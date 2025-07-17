https://ria.ru/20250717/sud-2029722551.html

Суд приговорил Шестерова к шести годам по делу о хищении средств Минобороны

Суд приговорил Шестерова к шести годам по делу о хищении средств Минобороны - РИА Новости, 17.07.2025

Суд приговорил Шестерова к шести годам по делу о хищении средств Минобороны

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к 6 годам колонии бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T16:05:00+03:00

2025-07-17T16:05:00+03:00

2025-07-17T16:35:00+03:00

происшествия

россия

московская область (подмосковье)

патриот

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029647648_0:0:3070:1727_1920x0_80_0_0_9c54b2d442eaa207d2b5e09bc0feb145.jpg

ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к 6 годам колонии бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова по делу о хищениях у Минобороны РФ и парка "Патриот", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Окончательно назначить Шестерову наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласил решение судья Алексей Коростелев.Ранее в ходе прений сторон гособвинитель запросил Шестерову 6,5 лет колонии общего режима с лишением звания и государственных наград. Генерал же попросил суд не лишать его свободы, звания и наград. "Я виноват, себя не обеляю, искренне раскаиваюсь", - подчеркнул он.Защита генерала напомнила суду, что он признал вину в полном объеме, дал показания, изобличающие бывшего замминистра обороны Павла Попова и экс-директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова, в этой связи адвокат предложил рассмотреть возможность назначить наказание ниже низшего предела, то есть условный срок.В суде Шестерова сопровождала бывшая супруга, с которой они снова сошлись. Всё заседание она неустанно шептала молитвы на дальней лавочке зала заседаний.Как установило следствие, экс-замминистра обороны Павел Попов в 2022 году поручил Шестерову и экс-директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что есть на территории парка.В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка.При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка.Шестеров полностью признал вину, однако заявил, что какую-либо выгоду не получил, а только курировал стройку на земле Попова.Минобороны и парк "Патриот" заявили ко всем троим иски о солидарной компенсации вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей.Дело Ахмедова поступило в Одинцовский городской суд Подмосковья, его рассмотрят в особом порядке по просьбе бывшего директора парка, полностью признавшего вину.Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.

https://ria.ru/20250708/dengi-2027846508.html

https://ria.ru/20250717/gruppa-2029683367.html

https://ria.ru/20250717/patriot-2029660509.html

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, московская область (подмосковье), патриот