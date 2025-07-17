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Верховный суд вынес решение по делу экс-главы Солнцевского суда Москвы
Верховный суд вынес решение по делу экс-главы Солнцевского суда Москвы - РИА Новости, 17.07.2025
Верховный суд вынес решение по делу экс-главы Солнцевского суда Москвы
Верховный суд РФ признал законным досрочное прекращение полномочий бывшего председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты, против которого... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T03:57:00+03:00
2025-07-17T03:57:00+03:00
2025-07-17T03:57:00+03:00
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным досрочное прекращение полномочий бывшего председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты, против которого возбуждено дело о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд определил: в удовлетворении жалобы Матеты на решение о досрочном прекращении полномочий судьи отказать", - сказали в суде. Матата обжаловал это решение в апелляционную инстанцию этого же суда, суд рассмотрит жалобу в конце августа. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ разрешила СК возбудить против Матеты уголовное дело, а также признала законным досрочное прекращение его полномочий председателя Солнцевского районного суда Москвы. На заседании ВККС следователь заявлял, что Матета подозревается в получении от предпринимателя около 88 миллионов рублей, обещая ему принятие решений, повлиять на которые не мог. Впоследствии стало известно, что Матета арестован. По версии следствия, в сентябре 2020 года предприниматель Евгений Курко передал Матете, тогда еще работавшему в Мособлсуде, 24 миллиона 800 тысяч рублей, в ноябре - еще 700 тысяч евро. А в 2024 году Матета, уже будучи председателем Солнцевского райсуда, предложил ему заплатить еще 80 тысяч долларов за содействие в принятии нужного решения Арбитражным судом Московской области. Тогда Курко и обратился в правоохранительные органы и дал согласие участие в оперативных мероприятиях.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд
Происшествия, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Московский областной суд
Верховный суд вынес решение по делу экс-главы Солнцевского суда Москвы
ВС признал законным прекращение полномочий судьи Матеты