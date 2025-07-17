https://ria.ru/20250717/sud-2029767044.html

Суд отклонил жалобу на приговор экс-замминистра культуры Яриловой

Суд отклонил жалобу на приговор экс-замминистра культуры Яриловой - РИА Новости, 17.07.2025

Суд отклонил жалобу на приговор экс-замминистра культуры Яриловой

Второй кассационный суд отклонил жалобу бывшей замминистра культуры РФ Ольги Яриловой на приговор, которым ей было назначено семь лет колонии за включение музея РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:18:00+03:00

2025-07-17T18:18:00+03:00

2025-07-17T18:18:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Второй кассационный суд отклонил жалобу бывшей замминистра культуры РФ Ольги Яриловой на приговор, которым ей было назначено семь лет колонии за включение музея мороженого в программу "Пушкинской карты", сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил без удовлетворения кассационные жалобы адвокатов на приговор Тверского районного суда города Москвы от 25.04.2024 и апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Московского городского суда от 18.11.2024 в отношении Яриловой О. С", - сообщили в суде. Ранее Тверской суд Москвы признал Ярилову виновной в превышении полномочий и приговорил ее к семи годам колонии. Ярилова способствовала включению "Самого высокого музея мороженого в мире", расположенного в одной из башен "Москва-Сити", в программу "Пушкинской карты". В итоге музею необоснованно выплатили из бюджета более 125 миллионов рублей на входные билеты, установил суд. Обвинение отмечало, что музей мороженого нельзя было включать в "Пушкинскую карту", так как он не имеет статуса музея, программа носит развлекательный характер, а билеты там очень дорогие. Противозаконные действия Яриловой оно объяснило ее карьеризмом. Сама Ярилова вину не признала. Защита настаивала, что эта экскурсия подходит под нужные параметры и нравится детям.

https://ria.ru/20250710/novosibirsk-2028265715.html

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