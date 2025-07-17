Рейтинг@Mail.ru
Трамп созвонился с Нетаньяху после удара по церкви в Газе - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:14 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/tramp-2029813278.html
Трамп созвонился с Нетаньяху после удара по церкви в Газе
Трамп созвонился с Нетаньяху после удара по церкви в Газе - РИА Новости, 17.07.2025
Трамп созвонился с Нетаньяху после удара по церкви в Газе
Президент США Дональд Трамп в четверг созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и выразил свою реакцию на израильский удар по церкви в Газе,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T22:14:00+03:00
2025-07-17T22:14:00+03:00
в мире
израиль
сша
иерусалим
дональд трамп
биньямин нетаньяху
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028539261_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_783363d7fff057692fe4763fdbdd7c90.jpg
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и выразил свою реакцию на израильский удар по церкви в Газе, которая не была "позитивной", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Реакция не была позитивной. Он (Трамп - ред.) позвонил премьер-министру Нетаньяху сегодня утром, чтобы обсудить удары по церкви в Газе. Насколько я понимаю, премьер-министр согласился выступить с заявлением о том, что нанесение ударов по католической церкви было ошибкой со стороны Израиля", - сообщила она журналистам на брифинге. Ранее латинский патриархат Иерусалима сообщил католическому агентству Sir, что жертвами удара Израиля по единственной католической церкви в секторе Газа стали два человека, несколько получили ранения. В церкви размещаются около 500 беженцев-христиан. По словам директора местного отделения благотворительной организации Caritas, по территории комплекса выстрелил израильский танк. Израильские военные заявили, что расследуют инцидент с ударом по католической церкви в секторе Газа и сожалеют в связи с возможным ущербом. Израильская гостелерадиокомпания Kan ранее сообщала, что в результате удара ВВС Израиля по единственной католической церкви на территории сектора Газа шесть человек получили ранения, среди пострадавших также священник латинской общины.
https://ria.ru/20250702/tramp-2026638320.html
израиль
сша
иерусалим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028539261_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_dde4c213e1805e58b6489ad0b169f9d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, иерусалим, дональд трамп, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
В мире, Израиль, США, Иерусалим, Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Трамп созвонился с Нетаньяху после удара по церкви в Газе

Белый дом: реакция Трампа на удар Израиля по церкви в Газе не была позитивной

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и выразил свою реакцию на израильский удар по церкви в Газе, которая не была "позитивной", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Реакция не была позитивной. Он (Трамп - ред.) позвонил премьер-министру Нетаньяху сегодня утром, чтобы обсудить удары по церкви в Газе. Насколько я понимаю, премьер-министр согласился выступить с заявлением о том, что нанесение ударов по католической церкви было ошибкой со стороны Израиля", - сообщила она журналистам на брифинге.
Ранее латинский патриархат Иерусалима сообщил католическому агентству Sir, что жертвами удара Израиля по единственной католической церкви в секторе Газа стали два человека, несколько получили ранения. В церкви размещаются около 500 беженцев-христиан. По словам директора местного отделения благотворительной организации Caritas, по территории комплекса выстрелил израильский танк.
Израильские военные заявили, что расследуют инцидент с ударом по католической церкви в секторе Газа и сожалеют в связи с возможным ущербом.
Израильская гостелерадиокомпания Kan ранее сообщала, что в результате удара ВВС Израиля по единственной католической церкви на территории сектора Газа шесть человек получили ранения, среди пострадавших также священник латинской общины.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Трамп заявил, что Израиль согласился прекратить огонь в Газе на 60 дней
2 июля, 01:32
 
В миреИзраильСШАИерусалимДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала