https://ria.ru/20250717/sud-2029609727.html

Суд 21 июля рассмотрит дело экс-главы ГВСУ по спецобъектам Белкова

Суд 21 июля рассмотрит дело экс-главы ГВСУ по спецобъектам Белкова - РИА Новости, 17.07.2025

Суд 21 июля рассмотрит дело экс-главы ГВСУ по спецобъектам Белкова

Замоскворецкий суд Москвы 21 июля приступит к рассмотрению уголовного дела бывшего руководителя ГВСУ по спецобъектам Андрея Белкова о покупке томографа по... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T06:34:00+03:00

2025-07-17T06:34:00+03:00

2025-07-17T06:34:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Замоскворецкий суд Москвы 21 июля приступит к рассмотрению уголовного дела бывшего руководителя ГВСУ по спецобъектам Андрея Белкова о покупке томографа по завышенной стоимости для 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны России, следует из базы судов, с которой ознакомилось РИА Новости. "Назначено судебное заседание на 21 июля", - указывается в карточке дела. Как ожидается, судья рассмотрит лишь вопрос о продлении Белкову срока содержания под стражей. Андрей Белков обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 285.4 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшем тяжкие последствия). Дело расследует ГСУ ГУ МВД России по Москве. Как следует из материалов, Андрей Белков, находясь в должности директора "Главного военно-строительного управления по специальным объектам" при исполнении гособоронзаказа на покупку томографа организовал фиктивный конкурс и обеспечил заключение договора с ООО "Стройхимпроект" в лице гендиректора Елены Ляхович. Согласно условиям договора "Стройхимпроект" обязалось поставить по цене 121 миллион 705 рублей томограф в рамках реконструкции 9-го лечебно-диагностического центра Минобороны в центре Москвы. Следствие считает, что стоимость томографа по договору была завышенной, а разницу в 48 миллионов рублей разделили между собой гендиректор ООО" Стройхимпроект" Ляхович и главный бухгалтер организации Виктор Билько. Как указывается в материалах, Билько перевел 73,3 миллиона рублей поставщику томографа, а "денежными средствами в общей сумме 48 миллионов 239 тысяч 478 рублей 3 копейки" Ляхович и Билько распорядились по собственному усмотрению. Защита в свою очередь неоднократно заявляла в суде, что Белков заключил контракт на покупку магнитно-резонансного томографа по нижней границе рыночной цены. Ранее его адвокат Роман Костенко рассказывал РИА Новости, что была проведена экспертиза об установлении рыночной стоимости поставленного магнитно-резонансного томографа. В заключении специалист указывал, что "рыночная стоимость данного томографа по состоянию на декабрь 2019 года - нижний предел рыночной стоимости МРТ – 117,765 миллиона рублей, верхний предел – 135 миллионов рублей, томограф был приобретен по максимально низкой цене (121,7 миллиона рублей)". Защита указывала, что вопреки доводам следствия, конкурс на покупку томографа был проведен в полном соответствии с действующим законодательством, а сами сделки не причинили какого-либо ущерба. Белков вину не признает. Он находится в СИЗО. Ему грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Другую фигурантку дела - гендиректора "Стройхимпроект" Ляхович в декабре минувшего года Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 4 годам условно со штрафом в 360 тысяч рублей. Ее дело было рассмотрено в особом порядке поскольку она признала вину и заключила досудебное соглашение. Этот же суд сейчас слушает дело другого фигуранта - ее подчиненного главбуха Виктора Билько. Ляхович же подала ходатайство о снятии с нее судимости, рассмотрение которого назначено на август.

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https://ria.ru/20250701/ivanov-2026549353.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва, россия