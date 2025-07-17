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США очень близки к торговым сделкам с ЕС и Индией, заявил Трамп - РИА Новости, 17.07.2025
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02:35 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/tramp-2029596509.html
США очень близки к торговым сделкам с ЕС и Индией, заявил Трамп
США очень близки к торговым сделкам с ЕС и Индией, заявил Трамп - РИА Новости, 17.07.2025
США очень близки к торговым сделкам с ЕС и Индией, заявил Трамп
США очень близки к торговым соглашениям с Евросоюзом и Индией, но о сделке с Канадой пока говорить рано, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T02:35:00+03:00
2025-07-17T02:35:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США очень близки к торговым соглашениям с Евросоюзом и Индией, но о сделке с Канадой пока говорить рано, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Real America's Voice. "Мы очень близки к (торговому соглашению с - ред.) Индией и очень близки к возможному заключению соглашения с ЕС. ЕС годами ужасно обращался с нашей страной. Они действительно наносили нам финансовые убытки все эти годы", - сообщил он. Трамп подчеркнул, что Европейский союз "жестоко" обращался с США, а теперь "ведет себя очень любезно" и нацелен на заключение сделки. В то же время американский лидер отметил, что еще слишком рано говорить о торговых договоренностям с Канадой. "Они нас очень сильно обидели. Они установили для наших фермеров пошлины до 400 процентов. Они действительно оскорбили Соединённые Штаты", - заключил Трамп.
https://ria.ru/20250709/torgovlya-2028129757.html
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в мире, сша, индия, канада, дональд трамп, евросоюз
В мире, США, Индия, Канада, Дональд Трамп, Евросоюз
США очень близки к торговым сделкам с ЕС и Индией, заявил Трамп

Трамп: США очень близки к торговым сделкам с ЕС и Индией, о Канаде говорить рано

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США очень близки к торговым соглашениям с Евросоюзом и Индией, но о сделке с Канадой пока говорить рано, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью телеканалу Real America's Voice.
"Мы очень близки к (торговому соглашению с - ред.) Индией и очень близки к возможному заключению соглашения с ЕС. ЕС годами ужасно обращался с нашей страной. Они действительно наносили нам финансовые убытки все эти годы", - сообщил он.
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9 июля, 13:25
Трамп подчеркнул, что Европейский союз "жестоко" обращался с США, а теперь "ведет себя очень любезно" и нацелен на заключение сделки.
В то же время американский лидер отметил, что еще слишком рано говорить о торговых договоренностям с Канадой.
"Они нас очень сильно обидели. Они установили для наших фермеров пошлины до 400 процентов. Они действительно оскорбили Соединённые Штаты", - заключил Трамп.
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