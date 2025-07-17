https://ria.ru/20250717/tela-2029644068.html
Россия передала Украине еще тысячу тел военных
Россия передала Украине еще тысячу тел военных - РИА Новости, 17.07.2025
Россия передала Украине еще тысячу тел военных
Россия передала Украине еще тысячу тел погибших украинских военнослужащих, сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Киевом... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:18:00+03:00
2025-07-17T11:18:00+03:00
2025-07-17T12:04:00+03:00
россия
украина
вооруженные силы украины
в мире
владимир мединский
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Россия передала Украине еще тысячу тел погибших украинских военнослужащих, сообщил помощник президента, глава российской делегации на переговорах с Киевом Владимир Мединский."В продолжение договоренностей "Стамбула" передали сегодня Украине еще тысячу тел солдат ВСУ", — написал он в Telegram-канале.Взамен Россия получила 19 тел павших бойцов, добавил Мединский."Да упокоятся они на родной земле", — заключил он.По словам источника РИА Новости, близкого к переговорной группе, всего Москва передаст Киеву три тысячи тел, как обещал президент Владимир Путин. Сегодняшний этап — начало этого процесса.Передача тел погибших украинских военных
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Передача тел погибших военнослужащих ВСУ
Россия передала Украине еще 1000 тел солдат ВСУ в рамках стамбульских договоренностей, сообщил Мединский.
2025-07-17T11:18
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, вооруженные силы украины, в мире, владимир мединский
Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, В мире, Владимир Мединский
Россия передала Украине еще тысячу тел военных
Мединский: Россия в четверг передала Украине еще тысячу тел военных