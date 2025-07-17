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Россия передала Украине еще тысячу тел военных - РИА Новости, 17.07.2025
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11:18 17.07.2025 (обновлено: 12:04 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/tela-2029644068.html
Россия передала Украине еще тысячу тел военных
Россия передала Украине еще тысячу тел военных - РИА Новости, 17.07.2025
Россия передала Украине еще тысячу тел военных
Россия передала Украине еще тысячу тел погибших украинских военнослужащих, сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Киевом... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:18:00+03:00
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россия
украина
вооруженные силы украины
в мире
владимир мединский
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия передала Украине еще тысячу тел погибших украинских военнослужащих, сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.&quot;В продолжение договоренностей &quot;Стамбула&quot; передали сегодня Украине еще тысячу тел солдат ВСУ&quot;, — написал он в Telegram-канале.Взамен Россия получила 19 тел павших бойцов, добавил Мединский."Да упокоятся они на родной земле", — заключил он.По словам источника РИА Новости, близкого к переговорной группе, всего Москва передаст Киеву три тысячи тел, как обещал президент Владимир Путин. Сегодняшний этап — начало этого процесса.Передача тел погибших украинских военных
https://ria.ru/20250713/podpole-2028832369.html
https://ria.ru/20250623/tela-2024888704.html
https://ria.ru/20250707/ukraina-2027780079.html
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Передача тел погибших военнослужащих ВСУ
Россия передала Украине еще 1000 тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей, сообщил Мединский.
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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, владимир мединский
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Владимир Мединский
Россия передала Украине еще тысячу тел военных

Мединский: Россия в четверг передала Украине еще тысячу тел военных

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия передала Украине еще тысячу тел погибших украинских военнослужащих, сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский.
«

"В продолжение договоренностей "Стамбула" передали сегодня Украине еще тысячу тел солдат ВСУ", — написал он в Telegram-канале.

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13 июля, 06:32
Взамен Россия получила 19 тел павших бойцов, добавил Мединский.
"Да упокоятся они на родной земле", — заключил он.
По словам источника РИА Новости, близкого к переговорной группе, всего Москва передаст Киеву три тысячи тел, как обещал президент Владимир Путин. Сегодняшний этап — начало этого процесса.
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23 июня, 17:04

Передача тел погибших украинских военных

  • Россия и Украина договорились о передаче тел на переговорах в Стамбуле 2 июня.
  • Киев пытался сорвать договоренности, 7 июня неожиданно перенеся приемку тел.
  • Процесс удалось начать лишь 11 июня, он прошел поэтапно и завершился 16-го числа.
  • Всего Россия отдала Украине 6060 тел погибших офицеров и солдат ВСУ.
  • Киев вернул тела 79 павших российских бойцов.
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РоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреВладимир Мединский
 
 
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