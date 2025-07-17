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Яркое событие лета: звезды цирка съехались в Москву на фестиваль "Идол"

Яркое событие лета: звезды цирка съехались в Москву на фестиваль "Идол" - РИА Новости, 17.07.2025

Яркое событие лета: звезды цирка съехались в Москву на фестиваль "Идол"

В Больший Московский цирк на проспекте Вернадского приехали 190 артистов из 15 стран на IX Всемирный фестиваль "Идол-2025". Смотр пройдет с 17 по 20 июля и... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T09:15:00+03:00

2025-07-17T09:15:00+03:00

2025-07-17T17:30:00+03:00

культура

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аскольд запашный

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Больший Московский цирк на проспекте Вернадского приехали 190 артистов из 15 стран на IX Всемирный фестиваль "Идол-2025". Смотр пройдет с 17 по 20 июля и завершится гала-шоу и церемонией награждения победителей.Яркое зрелищеСудьи и зрители увидят конкурсные программы "А" и "В". А в финальный день — гала-шоу и торжественное вручение "идолов" лауреатам. Шоу победителей состоится 23 июля.Все представления будут сопровождаться яркими постановками балета Большого Московского цирка.Каждый год фестиваль представляет новое тематическое оформление, всегда интересное и зрелищное."В этом году мы решили сделать его в формате винтажного цирка", — отметил художественный руководитель БМЦ Аскольд Запашный.Самые сильные номера"Идол-2024" собрал 200 артистов из 17 стран. Более 26 тысяч зрителей посетили конкурсные и гала-шоу фестиваля, а 40 тысяч — увидели их благодаря онлайн-трансляции.На прошлогоднем смотре были представлены два рекордных трюка: артист из КНДР с номером "Летим выше" выполнил четыре сальто-мортале, а артистка Большого Московского цирка Нелли Ауди в жанре "Подкидные доски" сделала тройное сальто-мортале вперед с поворотом на 180 градусов на одной ходуле, что вошло в Книгу рекордов России.В 2025-м организаторы готовят не менее эффектное и захватывающее зрелище — 190 артистов из 15 стран (Чили, Эфиопия, Венгрия, Россия, Мексика, Китай, США, Монголия, Казахстан, Марокко, Великобритания, Португалия, Вьетнам, КНДР, Танзания) на манеже БМЦ продемонстрируют свои лучшие номера и поборются за призы.Зрители увидят групповой каучук, акробатов на велосипедах, скоростное жонглирование, воздушных гимнастов на ремнях и полотнах, акробатов на катушках, эквилибр на тростях, воздушных гимнастов на корд-де-парели и пилоне, акробатов на качелях, подкидные доски, воздушный полет с качелями, конный аттракцион, дрессированных медведей, клоунаду и многое другое.Необычное жюри"Идол" отличается от других международных фестивалей тройным жюри. Участников оценивают профессиональные цирковые эксперты, представители СМИ и зрители, которым после выступления предлагается заполнить специальные анкеты и выбрать своих фаворитов.Артисты, сумевшие собрать самые высокие баллы от всех трех судейских групп, получают Гран-при.Художественный руководитель и главный режиссер фестиваля — Аскольд Запашный, а ведущий шоу-программ и генеральный продюсер — Эдгард Запашный.

https://ria.ru/20250427/zapashnye-2013709126.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

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