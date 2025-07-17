https://ria.ru/20250717/tela-2029644068.html

Россия передала Украине еще тысячу тел военных

Россия передала Украине еще тысячу тел военных - РИА Новости, 17.07.2025

Россия передала Украине еще тысячу тел военных

Россия передала Украине еще тысячу тел погибших украинских военнослужащих, сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Киевом... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T11:18:00+03:00

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2025-07-17T12:04:00+03:00

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украина

вооруженные силы украины

в мире

владимир мединский

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия передала Украине еще тысячу тел погибших украинских военнослужащих, сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский."В продолжение договоренностей "Стамбула" передали сегодня Украине еще тысячу тел солдат ВСУ", — написал он в Telegram-канале.Взамен Россия получила 19 тел павших бойцов, добавил Мединский."Да упокоятся они на родной земле", — заключил он.По словам источника РИА Новости, близкого к переговорной группе, всего Москва передаст Киеву три тысячи тел, как обещал президент Владимир Путин. Сегодняшний этап — начало этого процесса.Передача тел погибших украинских военных

https://ria.ru/20250713/podpole-2028832369.html

https://ria.ru/20250623/tela-2024888704.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Передача тел погибших военнослужащих ВСУ Россия передала Украине еще 1000 тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей, сообщил Мединский. 2025-07-17T11:18 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, владимир мединский