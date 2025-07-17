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Яркое событие лета: звезды цирка съехались в Москву на фестиваль "Идол" - РИА Новости, 17.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
09:15 17.07.2025 (обновлено: 17:30 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/tsirk-2029465551.html
Яркое событие лета: звезды цирка съехались в Москву на фестиваль "Идол"
Яркое событие лета: звезды цирка съехались в Москву на фестиваль "Идол" - РИА Новости, 17.07.2025
Яркое событие лета: звезды цирка съехались в Москву на фестиваль "Идол"
В Больший Московский цирк на проспекте Вернадского приехали 190 артистов из 15 стран на IX Всемирный фестиваль "Идол-2025". Смотр пройдет с 17 по 20 июля и... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T09:15:00+03:00
2025-07-17T17:30:00+03:00
культура
большой московский государственный цирк
москва
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новости культуры
аскольд запашный
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Больший Московский цирк на проспекте Вернадского приехали 190 артистов из 15 стран на IX Всемирный фестиваль "Идол-2025". Смотр пройдет с 17 по 20 июля и завершится гала-шоу и церемонией награждения победителей.Яркое зрелищеСудьи и зрители увидят конкурсные программы "А" и "В". А в финальный день — гала-шоу и торжественное вручение "идолов" лауреатам. Шоу победителей состоится 23 июля.Все представления будут сопровождаться яркими постановками балета Большого Московского цирка.Каждый год фестиваль представляет новое тематическое оформление, всегда интересное и зрелищное."В этом году мы решили сделать его в формате винтажного цирка", — отметил художественный руководитель БМЦ Аскольд Запашный.Самые сильные номера"Идол-2024" собрал 200 артистов из 17 стран. Более 26 тысяч зрителей посетили конкурсные и гала-шоу фестиваля, а 40 тысяч — увидели их благодаря онлайн-трансляции.На прошлогоднем смотре были представлены два рекордных трюка: артист из КНДР с номером "Летим выше" выполнил четыре сальто-мортале, а артистка Большого Московского цирка Нелли Ауди в жанре "Подкидные доски" сделала тройное сальто-мортале вперед с поворотом на 180 градусов на одной ходуле, что вошло в Книгу рекордов России.В 2025-м организаторы готовят не менее эффектное и захватывающее зрелище — 190 артистов из 15 стран (Чили, Эфиопия, Венгрия, Россия, Мексика, Китай, США, Монголия, Казахстан, Марокко, Великобритания, Португалия, Вьетнам, КНДР, Танзания) на манеже БМЦ продемонстрируют свои лучшие номера и поборются за призы.Зрители увидят групповой каучук, акробатов на велосипедах, скоростное жонглирование, воздушных гимнастов на ремнях и полотнах, акробатов на катушках, эквилибр на тростях, воздушных гимнастов на корд-де-парели и пилоне, акробатов на качелях, подкидные доски, воздушный полет с качелями, конный аттракцион, дрессированных медведей, клоунаду и многое другое.Необычное жюри"Идол" отличается от других международных фестивалей тройным жюри. Участников оценивают профессиональные цирковые эксперты, представители СМИ и зрители, которым после выступления предлагается заполнить специальные анкеты и выбрать своих фаворитов.Артисты, сумевшие собрать самые высокие баллы от всех трех судейских групп, получают Гран-при.Художественный руководитель и главный режиссер фестиваля — Аскольд Запашный, а ведущий шоу-программ и генеральный продюсер — Эдгард Запашный.
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большой московский государственный цирк, москва, что посмотреть , куда сходить , звезды, новости культуры, аскольд запашный, эдгард запашный, россия, культура-важное
Культура, Большой Московский Государственный цирк, Москва, что посмотреть , куда сходить , звезды, Новости культуры, Аскольд Запашный, Эдгард Запашный, Россия, Культура-Важное
Яркое событие лета: звезды цирка съехались в Москву на фестиваль "Идол"

Лучшие артисты мира приехали в Большой Московский цирк на фестиваль "Идол-2025"

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025"
Всемирный фестиваль циркового искусства Идол-2025 - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Больший Московский цирк на проспекте Вернадского приехали 190 артистов из 15 стран на IX Всемирный фестиваль "Идол-2025". Смотр пройдет с 17 по 20 июля и завершится гала-шоу и церемонией награждения победителей.

Яркое зрелище

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025"
П/к всемирного фестиваля циркового искусства ИДОЛ-2025 - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025"
Судьи и зрители увидят конкурсные программы "А" и "В". А в финальный день — гала-шоу и торжественное вручение "идолов" лауреатам. Шоу победителей состоится 23 июля.
Все представления будут сопровождаться яркими постановками балета Большого Московского цирка.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025"
П/к всемирного фестиваля циркового искусства ИДОЛ-2025 - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025"
Каждый год фестиваль представляет новое тематическое оформление, всегда интересное и зрелищное.
"В этом году мы решили сделать его в формате винтажного цирка", — отметил художественный руководитель БМЦ Аскольд Запашный.

Самые сильные номера

"Идол-2024" собрал 200 артистов из 17 стран. Более 26 тысяч зрителей посетили конкурсные и гала-шоу фестиваля, а 40 тысяч — увидели их благодаря онлайн-трансляции.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Открытие Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол".

