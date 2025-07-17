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Степашин рассказал, каких современных писателей нужно продвигать за рубежом - РИА Новости, 17.07.2025
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Культура
 
02:08 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/stepashin-2029594767.html
Степашин рассказал, каких современных писателей нужно продвигать за рубежом
Степашин рассказал, каких современных писателей нужно продвигать за рубежом - РИА Новости, 17.07.2025
Степашин рассказал, каких современных писателей нужно продвигать за рубежом
Российских писателей Захара Прилепина, Александра Проханова, а также Юрия Полякова, Евгения Водолазкина и Алексея Варламова нужно продвигать за рубежом, а их... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T02:08:00+03:00
2025-07-17T02:08:00+03:00
культура
россия
соловки
латинская америка
сергей степашин
захар прилепин
александр проханов
российский книжный союз
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российских писателей Захара Прилепина, Александра Проханова, а также Юрия Полякова, Евгения Водолазкина и Алексея Варламова нужно продвигать за рубежом, а их книги переводить на разные языки, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр России, президент Российского книжного союза Сергей Степашин. "А из современных (писателей - ред.), их много. Я могу сейчас навскидку перечислить. Захар Прилепин. Я знаю, к нему по-разному относятся. Намедни ему было 50 лет, давайте его поздравим. Совсем еще молодой человек. Мы с ним, кстати, в первой чеченской воевали вместе. Я, правда, был большой начальник, а он "на земле". Две вещи, я считаю, просто потрясающие, которые нужно было бы, конечно, перевести на Западе. Это "Обитель" о Соловках, даже фильм был экранизирован, вы помните, Сергей Безруков там играл одну из ролей. И вторая – "Шолохов. Незаконный", - сказал он. Также среди писателей-современников он выделил Александра Проханова. По мнению Степашина, его книги нужно больше переводить в странах Латинской Америки, где писателя любят и помнят с тех времен, когда он был корреспондентом. "Юрий Поляков – прекрасные книги, еще с моей юности, "ЧП районного масштаба", сейчас у него интересные вещи. Наверное, Евгений Водолазкин, "Авиатор" – прекраснейшая вещь, которую можно с удовольствием читать. Это Максим Замшев", - добавил Степашин. Кроме того, по словам президента книжного союза, роман "Одсун" Алексея Варламова необходимо переиздать на чешский язык и на немецкий, а также рассказ о Судетах – как сначала пришли немцы и что они делали с чехами, а потом, когда пришли чехи и что они делали с немцами. "(Леонид – ред.) Юзефович – великолепный писатель. Алексей Иванов – у него потрясающий роман. Он был экранизирован, называется "Тобол". Это история освоения Сибири. Вот только навскидку я назвал несколько человек, на мой взгляд", - заключил Степашин.
https://ria.ru/20250614/prilepin-2022695340.html
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россия, соловки, латинская америка, сергей степашин, захар прилепин, александр проханов, российский книжный союз, культура
Культура, Россия, Соловки, Латинская Америка, Сергей Степашин, Захар Прилепин, Александр Проханов, Российский Книжный Союз, Культура
Степашин рассказал, каких современных писателей нужно продвигать за рубежом

Степашин: Прилепина, Проханова и Водолазкина нужно продвигать за рубежом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкБывший премьер-министр РФ Сергей Степашин
Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Российских писателей Захара Прилепина, Александра Проханова, а также Юрия Полякова, Евгения Водолазкина и Алексея Варламова нужно продвигать за рубежом, а их книги переводить на разные языки, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр России, президент Российского книжного союза Сергей Степашин.
"А из современных (писателей - ред.), их много. Я могу сейчас навскидку перечислить. Захар Прилепин. Я знаю, к нему по-разному относятся. Намедни ему было 50 лет, давайте его поздравим. Совсем еще молодой человек. Мы с ним, кстати, в первой чеченской воевали вместе. Я, правда, был большой начальник, а он "на земле". Две вещи, я считаю, просто потрясающие, которые нужно было бы, конечно, перевести на Западе. Это "Обитель" о Соловках, даже фильм был экранизирован, вы помните, Сергей Безруков там играл одну из ролей. И вторая – "Шолохов. Незаконный", - сказал он.
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Также среди писателей-современников он выделил Александра Проханова. По мнению Степашина, его книги нужно больше переводить в странах Латинской Америки, где писателя любят и помнят с тех времен, когда он был корреспондентом.
«
"Юрий Поляков – прекрасные книги, еще с моей юности, "ЧП районного масштаба", сейчас у него интересные вещи. Наверное, Евгений Водолазкин, "Авиатор" – прекраснейшая вещь, которую можно с удовольствием читать. Это Максим Замшев", - добавил Степашин.
Кроме того, по словам президента книжного союза, роман "Одсун" Алексея Варламова необходимо переиздать на чешский язык и на немецкий, а также рассказ о Судетах – как сначала пришли немцы и что они делали с чехами, а потом, когда пришли чехи и что они делали с немцами.
"(Леонид – ред.) Юзефович – великолепный писатель. Алексей Иванов – у него потрясающий роман. Он был экранизирован, называется "Тобол". Это история освоения Сибири. Вот только навскидку я назвал несколько человек, на мой взгляд", - заключил Степашин.
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КультураРоссияСоловкиЛатинская АмерикаСергей СтепашинЗахар ПрилепинАлександр ПрохановРоссийский Книжный СоюзКультура
 
 
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