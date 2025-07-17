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Суд приговорил Шестерова к шести годам по делу о хищении средств Минобороны - РИА Новости, 17.07.2025
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16:05 17.07.2025 (обновлено: 16:35 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/sud-2029722551.html
Суд приговорил Шестерова к шести годам по делу о хищении средств Минобороны
Суд приговорил Шестерова к шести годам по делу о хищении средств Минобороны - РИА Новости, 17.07.2025
Суд приговорил Шестерова к шести годам по делу о хищении средств Минобороны
Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к 6 годам колонии бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:05:00+03:00
2025-07-17T16:35:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
патриот
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к 6 годам колонии бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова по делу о хищениях у Минобороны РФ и парка "Патриот", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Окончательно назначить Шестерову наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласил решение судья Алексей Коростелев.Ранее в ходе прений сторон гособвинитель запросил Шестерову 6,5 лет колонии общего режима с лишением звания и государственных наград. Генерал же попросил суд не лишать его свободы, звания и наград. "Я виноват, себя не обеляю, искренне раскаиваюсь", - подчеркнул он.Защита генерала напомнила суду, что он признал вину в полном объеме, дал показания, изобличающие бывшего замминистра обороны Павла Попова и экс-директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова, в этой связи адвокат предложил рассмотреть возможность назначить наказание ниже низшего предела, то есть условный срок.В суде Шестерова сопровождала бывшая супруга, с которой они снова сошлись. Всё заседание она неустанно шептала молитвы на дальней лавочке зала заседаний.Как установило следствие, экс-замминистра обороны Павел Попов в 2022 году поручил Шестерову и экс-директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что есть на территории парка.В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка.При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка.Шестеров полностью признал вину, однако заявил, что какую-либо выгоду не получил, а только курировал стройку на земле Попова.Минобороны и парк "Патриот" заявили ко всем троим иски о солидарной компенсации вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей.Дело Ахмедова поступило в Одинцовский городской суд Подмосковья, его рассмотрят в особом порядке по просьбе бывшего директора парка, полностью признавшего вину.Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.
https://ria.ru/20250708/dengi-2027846508.html
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происшествия, россия, московская область (подмосковье), патриот
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Патриот
Суд приговорил Шестерова к шести годам по делу о хищении средств Минобороны

Суд приговорил генерала Шестерова к 6 годам по делу о хищении средств Минобороны

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВладимир Шестеров
Владимир Шестеров - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Шестеров. Архивное фото
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 17 июл - РИА Новости. Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил к 6 годам колонии бывшего замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова по делу о хищениях у Минобороны РФ и парка "Патриот", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Окончательно назначить Шестерову наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет с отбыванием в колонии общего режима", - огласил решение судья Алексей Коростелев.
Павел Попов - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
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Ранее в ходе прений сторон гособвинитель запросил Шестерову 6,5 лет колонии общего режима с лишением звания и государственных наград. Генерал же попросил суд не лишать его свободы, звания и наград. "Я виноват, себя не обеляю, искренне раскаиваюсь", - подчеркнул он.
Защита генерала напомнила суду, что он признал вину в полном объеме, дал показания, изобличающие бывшего замминистра обороны Павла Попова и экс-директора парка "Патриот" Вячеслава Ахмедова, в этой связи адвокат предложил рассмотреть возможность назначить наказание ниже низшего предела, то есть условный срок.
В суде Шестерова сопровождала бывшая супруга, с которой они снова сошлись. Всё заседание она неустанно шептала молитвы на дальней лавочке зала заседаний.
Как установило следствие, экс-замминистра обороны Павел Попов в 2022 году поручил Шестерову и экс-директору парка "Патриот" Вячеславу Ахмедову построить на его участке в одном из СНТ Подмосковья строения, похожие на те, что есть на территории парка.
В результате Попов обзавелся двухэтажным домом, гостевым домом с баней и двухэтажным гаражом, постройки оснастили освещением, мебелью, заборами – всё за счет средств Минобороны и парка.
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Экс-замминистра обороны Попова обвинили в организации преступной группы
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При этом в документы были внесены ложные сведения о выполненных строительных работах в парке на сумму почти 26 миллионов рублей, а подрядчикам сообщалось, что участок Попова якобы является частью парка.
Шестеров полностью признал вину, однако заявил, что какую-либо выгоду не получил, а только курировал стройку на земле Попова.
Минобороны и парк "Патриот" заявили ко всем троим иски о солидарной компенсации вреда на общую сумму более 25 миллионов рублей.
Дело Ахмедова поступило в Одинцовский городской суд Подмосковья, его рассмотрят в особом порядке по просьбе бывшего директора парка, полностью признавшего вину.
Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
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