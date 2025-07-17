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Госдеп оценил вероятность прекращения огня на Украине за 50 дней - РИА Новости, 17.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:09 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/ssha-2029818430.html
Госдеп оценил вероятность прекращения огня на Украине за 50 дней
Госдеп оценил вероятность прекращения огня на Украине за 50 дней - РИА Новости, 17.07.2025
Госдеп оценил вероятность прекращения огня на Украине за 50 дней
США не готовы утверждать, что до истечения ранее объявленного президентом Дональдом Трампом периода в 50 дней удастся достичь прекращения огня в конфликте на... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T23:09:00+03:00
2025-07-17T23:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
нато
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США не готовы утверждать, что до истечения ранее объявленного президентом Дональдом Трампом периода в 50 дней удастся достичь прекращения огня в конфликте на Украине, заявила в четверг официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс. "Я не могу предсказать вам, что может произойти, а чего не может. Но хорошая новость в том, что мир знает характер, позицию и ценности президента Трампа, госсекретаря и американского правительства, и мы, конечно же, сохраняем приверженность Украине и мирному урегулированию", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос о том, ждут ли США прекращения огня в конфликте в ближайшие 50 дней. Брюс добавила, что руководство НАТО планирует сделать так, чтобы Украине получила необходимые ей средства обороны. Ранее Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он выразил надежду, что "до этого не дойдет".
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в мире, украина, сша, дональд трамп, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, НАТО
Госдеп оценил вероятность прекращения огня на Украине за 50 дней

Госдеп: США не уверены в прекращении огня на Украине в ближайшие 50 дней

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. США не готовы утверждать, что до истечения ранее объявленного президентом Дональдом Трампом периода в 50 дней удастся достичь прекращения огня в конфликте на Украине, заявила в четверг официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс.
"Я не могу предсказать вам, что может произойти, а чего не может. Но хорошая новость в том, что мир знает характер, позицию и ценности президента Трампа, госсекретаря и американского правительства, и мы, конечно же, сохраняем приверженность Украине и мирному урегулированию", - сообщила она журналистам на брифинге на вопрос о том, ждут ли США прекращения огня в конфликте в ближайшие 50 дней.
Брюс добавила, что руководство НАТО планирует сделать так, чтобы Украине получила необходимые ей средства обороны.
Ранее Трамп заявил, что "очень недоволен Россией" и намерен ввести "очень жесткие пошлины", если сделки по Украине не удастся достичь в течение 50 дней, а ставка "вторичных пошлин" в случае отсутствия прогресса в урегулировании на Украине составит "около 100%". Вместе с тем он выразил надежду, что "до этого не дойдет".
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
В США предложили новый план по достижению мира на Украине
Вчера, 17:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампНАТО
 
 
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