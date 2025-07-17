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Белый дом анонсировал визит Трампа в Шотландию
Белый дом анонсировал визит Трампа в Шотландию - РИА Новости, 17.07.2025
Белый дом анонсировал визит Трампа в Шотландию
Президент США Дональд Трамп посетит Шотландию 25-29 июля и встретится там с британским премьером Киром Стармером, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T21:40:00+03:00
2025-07-17T21:40:00+03:00
2025-07-17T21:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетит Шотландию 25-29 июля и встретится там с британским премьером Киром Стармером, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент Трамп отправится в Шотландию, где он посетит Тонберри и Абердин с 25 по 29 июля. В ходе визита президент Трамп снова встретится с премьер-министром Стармером", – сказала Левитт в ходе брифинга. Возможный визит в Шотландию станет первым посещением Трампом Великобритании после его инаугурации. Трамп также намерен совершить государственный визит в Великобританию с 17 по 19 сентября. Как сообщает Financial Times, король Великобритании Карл III и королева Камилла примут лидера Штатов с первой леди Меланьей в Виндзорском замке в графстве Беркшир "вдали от враждебных толп".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Белый дом анонсировал визит Трампа в Шотландию
Белый дом: Трамп 25-29 июля посетит Шотландию и встретится со Стармером