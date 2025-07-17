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Telegram занялся открытием представительства в России - РИА Новости, 17.07.2025
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17:01 17.07.2025 (обновлено: 18:55 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/telegram-2029743415.html
Telegram занялся открытием представительства в России
Telegram занялся открытием представительства в России - РИА Новости, 17.07.2025
Telegram занялся открытием представительства в России
Telegram занялся открытием представительства в России, процесс находится в стадии согласования, говорится на сайте Роскомнадзора. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:01:00+03:00
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россия
telegram
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Telegram занялся открытием представительства в России, процесс находится в стадии согласования, говорится на сайте Роскомнадзора.Мессенджер хочет создать филиал, открыть представительство или же учредить российское юридическое лицо. Сейчас компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах.До этого Telegram уже выполнил два других требования закона о "приземлении". Он действует с 2022 года. Крупные зарубежные IT-компании с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей в сутки обязаны открыть филиал или представительство. Также они должны разместить на сайте электронную форму обратной связи с пользователями и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с властями.В конце мая на встрече с представителями деловых кругов Владимир Путин заявил, что иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов страны, "надо душить, отвечать им взаимностью".
https://ria.ru/20250629/telegram--2026152836.html
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россия, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, владимир путин
Россия, Telegram, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Технологии, Владимир Путин
Telegram занялся открытием представительства в России

Роскомнадзор: Telegram занялся открытием представительства в РФ

© РИА НовостиTelegram
Telegram - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Telegram занялся открытием представительства в России, процесс находится в стадии согласования, говорится на сайте Роскомнадзора.
Мессенджер хочет создать филиал, открыть представительство или же учредить российское юридическое лицо. Сейчас компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
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Филиал или представительство обеспечивает прием и рассмотрение обращений россиян и организаций к компании, исполнение решений судов, решений госорганов страны, принятых в отношении такого иностранного лица; представление интересов иностранного лица в судах. А также принятие мер на территории России по ограничению доступа к информации, нарушающей закон, или ее удалению.

До этого Telegram уже выполнил два других требования закона о "приземлении".
Он действует с 2022 года. Крупные зарубежные IT-компании с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей в сутки обязаны открыть филиал или представительство. Также они должны разместить на сайте электронную форму обратной связи с пользователями и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с властями.

Telegram Messenger, Inc включили в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете в России, в ноябре 2021 года.

В конце мая на встрече с представителями деловых кругов Владимир Путин заявил, что иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов страны, "надо душить, отвечать им взаимностью".
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РоссияTelegramФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ТехнологииВладимир Путин
 
 
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