https://ria.ru/20250717/sud-2029709236.html

Кассационный суд оставил в силе приговор директору частной школы в Москве

Кассационный суд оставил в силе приговор директору частной школы в Москве - РИА Новости, 17.07.2025

Кассационный суд оставил в силе приговор директору частной школы в Москве

Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор директору частной столичной школы Василисе Масловой, осужденной за организацию покушения на... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T14:54:00+03:00

2025-07-17T14:54:00+03:00

2025-07-17T14:54:00+03:00

происшествия

москва

московский городской суд

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе приговор директору частной столичной школы Василисе Масловой, осужденной за организацию покушения на убийство женщины, сообщили РИА Новости в пресс-службе инстанции. "Приговор оставлен без изменения, жалоба - без удовлетворения",- сказал собеседник агентства. Гагаринский суд Москвы в апреле прошлого года приговорил Маслову к 9 годам колонии общего режима, Николая Фролова, который, по данным следствия, был исполнителем преступления, осудили на 5 лет, его пособницу Ирину Погарченко - на 4,5. Позже Мосгорсуд ужесточил сроки Фролову и Погарченко - на 2 и 1,5 года соответственно. Уголовное дело рассматривали повторно. Изначально суд, исходя из вердикта присяжных, оправдал Маслову и Погарченко, но признал виновным Фролова. Позже кассационный суд отменил приговор. По версии следствия, директор частной московской школы Василиса Маслова решила "наказать" супругу своего любовника. Сделать это она предложила своему бывшему ученику - студенту Николаю Фролову, который подкараулил женщину на улице Шверника и избил ее. Этого Масловой оказалось недостаточно, и она, как полагает следствие, задумала убить соперницу, для чего привлекла Фролова и бывшую ученицу Ирину Погарченко. Соучастники 9 января 2020 года выследили жертву, и Фролов ударил ее несколько раз ножом. Пострадавшая была обнаружена прохожими, доставлена в больницу, где благодаря своевременно оказанной помощи выжила. Как ранее сообщал источник РИА Новости в правоохранительных органах, Маслова - директор элитной частной школы "Русский Гарвард". Пострадавшая - Светлана Хананашвили, жена бизнесмена и на тот момент муниципального депутата Академического района Москвы Михаила Хананашвили. Он заявлял РИА Новости, что утверждения о его связи с Масловой - ложь.

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