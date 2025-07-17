https://ria.ru/20250717/svet-2029641972.html

В ТЭС назвали причину перебоев с электричеством в Калининградской области

В ТЭС назвали причину перебоев с электричеством в Калининградской области - РИА Новости, 17.07.2025

В ТЭС назвали причину перебоев с электричеством в Калининградской области

Генераторы энергоблоков на Прегольской ТЭС под Калининградом отключились из-за внешнего короткого замыкания, сообщили РИА Новости в пресс-службе филиала... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T11:10:00+03:00

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КАЛИНИНГРАД, 17 июл - РИА Новости. Генераторы энергоблоков на Прегольской ТЭС под Калининградом отключились из-за внешнего короткого замыкания, сообщили РИА Новости в пресс-службе филиала "Калининградской ТЭЦ-2" (входит в "Интер РАО").По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, авария на этой ТЭС оставила без света несколько районов области, отключились все четыре энергоблока."Отключение генераторов - следствие возникновения внешнего короткого замыкания, под действием технологических защит произошло отключение генераторов энергоблоков на Прегольской ТЭС. Из-за отключения генерирующего оборудования произошло кратковременное снижение частоты и ограничение мощности потребителей", - сказали в пресс-службе.Собеседница агентства добавила, что в настоящее время ведется последовательное подключение энергоблоков к энергосистеме для восстановления электроснабжения отключенных потребителей. Причины выясняются.Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных написал в своем Тelegram-канале, что все потребители электроэнергии в регионе будут подключены в течение часа, энергетики завершают работы по восстановлению электроснабжения и подключают поэтапно, в первую очередь социальные объекты.Прегольская ТЭС введена в эксплуатацию в марте 2019 года. Ее установленная мощность 463 тысячи МВт. Основное топливо - природный газ. По информации с сайта правительства Калининградской области, станция построена в рамках проекта по обеспечению энергобезопасности региона, который реализуется по поручению президента РФ и в соответствии с распоряжениями правительства РФ.

https://ria.ru/20250430/blekaut-2014338899.html

https://ria.ru/20250704/praga-2027274102.html

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калининградская область, калининград, происшествия, алексей беспрозванных, россия