Открытие всемирного фестиваля циркового искусства Идол

Открытие Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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1 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Аттракцион "Гиппопотамус" под руководством Тофика и Людмилы Ахундовых на Всемирном фестивале циркового искусства "Идол" в Москве.

Аттракцион Гиппопотамус под руководством Тофика и Людмилы Ахундовых на всемирном фестивале циркового искусства Идол в Москве

Аттракцион "Гиппопотамус" под руководством Тофика и Людмилы Ахундовых на Всемирном фестивале циркового искусства "Идол" в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Выступление дрессированного слона под руководством Сергея Гулевича на Всемирном фестивале циркового искусства "Идол".

Выступление дрессированного слона под руководством Сергея Гулевича на Всемирном фестивале циркового искусства Идол

Выступление дрессированного слона под руководством Сергея Гулевича на Всемирном фестивале циркового искусства "Идол".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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3 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Участники балета Большого Московского государственного цирка на Всемирном фестивале циркового искусства "Идол" в Москве.

Участники балета Большого Московского Государственного цирка на всемирном фестивале циркового искусства Идол в Москве

Участники балета Большого Московского государственного цирка на Всемирном фестивале циркового искусства "Идол" в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Участники Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол" в Москве.

Участники всемирного фестиваля циркового искусства Идол в Москве

Участники Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол" в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 8
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Дрессура верблюдов "В гостях у шейха" под руководством Константина Растегаева на Всемирном фестивале циркового искусства "Идол" в Москве.

Дрессура верблюдов В гостях у шейха под руководством Константина Растегаева на всемирном фестивале циркового искусства Идол в Москве

Дрессура верблюдов "В гостях у шейха" под руководством Константина Растегаева на Всемирном фестивале циркового искусства "Идол" в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол".

Всемирный фестиваль циркового искусства Идол

Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 8
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Фестиваль циркового искусства "Идол".

Всемирный фестиваль циркового искусства Идол

Фестиваль циркового искусства "Идол".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 8

Открытие Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
1 из 8

Аттракцион "Гиппопотамус" под руководством Тофика и Людмилы Ахундовых на Всемирном фестивале циркового искусства "Идол" в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 8

Выступление дрессированного слона под руководством Сергея Гулевича на Всемирном фестивале циркового искусства "Идол".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
3 из 8

Участники балета Большого Московского государственного цирка на Всемирном фестивале циркового искусства "Идол" в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
4 из 8

Участники Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол" в Москве.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
5 из 8

Дрессура верблюдов "В гостях у шейха" под руководством Константина Растегаева на Всемирном фестивале циркового искусства "Идол" в Москве.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
6 из 8

Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
7 из 8

Фестиваль циркового искусства "Идол".

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
8 из 8
На прошлогоднем смотре были представлены два рекордных трюка: артист из КНДР с номером "Летим выше" выполнил четыре сальто-мортале, а артистка Большого Московского цирка Нелли Ауди в жанре "Подкидные доски" сделала тройное сальто-мортале вперед с поворотом на 180 градусов на одной ходуле, что вошло в Книгу рекордов России.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВсемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025"
П/к всемирного фестиваля циркового искусства ИДОЛ-2025 - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Всемирный фестиваль циркового искусства "Идол-2025"
В 2025-м организаторы готовят не менее эффектное и захватывающее зрелище — 190 артистов из 15 стран (Чили, Эфиопия, Венгрия, Россия, Мексика, Китай, США, Монголия, Казахстан, Марокко, Великобритания, Португалия, Вьетнам, КНДР, Танзания) на манеже БМЦ продемонстрируют свои лучшие номера и поборются за призы.
Зрители увидят групповой каучук, акробатов на велосипедах, скоростное жонглирование, воздушных гимнастов на ремнях и полотнах, акробатов на катушках, эквилибр на тростях, воздушных гимнастов на корд-де-парели и пилоне, акробатов на качелях, подкидные доски, воздушный полет с качелями, конный аттракцион, дрессированных медведей, клоунаду и многое другое.

Необычное жюри

"Идол" отличается от других международных фестивалей тройным жюри. Участников оценивают профессиональные цирковые эксперты, представители СМИ и зрители, которым после выступления предлагается заполнить специальные анкеты и выбрать своих фаворитов.
Артисты, сумевшие собрать самые высокие баллы от всех трех судейских групп, получают Гран-при.
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный во время пресс-конференции Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол-2025".

П/к всемирного фестиваля циркового искусства ИДОЛ-2025

Художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный во время пресс-конференции Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол-2025".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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1 из 2
© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанк

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный во время пресс-конференции Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол-2025".

П/к всемирного фестиваля циркового искусства ИДОЛ-2025

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный во время пресс-конференции Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол-2025".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
2 из 2

Художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Аскольд Запашный во время пресс-конференции Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол-2025".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
1 из 2

Генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный во время пресс-конференции Всемирного фестиваля циркового искусства "Идол-2025".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
2 из 2
Художественный руководитель и главный режиссер фестиваля — Аскольд Запашный, а ведущий шоу-программ и генеральный продюсер — Эдгард Запашный.
Цирковое шоу И100РИЯ - РИА Новости, 1920, 27.04.2025
Братья Запашные выступили с премьерой шоу в Донецке
27 апреля, 17:16
 
КультураБольшой Московский Государственный циркМосквачто посмотретькуда сходитьзвездыНовости культурыАскольд ЗапашныйЭдгард ЗапашныйРоссияКультура-Важное
 
 
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