В ТЭС назвали причину перебоев с электричеством в Калининградской области
Генераторы энергоблоков Прегольской ТЭС отключились из-за короткого замыкания
Линии электропередач . Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 17 июл - РИА Новости. Генераторы энергоблоков на Прегольской ТЭС под Калининградом отключились из-за внешнего короткого замыкания, сообщили РИА Новости в пресс-службе филиала "Калининградской ТЭЦ-2" (входит в "Интер РАО").
По информации источника РИА Новости в экстренных службах региона, авария на этой ТЭС оставила без света несколько районов области, отключились все четыре энергоблока.
"Отключение генераторов - следствие возникновения внешнего короткого замыкания, под действием технологических защит произошло отключение генераторов энергоблоков на Прегольской ТЭС. Из-за отключения генерирующего оборудования произошло кратковременное снижение частоты и ограничение мощности потребителей", - сказали в пресс-службе.
Собеседница агентства добавила, что в настоящее время ведется последовательное подключение энергоблоков к энергосистеме для восстановления электроснабжения отключенных потребителей. Причины выясняются.
Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных написал в своем Тelegram-канале, что все потребители электроэнергии в регионе будут подключены в течение часа, энергетики завершают работы по восстановлению электроснабжения и подключают поэтапно, в первую очередь социальные объекты.
Прегольская ТЭС введена в эксплуатацию в марте 2019 года. Ее установленная мощность 463 тысячи МВт. Основное топливо - природный газ. По информации с сайта правительства Калининградской области, станция построена в рамках проекта по обеспечению энергобезопасности региона, который реализуется по поручению президента РФ и в соответствии с распоряжениями правительства РФ.
В Чехии назвали возможную причину блэкаута в Праге
4 июля, 18:40