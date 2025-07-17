https://ria.ru/20250717/trevoga-2029610097.html

В Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников

В Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 17.07.2025

В Пензенской области отменили опасность атаки беспилотников

Опасность атаки беспилотников отменена на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T06:38:00+03:00

2025-07-17T06:38:00+03:00

2025-07-17T06:38:00+03:00

безопасность

пензенская область

олег мельниченко

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников отменена на территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем Telegram-канале.Опасность атаки БПЛА в регионе объявлялась в 2.46 мск. "На территории Пензенской области отменен режим "Беспилотная опасность", - написал Мельниченко.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, пензенская область, олег мельниченко