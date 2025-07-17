Вэнс США поддержал идею Трампа о поставках оружия Украине
Вэнс поддержал идею Трампа о поставках оружия Украине за счет Европы
© AP Photo / Jacquelyn MartinВице-президент США Джей Ди Вэнс
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс "полностью поддерживает" новую инициативу президента США Дональда Трампа о поставках американского оружия Украине за счет Европы, заявил представитель вице-президента.
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По информации телеканала, после изменения политики администрации некоторые республиканцы, которые демонстрировали скептический настрой по отношению к Украине, пересмотрели свою позицию. Так, конгрессмен из Южной Каролины Ральф Норман, который ранее голосовал против всех дополнительных пакетов помощи Украине, сравнил нынешнюю ситуацию с подходом бывшего президента Джо Байдена, который "не знал, что он делает".
"Деньги просто шли во все стороны", - сказал Норман, добавив, что поставки оружия Украине всё равно вызовут много споров. Отвечая на вопрос о последствиях дополнительных поставок оружия Киеву, Норман сказал, что доверяет "генералам".
Еще один конгрессмен, Брендон Гилл, представляющий штат Техас, сказал, что он всё еще считает политику Трампа возвратом к "реализму и сдержанности". В марте Гилл похвалил решение президента по остановке военной помощи как "нож в сердце" консенсуса по внешней политике.
Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите в июне.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.