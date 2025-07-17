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Суд в Самаре рассмотрит 30 июля дело о покушении на депутата Госдумы
Суд в Самаре рассмотрит 30 июля дело о покушении на депутата Госдумы - РИА Новости, 17.07.2025
Суд в Самаре рассмотрит 30 июля дело о покушении на депутата Госдумы
Промышленный районный суд Самары 30 июля проведет первое заседание по уголовному делу о покушении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева, следует из... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T12:09:00+03:00
2025-07-17T12:09:00+03:00
2025-07-17T12:09:00+03:00
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САМАРА, 17 июл - РИА Новости. Промышленный районный суд Самары 30 июля проведет первое заседание по уголовному делу о покушении на депутата Госдумы РФ Михаила Матвеева, следует из документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. В документах указано, что первое судебное заседание по существу назначено на 30 июля в 14.30 (13.30 мск). Уголовное дело находится в производстве судьи Татьяны Керосировой. Ранее в СУСК России по Самарской области сообщали, что завершили расследование уголовного дела о покушении на убийство депутата Госдумы Матвеева. На сайте региональной прокуратуры сообщалось, что 18 июля 2024 года трое обвиняемых, включая подростка, находились на остановке в Самаре. Несовершеннолетний зашел в маршрутный автобус, при этом водитель предупредил, что у него обеденный перерыв. После этого между ними возник конфликт, подросток ударил мужчину и попытался скрыться вместе с друзьями. Однако его догнали двое свидетелей конфликта, и обвиняемые начали драку. По данным СУСК России по области, находившиеся в том же месте Матвеев и его водитель попытались пресечь противоправные действия напавших. В ответ обвиняемые нанесли мужчинам несколько ударов деревянной палкой и кирпичом по туловищу и голове, причинив телесные повреждения различной степени тяжести. Довести свой преступный умысел до конца обвиняемые не смогли из-за сопротивления со стороны потерпевших и прохожих. Прибывшие медики оказали медицинскую помощь пострадавшим.
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происшествия, россия, самарская область, самара, михаил матвеев, госдума рф
Происшествия, Россия, Самарская область, Самара, Михаил Матвеев, Госдума РФ
Суд в Самаре рассмотрит 30 июля дело о покушении на депутата Госдумы
Суд в Самаре 30 июля рассмотрит дело о покушении на депутата ГД Матвеева