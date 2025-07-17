https://ria.ru/20250717/trevoga-2029591810.html
В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников
В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 17.07.2025
В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников
Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T01:23:00+03:00
2025-07-17T01:23:00+03:00
2025-07-17T01:23:00+03:00
липецкая область
игорь артамонов
в мире
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Угроза атаки БПЛА объявлена в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" по Липецкой области", - написал губернатор.
https://ria.ru/20250707/trevoga-2027565589.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
липецкая область, игорь артамонов, в мире
Липецкая область, Игорь Артамонов, В мире, Специальная военная операция на Украине
В Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников
Артамонов: в Липецкой области объявили угрозу атаки беспилотников