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Келлог и Рубио повлияли на курс Трампа в отношении России, пишет Telegraph - РИА Новости, 17.07.2025
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13:15 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/tramp-2029682669.html
Келлог и Рубио повлияли на курс Трампа в отношении России, пишет Telegraph
Келлог и Рубио повлияли на курс Трампа в отношении России, пишет Telegraph - РИА Новости, 17.07.2025
Келлог и Рубио повлияли на курс Трампа в отношении России, пишет Telegraph
Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог и госсекретарь страны Марко Рубио были главными инициаторами ужесточения позиции американского президента... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:15:00+03:00
2025-07-17T13:15:00+03:00
в мире
россия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог и госсекретарь страны Марко Рубио были главными инициаторами ужесточения позиции американского президента Дональда Трампа в отношении России, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источник в конгрессе Штатов. "В последнее время влияние Келлога растет... Они с Марко Рубио продвигают новый подход (к России - ред.)", - заявил изданию источник. Как пишет газета, в последние месяцы воинственно настроенные республиканцы активно работали над тем, чтобы подтолкнуть Трампа к более жесткой позиции по РФ. По словам дипломатического источника, Келлог набрал политический вес, в то время как его коллега - спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф - "увяз" в переговорах с Ираном. Ранее британская газета Times написала, что Меланья Трамп могла сыграть определенную роль в том, чтобы убедить президента США одобрить поставку зенитных ракет для Patriot в Киев. При этом сам Трамп в среду заявил, что его супруга Меланья придерживается нейтральной позиции по конфликту на Украине. В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250717/tramp-2029647137.html
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в мире, россия, украина, сша, кит келлог, дональд трамп, нато, марко рубио
В мире, Россия, Украина, США, Кит Келлог, Дональд Трамп, НАТО, Марко Рубио
Келлог и Рубио повлияли на курс Трампа в отношении России, пишет Telegraph

Telegraph: Келлог и Рубио спровоцировали ужесточение курса Трампа в отношении РФ

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог и госсекретарь страны Марко Рубио были главными инициаторами ужесточения позиции американского президента Дональда Трампа в отношении России, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источник в конгрессе Штатов.
"В последнее время влияние Келлога растет... Они с Марко Рубио продвигают новый подход (к России - ред.)", - заявил изданию источник.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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11:53
Как пишет газета, в последние месяцы воинственно настроенные республиканцы активно работали над тем, чтобы подтолкнуть Трампа к более жесткой позиции по РФ.
По словам дипломатического источника, Келлог набрал политический вес, в то время как его коллега - спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф - "увяз" в переговорах с Ираном.
Ранее британская газета Times написала, что Меланья Трамп могла сыграть определенную роль в том, чтобы убедить президента США одобрить поставку зенитных ракет для Patriot в Киев. При этом сам Трамп в среду заявил, что его супруга Меланья придерживается нейтральной позиции по конфликту на Украине.
В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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08:54
 
В миреРоссияУкраинаСШАКит КеллогДональд ТрампНАТОМарко Рубио
 
 
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