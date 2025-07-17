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В ТЭС назвали причину перебоев с электричеством в Калининградской области - РИА Новости, 17.07.2025
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11:10 17.07.2025 (обновлено: 13:25 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/svet-2029641972.html
В ТЭС назвали причину перебоев с электричеством в Калининградской области
В ТЭС назвали причину перебоев с электричеством в Калининградской области - РИА Новости, 17.07.2025
В ТЭС назвали причину перебоев с электричеством в Калининградской области
Генераторы энергоблоков на Прегольской ТЭС под Калининградом отключились из-за внешнего короткого замыкания, сообщили РИА Новости в пресс-службе филиала... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T11:10:00+03:00
2025-07-17T13:25:00+03:00
калининградская область
калининград
происшествия
алексей беспрозванных
россия
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КАЛИНИНГРАД, 17 июл - РИА Новости. Генераторы энергоблоков на Прегольской ТЭС под Калининградом отключились из-за внешнего короткого замыкания, сообщили РИА Новости в пресс-службе филиала "Калининградской ТЭЦ-2" (входит в "Интер РАО").По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, авария на этой ТЭС оставила без света несколько районов области, отключились все четыре энергоблока."Отключение генераторов - следствие возникновения внешнего короткого замыкания, под действием технологических защит произошло отключение генераторов энергоблоков на Прегольской ТЭС. Из-за отключения генерирующего оборудования произошло кратковременное снижение частоты и ограничение мощности потребителей", - сказали в пресс-службе.Собеседница агентства добавила, что в настоящее время ведется последовательное подключение энергоблоков к энергосистеме для восстановления электроснабжения отключенных потребителей. Причины выясняются.Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных написал в своем Тelegram-канале, что все потребители электроэнергии в регионе будут подключены в течение часа, энергетики завершают работы по восстановлению электроснабжения и подключают поэтапно, в первую очередь социальные объекты.Прегольская ТЭС введена в эксплуатацию в марте 2019 года. Ее установленная мощность 463 тысячи МВт. Основное топливо - природный газ. По информации с сайта правительства Калининградской области, станция построена в рамках проекта по обеспечению энергобезопасности региона, который реализуется по поручению президента РФ и в соответствии с распоряжениями правительства РФ.
https://ria.ru/20250430/blekaut-2014338899.html
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калининградская область, калининград, происшествия, алексей беспрозванных, россия
Калининградская область, Калининград, Происшествия, Алексей Беспрозванных, Россия
В ТЭС назвали причину перебоев с электричеством в Калининградской области

Генераторы энергоблоков Прегольской ТЭС отключились из-за короткого замыкания

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 17 июл - РИА Новости. Генераторы энергоблоков на Прегольской ТЭС под Калининградом отключились из-за внешнего короткого замыкания, сообщили РИА Новости в пресс-службе филиала "Калининградской ТЭЦ-2" (входит в "Интер РАО").
По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, авария на этой ТЭС оставила без света несколько районов области, отключились все четыре энергоблока.
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"Отключение генераторов - следствие возникновения внешнего короткого замыкания, под действием технологических защит произошло отключение генераторов энергоблоков на Прегольской ТЭС. Из-за отключения генерирующего оборудования произошло кратковременное снижение частоты и ограничение мощности потребителей", - сказали в пресс-службе.
Собеседница агентства добавила, что в настоящее время ведется последовательное подключение энергоблоков к энергосистеме для восстановления электроснабжения отключенных потребителей. Причины выясняются.
Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных написал в своем Тelegram-канале, что все потребители электроэнергии в регионе будут подключены в течение часа, энергетики завершают работы по восстановлению электроснабжения и подключают поэтапно, в первую очередь социальные объекты.
Прегольская ТЭС введена в эксплуатацию в марте 2019 года. Ее установленная мощность 463 тысячи МВт. Основное топливо - природный газ. По информации с сайта правительства Калининградской области, станция построена в рамках проекта по обеспечению энергобезопасности региона, который реализуется по поручению президента РФ и в соответствии с распоряжениями правительства РФ.
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