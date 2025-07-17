https://ria.ru/20250717/tramp-2029647137.html

Дешифруя Трампа: что поняли или чего не поняли в Европе

Дешифруя Трампа: что поняли или чего не поняли в Европе - РИА Новости, 17.07.2025

Дешифруя Трампа: что поняли или чего не поняли в Европе

Содержание заявления Дональда Трампа от 14 июля, обставленное мизансценой с генсеком НАТО, плюс подброшенное им замечание о первой леди (тут же было распиарено... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T11:53:00+03:00

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2025-07-17T19:17:00+03:00

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Содержание заявления Дональда Трампа от 14 июля, обставленное мизансценой с генсеком НАТО, плюс подброшенное им замечание о первой леди (тут же было распиарено в Киеве) стало сложнейшим из его высказываний-пазлов в этом президентстве. Дьявол, как всегда, в деталях, а они остались за кадром, и мало кто из европейских союзников осмеливается в них углубляться и сбивать внешне позитивный для них тон того, что произошло (или не произошло). Попробуем сделать это за них.Отказываясь от прямой военной поддержки Киева, Трамп взваливает не только расходы, но помощь ему вообще на европейских союзников, то есть выходит из этой игры и столбит свой принцип транзакционных отношений в рамках НАТО. Причем вопрос о том, что США не должны присутствовать при исходе конфликта на Украине, ставился еще при Джо Байдене. Теперь он разрешен под флером союзнической солидарности. Добавим, что Трамп не раз давал понять, что победить должен сильнейший, если договориться не удастся. Это первое.Затем, со своей "коалицией желающих", союзники остаются один на один с Москвой, вне натовских гарантий (относительно статьи 5 Вашингтонского договора Трамп уже давал понять, что все зависит от ее "определения"), то есть действуют на свой страх и риск в вопросе о вводе войск на Украину. Уже ранее ими признавалось, что это нереально без логистической и воздушной поддержки Вашингтона. Это второе.На третье — 100%-ные тарифы для России и тех, кто с ней торгует. Вопрос выводится из сферы контроля конгресса: законопроект Грэма* — Блюменталя о 500%-ных пошлинах кладется под сукно, и все отдается на волю и полномочия президента. Именно в этом разница, которую не скрывал и сам Трамп, а принципиальных различий между 500% и 100%, понятно, нет. И то и другое предполагает слом уже достигнутых договоренностей с такими странами, как Индия и Китай, первый тарифный наскок против которых закончился провалом, доказав нереалистичность такой "кавалерийской атаки" для самой Америки (фактическая остановка всей торговли, забитые склады, суда, стоящие в портах или возвращающиеся без разгрузки, рост инфляции в США, кризис логистики и фрахта, перспектива краха фондового рынка).Пятидесятидневный срок на урегулирование означает, что на это время война на Украине перестает существовать для Трампа. Он через нее перешагивает и идет дальше, включая реализацию 30%-ных пошлин против ЕС с 1 августа, до которого осталось две недели. А еще месяц спустя входить придется уже в другой поток — тогда и многие вопросы будут стоять иначе. Это на десерт.Словом, все определяет контекст. При этом Трамп сохраняет интерес к мирному урегулированию, что прочитывается так: навязывать ничего не буду, но готов, когда ко мне за этим придут (надо полагать, Зеленский и Ко), — тогда им придется делать то, что скажут. Неудивительно, что Киев уже выступил в поддержку третьего раунда переговоров с Москвой, которые до этого пытался сорвать.Одновременно те, кто поумнее в Европе, заявили об отказе финансировать поставки американского оружия (когда оно еще будет произведено) на десять миллиардов долларов, которые застили всем глаза. В числе европейских грандов, которые стали жертвами такого сложнейшего по структуре и элегантного по исполнению маневра, оказались Лондон и Берлин, которым деваться некуда: сами загнали себя в этот угол. Напоминает Суэцкий кризис 1956 года, где Москва и Вашингтон действовали параллельно против французского и британского империализма. Теперь досталось и немцам.Такие вот дела.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029393150.html

https://ria.ru/20250717/ultimatum-2029619603.html

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аналитика, евросоюз, украина, дональд трамп, россия