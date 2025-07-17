https://ria.ru/20250717/tramp-2029613730.html

Угрозы Трампа России не могут считаться вкладом в мир, считает эксперт

Угрозы Трампа России не могут считаться вкладом в мир, считает эксперт - РИА Новости, 17.07.2025

Угрозы Трампа России не могут считаться вкладом в мир, считает эксперт

Президенту США Дональду Трампу не следует приписывать себе заслуги в случае мирного соглашения по Украине, даже если он попытается представить свои угрозы и... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T07:41:00+03:00

2025-07-17T07:41:00+03:00

2025-07-17T08:16:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Президенту США Дональду Трампу не следует приписывать себе заслуги в случае мирного соглашения по Украине, даже если он попытается представить свои угрозы и давление как причину его достижения, заявил РИА Новости директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник. "Важно, чтобы эта война закончилась как можно скорее, это в интересах всех. Но моя единственная оговорка: я не хочу, чтобы угрозы и давление Трампа считались фактором, приведшим к мирному соглашению. Он, безусловно, попытается приписать себе это достижение, как уже сделал после прекращения боевых действий между Индией и Пакистаном. Но он не заслуживает этой похвалы", - отметил эксперт. В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.

https://ria.ru/20250716/gosdep-2029581783.html

https://ria.ru/20250717/moskva-2029593372.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина, киев, дональд трамп, питер кузник, нато, россия