", - объяснил он. Пленный добавил, что мобилизация во Львове усилилась в последние полтора года. "Последнее время людей прямо похищают с улицы", - сказал он.
https://ria.ru/20250403/ukraina-2009126175.html
https://ria.ru/20250716/podpole-2029584396.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, польша, львов, вооруженные силы украины
В мире, Латвия, Польша, Львов, Вооруженные силы Украины
ВСУ используют автобусы с иностранными номерами для мобилизации
ТЦК используют для мобилизации автобусы с номерами Латвии и Польши
КУРСК, 17 июл - РИА Новости. ТЦК используют автобусы с иностранными номерами, обычно Латвии или Польши, для проведения насильственной мобилизации, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский.
"Бусификация это называется. Ездит бусик с иностранными номерами. Обычно либо Латвия
, либо Польша
. В бусике присутствуют до пяти "быков" - ТЦКшники их называют (сотрудников территориальных центров комплектования – так на Украине
называют военкоматы – ред.)", - рассказал пленный.
По его словам, в последнее время в машине также ездит полицейский, чтобы людям было сложнее "отбиться".
"До пяти человек с ним ездит ТЦКшников и один полицай. Сначала ездили только ТЦКшники, люди сами отбивались, подтягивались другие еще соотечественники, отбивали. Потом замутили, что с полицией, что полицию нельзя трогать", - объяснил он.
Пленный добавил, что мобилизация во Львове
усилилась в последние полтора года.
"Последнее время людей прямо похищают с улицы", - сказал он.