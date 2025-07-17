https://ria.ru/20250717/svyaz-2029642271.html

"Билайн" и "Роскосмос" будут сотрудничать для повышения доступности связи

"Билайн" и "Роскосмос" будут сотрудничать для повышения доступности связи - РИА Новости, 17.07.2025

"Билайн" и "Роскосмос" будут сотрудничать для повышения доступности связи

Российская спутникостроительная компания "Решетнев" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") и телеком-оператор "Билайн" заключили соглашение о сотрудничестве,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T11:50:00+03:00

2025-07-17T11:50:00+03:00

2025-07-17T11:56:00+03:00

билайн

роскосмос

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технологии

мобильная связь

спутник

интернет

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МОСКВА, 17 июл – РИА Новости. Российская спутникостроительная компания "Решетнев" (входит в госкорпорацию "Роскосмос") и телеком-оператор "Билайн" заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба оператора.В планах — изучать возможности интеграции спутниковых систем связи с мобильной сетью и прорабатывать объединение с помощью сети оператора наземных узлов связи.В рамках сотрудничества компании развернут опытную зону, где будут изучать возможности использования спутников и других неназемных платформ для развития сети сотовой связи и передачи данных по технологиям 4G-A и 5G-NTN, разрабатывать и тестировать сценарии новых услуг.Также стороны планируют объединить территориально распределенные наземные узлы спутниковых систем связи госкорпорации в единую сеть для обмена данными на базе сети "Билайна".Также партнерство между двумя компаниями поможет снизить затраты на организацию и масштабирование магистральных каналов связи и послужит расширению телеком-инфраструктуры в России — в том числе там, где нет возможности проложить наземную сеть, обеспечивая технологический суверенитет РФ в неназемных коммуникациях."Сотрудничество с АО "Решетнев" — часть стратегии "Билайна" по развитию спутниковой связи в России. Во-первых, спутниковая связь — это передовое решение для обеспечения связи в труднодоступных локациях — например, в сельской местности, в горах или на море. Во-вторых, без нее невозможно дальнейшее распространение интернета вещей, беспилотного вождения, управления удаленными объектами и многих других технологий, которые традиционно ассоциируются с жизнью в будущем, и которые уже проникают в нашу повседневность", - отметил, генеральный директор "Билайна" Сергей Анохин.Как сообщил генеральный директор АО "Решетнев" Евгений Нестеров, компании расширяют партнерство, а также дополняют компетенции друг друга в реализации перспективных услуг связи."Для нас важны опыт специалистов "Билайна" в применении современных технологий подвижной мобильной связи, их знания стеков протоколов, стремление к передовым коммуникациям за счет использования технологий спутниковых сетей", - отметил он.Нестеров добавил, что сотрудничество компаний позволит в будущем интегрировать современные стандарты мобильной связи в спутникостроение и обеспечить качественные услуги для абонентов в России и за рубежом.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

билайн, роскосмос, вымпелком, технологии, мобильная связь, спутник, интернет