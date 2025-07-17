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В Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников
В Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.07.2025
В Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки беспилотников отменена на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T06:38:00+03:00
2025-07-17T06:38:00+03:00
2025-07-17T06:38:00+03:00
безопасность
пензенская область
олег мельниченко
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА в регионе объявлялась в 2.46 мск. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
пензенская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, пензенская область, олег мельниченко
Безопасность, Пензенская область, Олег Мельниченко
В Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников
Мельниченко: в Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников