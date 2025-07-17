https://ria.ru/20250717/tramp-2029810080.html
Трамп выступил за дипломатическое разрешение конфликта на Украине
Трамп выступил за дипломатическое разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 17.07.2025
Трамп выступил за дипломатическое разрешение конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп, хоть и намеревается ввести пошлины против РФ, выступает за дипломатическое разрешение конфликта между Россией и Украиной, сообщила... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T21:39:00+03:00
2025-07-17T21:39:00+03:00
2025-07-17T21:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f64bec2d1c6f46196fb132b495b0440.jpg
ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, хоть и намеревается ввести пошлины против РФ, выступает за дипломатическое разрешение конфликта между Россией и Украиной, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент хочет, чтобы эта война закончилась дипломатическим решением", – сказала Левитт в ходе брифинга. Она отметила, что если в течение 50 дней не будет заключено соглашение о прекращении огня на Украине, Россия столкнется с "очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциям". Ранее Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет".
https://ria.ru/20250717/ekonomika-2029751561.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/09/2003886341_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_43845dc336bcce55e1071c876df288ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп
Трамп выступил за дипломатическое разрешение конфликта на Украине
Трамп выступает за дипломатическое разрешение конфликта между Россией и Украиной