Келлог и Рубио повлияли на курс Трампа в отношении России, пишет Telegraph
Telegraph: Келлог и Рубио спровоцировали ужесточение курса Трампа в отношении РФ
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог и госсекретарь страны Марко Рубио были главными инициаторами ужесточения позиции американского президента Дональда Трампа в отношении России, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источник в конгрессе Штатов.
"В последнее время влияние Келлога растет... Они с Марко Рубио продвигают новый подход (к России - ред.)", - заявил изданию источник.
Как пишет газета, в последние месяцы воинственно настроенные республиканцы активно работали над тем, чтобы подтолкнуть Трампа к более жесткой позиции по РФ.
По словам дипломатического источника, Келлог набрал политический вес, в то время как его коллега - спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф - "увяз" в переговорах с Ираном.
В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.