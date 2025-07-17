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Белый дом анонсировал визит Трампа в Шотландию - РИА Новости, 17.07.2025
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21:40 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/tramp-2029810229.html
Белый дом анонсировал визит Трампа в Шотландию
Белый дом анонсировал визит Трампа в Шотландию - РИА Новости, 17.07.2025
Белый дом анонсировал визит Трампа в Шотландию
Президент США Дональд Трамп посетит Шотландию 25-29 июля и встретится там с британским премьером Киром Стармером, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T21:40:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетит Шотландию 25-29 июля и встретится там с британским премьером Киром Стармером, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент Трамп отправится в Шотландию, где он посетит Тонберри и Абердин с 25 по 29 июля. В ходе визита президент Трамп снова встретится с премьер-министром Стармером", – сказала Левитт в ходе брифинга. Возможный визит в Шотландию станет первым посещением Трампом Великобритании после его инаугурации. Трамп также намерен совершить государственный визит в Великобританию с 17 по 19 сентября. Как сообщает Financial Times, король Великобритании Карл III и королева Камилла примут лидера Штатов с первой леди Меланьей в Виндзорском замке в графстве Беркшир "вдали от враждебных толп".
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в мире, шотландия, великобритания, сша, дональд трамп, кир стармер, карл iii
В мире, Шотландия, Великобритания, США, Дональд Трамп, Кир Стармер, Карл III
Белый дом анонсировал визит Трампа в Шотландию

Белый дом: Трамп 25-29 июля посетит Шотландию и встретится со Стармером

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посетит Шотландию 25-29 июля и встретится там с британским премьером Киром Стармером, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Президент Трамп отправится в Шотландию, где он посетит Тонберри и Абердин с 25 по 29 июля. В ходе визита президент Трамп снова встретится с премьер-министром Стармером", – сказала Левитт в ходе брифинга.
Возможный визит в Шотландию станет первым посещением Трампом Великобритании после его инаугурации. Трамп также намерен совершить государственный визит в Великобританию с 17 по 19 сентября. Как сообщает Financial Times, король Великобритании Карл III и королева Камилла примут лидера Штатов с первой леди Меланьей в Виндзорском замке в графстве Беркшир "вдали от враждебных толп".
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