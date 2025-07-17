Врачи обнаружили у Трампа хроническое заболевание
Белый дом: врачи обнаружили у Трампа хроническую венозную недостаточность
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте
Президент США Дональд Трамп во время встречи в Вашингтоне с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. У президента США Дональда Трампа во время медицинского обследования обнаружили хроническую венозную недостаточность, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
«
"Президенту было проведено комплексное обследование, включая диагностику сосудов, двустороннюю доплерографию вен нижних конечностей. В результате выявлена хроническая венозная недостаточность — доброкачественное и распространенное заболевание, особенно среди лиц старше 70 лет", — сказала она.
© AP Photo / Manuel Balce CenetaРука президента США Дональда Трампа
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Рука президента США Дональда Трампа
Левитт отметила, что в последние недели Трамп испытывал "отечность" в нижних частях ног. На его недавних фотографиях можно увидеть "небольшие синяки" на тыльной стороне ладони. Последнее связано с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина. Американский лидер принимает его для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
"Признаков тромбоза глубоких вен или артериальной недостаточности не выявлено. <…> Все результаты были в пределах нормы. Также была проведена эхокардиограмма, которая подтвердила нормальную структуру и работу сердца", — добавила Левитт.
Признаков сердечной недостаточности, почечной недостаточности или системных заболеваний у Трампа не выявили.
Трамп прошел когнитивный тест, от которого отказывался Байден
13 апреля, 17:34