https://ria.ru/20250717/tatarstan-2029691032.html

В Татарстане инспектор ДПС применил оружие, усмиряя пьяного водителя

В Татарстане инспектор ДПС применил оружие, усмиряя пьяного водителя - РИА Новости, 17.07.2025

В Татарстане инспектор ДПС применил оружие, усмиряя пьяного водителя

Автоинспектор в Татарстане применил табельное оружие, усмиряя нетрезвого водителя и его спутницу, проводится проверка, сообщили РИА Новости в МВД по республике. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T13:45:00+03:00

2025-07-17T13:45:00+03:00

2025-07-17T13:45:00+03:00

происшествия

лаишевский район

республика татарстан (татарстан)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021358638_0:185:3054:1903_1920x0_80_0_0_3a09f5eafd1ed638ea981bf1d9200559.jpg

КАЗАНЬ, 17 июл – РИА Новости. Автоинспектор в Татарстане применил табельное оружие, усмиряя нетрезвого водителя и его спутницу, проводится проверка, сообщили РИА Новости в МВД по республике. "Шестнадцатого июля вечером инспекторы дорожно-патрульной службы ОСБ ДПС Госавтоинспекции МВД по республике Татарстан в ходе несения службы в селе Столбище Лаишевского района обнаружили автомобиль Suzuki, у водителя которого имелись внешние признаки алкогольного опьянения. При общении со стражами правопорядка гражданин начал вести себя агрессивно и неадекватно, в том числе оскорблял сотрудников полиции, выражаясь нецензурной бранью, хватался за форменное обмундирование, толкал инспекторов ДПС", - говорится в сообщении. По информации МВД, на неоднократные требования полицейских о прекращении противоправного поведения мужчина не реагировал, высказывая угрозы в адрес правоохранителей и оказывая им активное сопротивление. "В связи с чем одним из автоинспекторов было применено табельное оружие. После чего нарушитель с ранением ног был доставлен в медицинское учреждение", - уточняет ведомство. Следственными органами в отношении задержанного 35-летнего жителя села Усады возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти". Также составлены административные материалы по статьям "неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции", "невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Кроме того, за препятствование исполнению служебных обязанностей стражами правопорядка привлечена к административной ответственности спутница задержанного - 31-летняя жительница села Усады. В настоящее время по факту произошедшего проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

https://ria.ru/20250715/peterburg-2029338649.html

https://ria.ru/20250712/moskva-2028706758.html

лаишевский район

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, лаишевский район, республика татарстан (татарстан)