https://ria.ru/20250717/trevoga-2029589270.html

В Орловской области объявили авиационную опасность

В Орловской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 17.07.2025

В Орловской области объявили авиационную опасность

Авиационную опасность объявили в Орловской области, сообщается в официальном мобильном приложении МЧС России. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T00:47:00+03:00

2025-07-17T00:47:00+03:00

2025-07-17T00:47:00+03:00

специальная военная операция на украине

орловская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

безопасность

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Авиационную опасность объявили в Орловской области, сообщается в официальном мобильном приложении МЧС России. "Внимание! Авиационная опасность! На территории Орловской области. Будьте бдительны", - говорится в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

орловская область

россия

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

орловская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), безопасность