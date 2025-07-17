Степашин рассказал, каких современных писателей нужно продвигать за рубежом
Степашин: Прилепина, Проханова и Водолазкина нужно продвигать за рубежом
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российских писателей Захара Прилепина, Александра Проханова, а также Юрия Полякова, Евгения Водолазкина и Алексея Варламова нужно продвигать за рубежом, а их книги переводить на разные языки, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр России, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
"А из современных (писателей - ред.), их много. Я могу сейчас навскидку перечислить. Захар Прилепин. Я знаю, к нему по-разному относятся. Намедни ему было 50 лет, давайте его поздравим. Совсем еще молодой человек. Мы с ним, кстати, в первой чеченской воевали вместе. Я, правда, был большой начальник, а он "на земле". Две вещи, я считаю, просто потрясающие, которые нужно было бы, конечно, перевести на Западе. Это "Обитель" о Соловках, даже фильм был экранизирован, вы помните, Сергей Безруков там играл одну из ролей. И вторая – "Шолохов. Незаконный", - сказал он.
Также среди писателей-современников он выделил Александра Проханова. По мнению Степашина, его книги нужно больше переводить в странах Латинской Америки, где писателя любят и помнят с тех времен, когда он был корреспондентом.
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"Юрий Поляков – прекрасные книги, еще с моей юности, "ЧП районного масштаба", сейчас у него интересные вещи. Наверное, Евгений Водолазкин, "Авиатор" – прекраснейшая вещь, которую можно с удовольствием читать. Это Максим Замшев", - добавил Степашин.
Кроме того, по словам президента книжного союза, роман "Одсун" Алексея Варламова необходимо переиздать на чешский язык и на немецкий, а также рассказ о Судетах – как сначала пришли немцы и что они делали с чехами, а потом, когда пришли чехи и что они делали с немцами.
"(Леонид – ред.) Юзефович – великолепный писатель. Алексей Иванов – у него потрясающий роман. Он был экранизирован, называется "Тобол". Это история освоения Сибири. Вот только навскидку я назвал несколько человек, на мой взгляд", - заключил Степашин.
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