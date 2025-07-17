https://ria.ru/20250717/ssha-2029816115.html

Вэнс США поддержал идею Трампа о поставках оружия Украине

Вэнс США поддержал идею Трампа о поставках оружия Украине - РИА Новости, 17.07.2025

Вэнс США поддержал идею Трампа о поставках оружия Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс "полностью поддерживает" новую инициативу президента США Дональда Трампа о поставках американского оружия Украине за счет... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T22:39:00+03:00

2025-07-17T22:39:00+03:00

2025-07-17T22:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

сша

дональд трамп

джо байден

сергей лавров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028535839_0:64:3071:1791_1920x0_80_0_0_27e1ad725626cf7bca10330ba00ab4ab.jpg

ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс "полностью поддерживает" новую инициативу президента США Дональда Трампа о поставках американского оружия Украине за счет Европы, заявил представитель вице-президента. "Вице-президент Вэнс полностью поддерживает план президента Трампа по спасению американских налогоплательщиков от бесконечного финансирования конфликта на Украине и остается приверженным цели президента - положить конец кровопролитию в Восточной Европе", - сказал представитель телеканалу Fox News. По информации телеканала, после изменения политики администрации некоторые республиканцы, которые демонстрировали скептический настрой по отношению к Украине, пересмотрели свою позицию. Так, конгрессмен из Южной Каролины Ральф Норман, который ранее голосовал против всех дополнительных пакетов помощи Украине, сравнил нынешнюю ситуацию с подходом бывшего президента Джо Байдена, который "не знал, что он делает". "Деньги просто шли во все стороны", - сказал Норман, добавив, что поставки оружия Украине всё равно вызовут много споров. Отвечая на вопрос о последствиях дополнительных поставок оружия Киеву, Норман сказал, что доверяет "генералам". Еще один конгрессмен, Брендон Гилл, представляющий штат Техас, сказал, что он всё еще считает политику Трампа возвратом к "реализму и сдержанности". В марте Гилл похвалил решение президента по остановке военной помощи как "нож в сердце" консенсуса по внешней политике. Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите в июне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20250704/amerika-2026987277.html

https://ria.ru/20250717/ukraina-2029811632.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, нато