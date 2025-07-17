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Врачи обнаружили у Трампа хроническое заболевание - РИА Новости, 18.07.2025
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21:07 17.07.2025 (обновлено: 11:18 18.07.2025)
https://ria.ru/20250717/tramp-2029806830.html
Врачи обнаружили у Трампа хроническое заболевание
Врачи обнаружили у Трампа хроническое заболевание - РИА Новости, 18.07.2025
Врачи обнаружили у Трампа хроническое заболевание
У президента США Дональда Трампа во время медицинского обследования обнаружили хроническую венозную недостаточность, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин РИА Новости, 18.07.2025
2025-07-17T21:07:00+03:00
2025-07-18T11:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа во время медицинского обследования обнаружили хроническую венозную недостаточность, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. &quot;Президенту было проведено комплексное обследование, включая диагностику сосудов, двустороннюю доплерографию вен нижних конечностей. В результате выявлена хроническая венозная недостаточность — доброкачественное и распространенное заболевание, особенно среди лиц старше 70 лет&quot;, — сказала она. Левитт отметила, что в последние недели Трамп испытывал "отечность" в нижних частях ног. На его недавних фотографиях можно увидеть "небольшие синяки" на тыльной стороне ладони. Последнее связано с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина. Американский лидер принимает его для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний."Признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности не выявлено. &lt;…&gt; Все результаты были в пределах нормы. Также была проведена эхокардиограмма, которая подтвердила нормальную структуру и работу сердца", — добавила Левитт.Признаков сердечной недостаточности, почечной недостаточности или системных заболеваний у Трампа не выявили.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Врачи обнаружили у Трампа хроническое заболевание

Белый дом: врачи обнаружили у Трампа хроническую венозную недостаточность

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа во время медицинского обследования обнаружили хроническую венозную недостаточность, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«

"Президенту было проведено комплексное обследование, включая диагностику сосудов, двустороннюю доплерографию вен нижних конечностей. В результате выявлена хроническая венозная недостаточность — доброкачественное и распространенное заболевание, особенно среди лиц старше 70 лет", — сказала она.

© AP Photo / Manuel Balce CenetaРука президента США Дональда Трампа
Рука президента США Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Рука президента США Дональда Трампа
Левитт отметила, что в последние недели Трамп испытывал "отечность" в нижних частях ног. На его недавних фотографиях можно увидеть "небольшие синяки" на тыльной стороне ладони. Последнее связано с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина. Американский лидер принимает его для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
"Признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности не выявлено. <…> Все результаты были в пределах нормы. Также была проведена эхокардиограмма, которая подтвердила нормальную структуру и работу сердца", — добавила Левитт.
Признаков сердечной недостаточности, почечной недостаточности или системных заболеваний у Трампа не выявили.
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