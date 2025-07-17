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Трамп выступил за дипломатическое разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 17.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:39 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/tramp-2029810080.html
Трамп выступил за дипломатическое разрешение конфликта на Украине
Трамп выступил за дипломатическое разрешение конфликта на Украине - РИА Новости, 17.07.2025
Трамп выступил за дипломатическое разрешение конфликта на Украине
Президент США Дональд Трамп, хоть и намеревается ввести пошлины против РФ, выступает за дипломатическое разрешение конфликта между Россией и Украиной, сообщила... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T21:39:00+03:00
2025-07-17T21:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, хоть и намеревается ввести пошлины против РФ, выступает за дипломатическое разрешение конфликта между Россией и Украиной, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президент хочет, чтобы эта война закончилась дипломатическим решением", – сказала Левитт в ходе брифинга. Она отметила, что если в течение 50 дней не будет заключено соглашение о прекращении огня на Украине, Россия столкнется с "очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциям". Ранее Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет".
https://ria.ru/20250717/ekonomika-2029751561.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп
Трамп выступил за дипломатическое разрешение конфликта на Украине

Трамп выступает за дипломатическое разрешение конфликта между Россией и Украиной

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, хоть и намеревается ввести пошлины против РФ, выступает за дипломатическое разрешение конфликта между Россией и Украиной, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент хочет, чтобы эта война закончилась дипломатическим решением", – сказала Левитт в ходе брифинга.
Она отметила, что если в течение 50 дней не будет заключено соглашение о прекращении огня на Украине, Россия столкнется с "очень высокими тарифами, а также с вторичными санкциям".
Ранее Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он отметил, что надеется, что "до этого не дойдет".
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Попытка Трампа убрать Пауэлла может подорвать мировую экономику, пишет CNN
Вчера, 17:29
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд Трамп
 
 
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