https://ria.ru/20250717/telegram-2029743415.html

Telegram занялся открытием представительства в России

Telegram занялся открытием представительства в России - РИА Новости, 17.07.2025

Telegram занялся открытием представительства в России

Telegram занялся открытием представительства в России, процесс находится в стадии согласования, говорится на сайте Роскомнадзора. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:01:00+03:00

2025-07-17T17:01:00+03:00

2025-07-17T18:55:00+03:00

россия

telegram

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

технологии

владимир путин

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Telegram занялся открытием представительства в России, процесс находится в стадии согласования, говорится на сайте Роскомнадзора.Мессенджер хочет создать филиал, открыть представительство или же учредить российское юридическое лицо. Сейчас компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах.До этого Telegram уже выполнил два других требования закона о "приземлении". Он действует с 2022 года. Крупные зарубежные IT-компании с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей в сутки обязаны открыть филиал или представительство. Также они должны разместить на сайте электронную форму обратной связи с пользователями и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с властями.В конце мая на встрече с представителями деловых кругов Владимир Путин заявил, что иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов страны, "надо душить, отвечать им взаимностью".

https://ria.ru/20250629/telegram--2026152836.html

https://ria.ru/20250717/durov-1968735141.html

россия

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

россия, telegram, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), технологии, владимир путин