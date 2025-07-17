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Трамп созвонился с Нетаньяху после удара по церкви в Газе

Трамп созвонился с Нетаньяху после удара по церкви в Газе - РИА Новости, 17.07.2025

Трамп созвонился с Нетаньяху после удара по церкви в Газе

Президент США Дональд Трамп в четверг созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и выразил свою реакцию на израильский удар по церкви в Газе,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T22:14:00+03:00

2025-07-17T22:14:00+03:00

2025-07-17T22:14:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в четверг созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и выразил свою реакцию на израильский удар по церкви в Газе, которая не была "позитивной", заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Реакция не была позитивной. Он (Трамп - ред.) позвонил премьер-министру Нетаньяху сегодня утром, чтобы обсудить удары по церкви в Газе. Насколько я понимаю, премьер-министр согласился выступить с заявлением о том, что нанесение ударов по католической церкви было ошибкой со стороны Израиля", - сообщила она журналистам на брифинге. Ранее латинский патриархат Иерусалима сообщил католическому агентству Sir, что жертвами удара Израиля по единственной католической церкви в секторе Газа стали два человека, несколько получили ранения. В церкви размещаются около 500 беженцев-христиан. По словам директора местного отделения благотворительной организации Caritas, по территории комплекса выстрелил израильский танк. Израильские военные заявили, что расследуют инцидент с ударом по католической церкви в секторе Газа и сожалеют в связи с возможным ущербом. Израильская гостелерадиокомпания Kan ранее сообщала, что в результате удара ВВС Израиля по единственной католической церкви на территории сектора Газа шесть человек получили ранения, среди пострадавших также священник латинской общины.

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в мире, израиль, сша, иерусалим, дональд трамп, биньямин нетаньяху, война израиля и ирана: последние новости о конфликте