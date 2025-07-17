https://ria.ru/20250717/tramp-2029810229.html

Белый дом анонсировал визит Трампа в Шотландию

Белый дом анонсировал визит Трампа в Шотландию - РИА Новости, 17.07.2025

Белый дом анонсировал визит Трампа в Шотландию

Президент США Дональд Трамп посетит Шотландию 25-29 июля и встретится там с британским премьером Киром Стармером, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T21:40:00+03:00

2025-07-17T21:40:00+03:00

2025-07-17T21:40:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетит Шотландию 25-29 июля и встретится там с британским премьером Киром Стармером, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент Трамп отправится в Шотландию, где он посетит Тонберри и Абердин с 25 по 29 июля. В ходе визита президент Трамп снова встретится с премьер-министром Стармером", – сказала Левитт в ходе брифинга. Возможный визит в Шотландию станет первым посещением Трампом Великобритании после его инаугурации. Трамп также намерен совершить государственный визит в Великобританию с 17 по 19 сентября. Как сообщает Financial Times, король Великобритании Карл III и королева Камилла примут лидера Штатов с первой леди Меланьей в Виндзорском замке в графстве Беркшир "вдали от враждебных толп".

https://ria.ru/20250227/tramp-2002071505.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, шотландия, великобритания, сша, дональд трамп, кир стармер, карл iii