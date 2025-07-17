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В Татарстане инспектор ДПС применил оружие, усмиряя пьяного водителя - РИА Новости, 17.07.2025
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13:45 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/tatarstan-2029691032.html
В Татарстане инспектор ДПС применил оружие, усмиряя пьяного водителя
В Татарстане инспектор ДПС применил оружие, усмиряя пьяного водителя - РИА Новости, 17.07.2025
В Татарстане инспектор ДПС применил оружие, усмиряя пьяного водителя
Автоинспектор в Татарстане применил табельное оружие, усмиряя нетрезвого водителя и его спутницу, проводится проверка, сообщили РИА Новости в МВД по республике. РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T13:45:00+03:00
2025-07-17T13:45:00+03:00
происшествия
лаишевский район
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 17 июл – РИА Новости. Автоинспектор в Татарстане применил табельное оружие, усмиряя нетрезвого водителя и его спутницу, проводится проверка, сообщили РИА Новости в МВД по республике. "Шестнадцатого июля вечером инспекторы дорожно-патрульной службы ОСБ ДПС Госавтоинспекции МВД по республике Татарстан в ходе несения службы в селе Столбище Лаишевского района обнаружили автомобиль Suzuki, у водителя которого имелись внешние признаки алкогольного опьянения. При общении со стражами правопорядка гражданин начал вести себя агрессивно и неадекватно, в том числе оскорблял сотрудников полиции, выражаясь нецензурной бранью, хватался за форменное обмундирование, толкал инспекторов ДПС", - говорится в сообщении. По информации МВД, на неоднократные требования полицейских о прекращении противоправного поведения мужчина не реагировал, высказывая угрозы в адрес правоохранителей и оказывая им активное сопротивление. "В связи с чем одним из автоинспекторов было применено табельное оружие. После чего нарушитель с ранением ног был доставлен в медицинское учреждение", - уточняет ведомство. Следственными органами в отношении задержанного 35-летнего жителя села Усады возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Также составлены административные материалы по статьям "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", "невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Кроме того, за препятствование исполнению служебных обязанностей стражами правопорядка привлечена к административной ответственности спутница задержанного - 31-летняя жительница села Усады. В настоящее время по факту произошедшего проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.
https://ria.ru/20250715/peterburg-2029338649.html
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лаишевский район
республика татарстан (татарстан)
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происшествия, лаишевский район, республика татарстан (татарстан)
Происшествия, Лаишевский район, Республика Татарстан (Татарстан)
В Татарстане инспектор ДПС применил оружие, усмиряя пьяного водителя

В Татарстане инспектор ДПС применил табельное оружие, усмиряя пьяного водителя

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкШеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
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КАЗАНЬ, 17 июл – РИА Новости. Автоинспектор в Татарстане применил табельное оружие, усмиряя нетрезвого водителя и его спутницу, проводится проверка, сообщили РИА Новости в МВД по республике.
"Шестнадцатого июля вечером инспекторы дорожно-патрульной службы ОСБ ДПС Госавтоинспекции МВД по республике Татарстан в ходе несения службы в селе Столбище Лаишевского района обнаружили автомобиль Suzuki, у водителя которого имелись внешние признаки алкогольного опьянения. При общении со стражами правопорядка гражданин начал вести себя агрессивно и неадекватно, в том числе оскорблял сотрудников полиции, выражаясь нецензурной бранью, хватался за форменное обмундирование, толкал инспекторов ДПС", - говорится в сообщении.
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По информации МВД, на неоднократные требования полицейских о прекращении противоправного поведения мужчина не реагировал, высказывая угрозы в адрес правоохранителей и оказывая им активное сопротивление.
"В связи с чем одним из автоинспекторов было применено табельное оружие. После чего нарушитель с ранением ног был доставлен в медицинское учреждение", - уточняет ведомство.
Следственными органами в отношении задержанного 35-летнего жителя села Усады возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Также составлены административные материалы по статьям "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", "невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения".
Кроме того, за препятствование исполнению служебных обязанностей стражами правопорядка привлечена к административной ответственности спутница задержанного - 31-летняя жительница села Усады.
В настоящее время по факту произошедшего проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.
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ПроисшествияЛаишевский районРеспублика Татарстан (Татарстан)
 
 
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