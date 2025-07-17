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Степашин рассказал о тайном указе Зеленского уничтожить книги на русском - РИА Новости, 17.07.2025
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20:47 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/stepashin-2029804761.html
Степашин рассказал о тайном указе Зеленского уничтожить книги на русском
Степашин рассказал о тайном указе Зеленского уничтожить книги на русском - РИА Новости, 17.07.2025
Степашин рассказал о тайном указе Зеленского уничтожить книги на русском
Владимир Зеленский год назад принял закрытое решение об изъятии из библиотек всех книг на русском языке и их уничтожении, а такие действия не предпринимал даже... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T20:47:00+03:00
2025-07-17T20:47:00+03:00
в мире
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адольф гитлер
сергей степашин
владимир зеленский
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский год назад принял закрытое решение об изъятии из библиотек всех книг на русском языке и их уничтожении, а такие действия не предпринимал даже лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Украина после госпереворота в 2014 году начала курс на борьбу с русским языком. Например, за это время Верховная рада приняла ряд законодательных актов, которые ужесточают ограничение на использование русского языка. Кроме того, отдельные власти на местах вводят запреты на русскоязычные книги, спектакли и фильмы. "Год назад Зеленский принял решение, оно закрытое, но я знаю это решение, знают и у нас в стране: изъять из библиотек все книги на русском языке и уничтожить. Даже Гитлеру это в голову не приходило. Вот что происходит там", - сказал он. Также Степашин обратил внимание, что на Украине гражданам нельзя говорить на русском языке. "Мы-то их (украинцев - ред.) считаем своими. А там (на Украине – ред.) уже, извините меня, на русском-то на улице нельзя разговаривать. Попробуй включи русскую песню в машине, машину изымут сразу, в тюрьму посадят. Вот до чего дошло", - отметил Степашин. Кампания по демонстративному сожжению книг началась в Германии вскоре после прихода к власти нацистов во главе с Адольфом Гитлером. Произведения примерно 130 авторов, в том числе Максима Горького, Владимира Маяковского, Генриха Манна, Эриха Марии Ремарка, Джека Лондона, были объявлены противоречащими идеологии национал-социалистов. Их публичные сожжения проходили на протяжении нескольких месяцев. Апогеем этой кампании стали события 10 мая 1933 года. Тогда в крупнейших университетских городах Германии были сожжены десятки тысяч книг. Ту акцию возглавлял министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс. Только в Берлине в костер было отправлено порядка 25 тысяч томов. Массовое сожжение книг считается одним из символов нацизма. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 18 июля в 11.00 мск.
https://ria.ru/20241206/lavrov-1987633255.html
https://ria.ru/20250106/zelenskij-1992623065.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Степашин о решении Зеленского уничтожить все книги на русском языке
Зеленский год назад принял закрытое решение об изъятии из библиотек всех книг на русском языке и их уничтожении, а такие действия не предпринимал даже Гитлер, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин
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в мире, германия, украина, россия, адольф гитлер, сергей степашин, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Германия, Украина, Россия, Адольф Гитлер, Сергей Степашин, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
Степашин рассказал о тайном указе Зеленского уничтожить книги на русском

Экс-премьер Степашин: Зеленский год назад уничтожил все книги на русском языке

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский год назад принял закрытое решение об изъятии из библиотек всех книг на русском языке и их уничтожении, а такие действия не предпринимал даже лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр России Сергей Степашин.
Украина после госпереворота в 2014 году начала курс на борьбу с русским языком. Например, за это время Верховная рада приняла ряд законодательных актов, которые ужесточают ограничение на использование русского языка. Кроме того, отдельные власти на местах вводят запреты на русскоязычные книги, спектакли и фильмы.
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"Год назад Зеленский принял решение, оно закрытое, но я знаю это решение, знают и у нас в стране: изъять из библиотек все книги на русском языке и уничтожить. Даже Гитлеру это в голову не приходило. Вот что происходит там", - сказал он.
Также Степашин обратил внимание, что на Украине гражданам нельзя говорить на русском языке.
«
"Мы-то их (украинцев - ред.) считаем своими. А там (на Украине – ред.) уже, извините меня, на русском-то на улице нельзя разговаривать. Попробуй включи русскую песню в машине, машину изымут сразу, в тюрьму посадят. Вот до чего дошло", - отметил Степашин.
Кампания по демонстративному сожжению книг началась в Германии вскоре после прихода к власти нацистов во главе с Адольфом Гитлером. Произведения примерно 130 авторов, в том числе Максима Горького, Владимира Маяковского, Генриха Манна, Эриха Марии Ремарка, Джека Лондона, были объявлены противоречащими идеологии национал-социалистов. Их публичные сожжения проходили на протяжении нескольких месяцев. Апогеем этой кампании стали события 10 мая 1933 года.
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Тогда в крупнейших университетских городах Германии были сожжены десятки тысяч книг. Ту акцию возглавлял министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс. Только в Берлине в костер было отправлено порядка 25 тысяч томов. Массовое сожжение книг считается одним из символов нацизма.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 18 июля в 11.00 мск.
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В миреГерманияУкраинаРоссияАдольф ГитлерСергей СтепашинВладимир ЗеленскийВерховная Рада Украины
 
 
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