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"Бескомпромиссная стратегия". СМИ раскрыли ход Трампа против России
"Бескомпромиссная стратегия". СМИ раскрыли ход Трампа против России - РИА Новости, 17.07.2025
"Бескомпромиссная стратегия". СМИ раскрыли ход Трампа против России
Президент США Дональд Трамп согласился с планом Североатлантического альянса добиться капитуляции России в конфликте с Украиной, пишет American Conservative. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:10:00+03:00
2025-07-17T10:10:00+03:00
2025-07-17T13:32:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился с планом Североатлантического альянса добиться капитуляции России в конфликте с Украиной, пишет American Conservative."В отличие от первых недель своего второго срока, сейчас Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России в плане условий мирного соглашения между Москвой и Киевом", — утверждается в публикации.Обозреватель напомнил, что Запад настаивает на полном отказе России от освобожденных территорий и согласии на возможное вступление Украины в НАТО.В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250717/hill-2029623732.html
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В мире, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
"Бескомпромиссная стратегия". СМИ раскрыли ход Трампа против России
AC: Трамп согласился с планом НАТО по капитуляции России