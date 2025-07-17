https://ria.ru/20250717/ttsk-2029601695.html

ВСУ используют автобусы с иностранными номерами для мобилизации

ВСУ используют автобусы с иностранными номерами для мобилизации - РИА Новости, 17.07.2025

ВСУ используют автобусы с иностранными номерами для мобилизации

ТЦК используют автобусы с иностранными номерами, обычно Латвии или Польши, для проведения насильственной мобилизации, рассказал РИА Новости пленный... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T04:00:00+03:00

2025-07-17T04:00:00+03:00

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КУРСК, 17 июл - РИА Новости. ТЦК используют автобусы с иностранными номерами, обычно Латвии или Польши, для проведения насильственной мобилизации, рассказал РИА Новости пленный военнослужащий ВСУ из Львова Петр Климишевский. "Бусификация это называется. Ездит бусик с иностранными номерами. Обычно либо Латвия, либо Польша. В бусике присутствуют до пяти "быков" - ТЦКшники их называют (сотрудников территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.)", - рассказал пленный. По его словам, в последнее время в машине также ездит полицейский, чтобы людям было сложнее "отбиться". "До пяти человек с ним ездит ТЦКшников и один полицай. Сначала ездили только ТЦКшники, люди сами отбивались, подтягивались другие еще соотечественники, отбивали. Потом замутили, что с полицией, что полицию нельзя трогать", - объяснил он. Пленный добавил, что мобилизация во Львове усилилась в последние полтора года. "Последнее время людей прямо похищают с улицы", - сказал он.

https://ria.ru/20250403/ukraina-2009126175.html

https://ria.ru/20250716/podpole-2029584396.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, латвия, польша, львов, вооруженные силы украины