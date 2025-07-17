Telegram занялся открытием представительства в России
Роскомнадзор: Telegram занялся открытием представительства в РФ
Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Telegram занялся открытием представительства в России, процесс находится в стадии согласования, говорится на сайте Роскомнадзора.
Мессенджер хочет создать филиал, открыть представительство или же учредить российское юридическое лицо. Сейчас компания зарегистрирована на Британских Виргинских островах.
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Филиал или представительство обеспечивает прием и рассмотрение обращений россиян и организаций к компании, исполнение решений судов, решений госорганов страны, принятых в отношении такого иностранного лица; представление интересов иностранного лица в судах. А также принятие мер на территории России по ограничению доступа к информации, нарушающей закон, или ее удалению.
До этого Telegram уже выполнил два других требования закона о "приземлении".
Он действует с 2022 года. Крупные зарубежные IT-компании с аудиторией более 500 тысяч российских пользователей в сутки обязаны открыть филиал или представительство. Также они должны разместить на сайте электронную форму обратной связи с пользователями и зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора для взаимодействия с властями.
Telegram Messenger, Inc включили в перечень иностранных лиц, осуществляющих деятельность в интернете в России, в ноябре 2021 года.
В конце мая на встрече с представителями деловых кругов Владимир Путин заявил, что иностранные сервисы, которые "не до конца" ушли с российского рынка и действуют против интересов страны, "надо душить, отвечать им взаимностью".