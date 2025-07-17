https://ria.ru/20250717/tramp-2029806830.html

Врачи обнаружили у Трампа хроническое заболевание

Врачи обнаружили у Трампа хроническое заболевание - РИА Новости, 18.07.2025

Врачи обнаружили у Трампа хроническое заболевание

У президента США Дональда Трампа во время медицинского обследования обнаружили хроническую венозную недостаточность, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин РИА Новости, 18.07.2025

2025-07-17T21:07:00+03:00

2025-07-17T21:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа во время медицинского обследования обнаружили хроническую венозную недостаточность, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. "Президенту было проведено комплексное обследование, включая диагностику сосудов, двустороннюю доплерографию вен нижних конечностей. В результате выявлена хроническая венозная недостаточность — доброкачественное и распространенное заболевание, особенно среди лиц старше 70 лет", — сказала она. Левитт отметила, что в последние недели Трамп испытывал "отечность" в нижних частях ног. На его недавних фотографиях можно увидеть "небольшие синяки" на тыльной стороне ладони. Последнее связано с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина. Американский лидер принимает его для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний."Признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности не выявлено. <…> Все результаты были в пределах нормы. Также была проведена эхокардиограмма, которая подтвердила нормальную структуру и работу сердца", — добавила Левитт.Признаков сердечной недостаточности, почечной недостаточности или системных заболеваний у Трампа не выявили.

https://ria.ru/20250413/tramp-2011024450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп