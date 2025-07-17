https://ria.ru/20250717/tramp-2029682669.html

Келлог и Рубио повлияли на курс Трампа в отношении России, пишет Telegraph

Келлог и Рубио повлияли на курс Трампа в отношении России, пишет Telegraph - РИА Новости, 17.07.2025

Келлог и Рубио повлияли на курс Трампа в отношении России, пишет Telegraph

Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог и госсекретарь страны Марко Рубио были главными инициаторами ужесточения позиции американского президента... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:15:00+03:00

2025-07-17T13:15:00+03:00

2025-07-17T13:15:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог и госсекретарь страны Марко Рубио были главными инициаторами ужесточения позиции американского президента Дональда Трампа в отношении России, сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источник в конгрессе Штатов. "В последнее время влияние Келлога растет... Они с Марко Рубио продвигают новый подход (к России - ред.)", - заявил изданию источник. Как пишет газета, в последние месяцы воинственно настроенные республиканцы активно работали над тем, чтобы подтолкнуть Трампа к более жесткой позиции по РФ. По словам дипломатического источника, Келлог набрал политический вес, в то время как его коллега - спецпосланник Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф - "увяз" в переговорах с Ираном. Ранее британская газета Times написала, что Меланья Трамп могла сыграть определенную роль в том, чтобы убедить президента США одобрить поставку зенитных ракет для Patriot в Киев. При этом сам Трамп в среду заявил, что его супруга Меланья придерживается нейтральной позиции по конфликту на Украине. В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250717/tramp-2029647137.html

https://ria.ru/20250717/ultimatum-2029619603.html

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в мире, россия, украина, сша, кит келлог, дональд трамп, нато, марко рубио