Рейтинг@Mail.ru
"Бескомпромиссная стратегия". СМИ раскрыли ход Трампа против России - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:10 17.07.2025 (обновлено: 13:32 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/tramp-2029630140.html
"Бескомпромиссная стратегия". СМИ раскрыли ход Трампа против России
"Бескомпромиссная стратегия". СМИ раскрыли ход Трампа против России - РИА Новости, 17.07.2025
"Бескомпромиссная стратегия". СМИ раскрыли ход Трампа против России
Президент США Дональд Трамп согласился с планом Североатлантического альянса добиться капитуляции России в конфликте с Украиной, пишет American Conservative. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T10:10:00+03:00
2025-07-17T13:32:00+03:00
в мире
россия
украина
москва
дмитрий песков
дональд трамп
евросоюз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028950560_0:39:2145:1245_1920x0_80_0_0_f700fef1d3c5f567ff72552dd68b4f7c.jpg
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился с планом Североатлантического альянса добиться капитуляции России в конфликте с Украиной, пишет American Conservative."В отличие от первых недель своего второго срока, сейчас Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России в плане условий мирного соглашения между Москвой и Киевом", — утверждается в публикации.Обозреватель напомнил, что Запад настаивает на полном отказе России от освобожденных территорий и согласии на возможное вступление Украины в НАТО.В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
https://ria.ru/20250717/hill-2029623732.html
https://ria.ru/20250717/ultimatum-2029619603.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2028950560_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_2112d56232fba4b3c5a0b652a457ae72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, дмитрий песков, дональд трамп, евросоюз, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Евросоюз, НАТО
"Бескомпромиссная стратегия". СМИ раскрыли ход Трампа против России

AC: Трамп согласился с планом НАТО по капитуляции России

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп согласился с планом Североатлантического альянса добиться капитуляции России в конфликте с Украиной, пишет American Conservative.
«
"В отличие от первых недель своего второго срока, сейчас Трамп фактически присоединился к бескомпромиссной стратегии НАТО, настаивающей на капитуляции России в плане условий мирного соглашения между Москвой и Киевом", — утверждается в публикации.
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В США забили тревогу после удара России по объектам ВСУ
09:33
Обозреватель напомнил, что Запад настаивает на полном отказе России от освобожденных территорий и согласии на возможное вступление Украины в НАТО.
В понедельник американский лидер поставил Москве 50-дневный ультиматум с требованием заключения мирного соглашения с Киевом. В случае невыполнения условий он пригрозил ввести стопроцентные тарифы на импорт российских товаров вместе со вторичными пошлинами в отношении стран, которые покупают нефть, газ и другие энергоносители.
Одновременно с этим глава Белого дома заявил, что Штаты и ЕС договорились об отправке американского оружия Киеву, расходы при этом лягут на Европу. Будущие поставки будут включать батареи Patriot, а не только ракеты.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, план Трампа — это бизнес. Европа же декларирует готовность тратить огромные средства на закупки оружия, чтобы провоцировать продолжение войны, но и там есть разногласия по поводу того, кто будет платить. Франция, Чехия, Италия и Венгрия уже отказались участвовать в закупках.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В США сделали мрачное заявление после ответа России на ультиматум Трампа
08:54
 
В миреРоссияУкраинаМоскваДмитрий ПесковДональд ТрампЕвросоюзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала