https://ria.ru/20250717/tramp-2029810080.html

Трамп выступил за дипломатическое разрешение конфликта на Украине

Трамп выступил за дипломатическое разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 17.07.2025

Трамп выступил за дипломатическое разрешение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп, хоть и намеревается ввести пошлины против РФ, выступает за дипломатическое разрешение конфликта между Россией и Украиной, сообщила... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T21:39:00+03:00

2025-07-17T21:39:00+03:00

2025-07-17T21:39:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, хоть и намеревается ввести пошлины против РФ, выступает за дипломатическое разрешение конфликта между Россией и Украиной, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент хочет, чтобы эта война закончилась дипломатическим решением", – сказала Левитт в ходе брифинга. Она отметила, что если в течение 50 дней не будет заключено соглашение о прекращении огня на Украине, Россия столкнется с "очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциям". Ранее Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет".

https://ria.ru/20250717/ekonomika-2029751561.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп