https://ria.ru/20250717/sud-2029601510.html

Верховный суд вынес решение по делу экс-главы Солнцевского суда Москвы

Верховный суд вынес решение по делу экс-главы Солнцевского суда Москвы - РИА Новости, 17.07.2025

Верховный суд вынес решение по делу экс-главы Солнцевского суда Москвы

Верховный суд РФ признал законным досрочное прекращение полномочий бывшего председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты, против которого... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T03:57:00+03:00

2025-07-17T03:57:00+03:00

2025-07-17T03:57:00+03:00

происшествия

россия

москва

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

московский областной суд

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg

МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Верховный суд РФ признал законным досрочное прекращение полномочий бывшего председателя Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты, против которого возбуждено дело о мошенничестве, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Суд определил: в удовлетворении жалобы Матеты на решение о досрочном прекращении полномочий судьи отказать", - сказали в суде. Матата обжаловал это решение в апелляционную инстанцию этого же суда, суд рассмотрит жалобу в конце августа. Ранее Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ разрешила СК возбудить против Матеты уголовное дело, а также признала законным досрочное прекращение его полномочий председателя Солнцевского районного суда Москвы. На заседании ВККС следователь заявлял, что Матета подозревается в получении от предпринимателя около 88 миллионов рублей, обещая ему принятие решений, повлиять на которые не мог. Впоследствии стало известно, что Матета арестован. По версии следствия, в сентябре 2020 года предприниматель Евгений Курко передал Матете, тогда еще работавшему в Мособлсуде, 24 миллиона 800 тысяч рублей, в ноябре - еще 700 тысяч евро. А в 2024 году Матета, уже будучи председателем Солнцевского райсуда, предложил ему заплатить еще 80 тысяч долларов за содействие в принятии нужного решения Арбитражным судом Московской области. Тогда Курко и обратился в правоохранительные органы и дал согласие участие в оперативных мероприятиях.

https://ria.ru/20250716/advokat-2029585046.html

https://ria.ru/20250716/trishkin-2029452116.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, москва, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), московский областной суд