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Вэнс США поддержал идею Трампа о поставках оружия Украине - РИА Новости, 17.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:39 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/ssha-2029816115.html
Вэнс США поддержал идею Трампа о поставках оружия Украине
Вэнс США поддержал идею Трампа о поставках оружия Украине - РИА Новости, 17.07.2025
Вэнс США поддержал идею Трампа о поставках оружия Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс "полностью поддерживает" новую инициативу президента США Дональда Трампа о поставках американского оружия Украине за счет... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T22:39:00+03:00
2025-07-17T22:39:00+03:00
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в мире
украина
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дональд трамп
джо байден
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс "полностью поддерживает" новую инициативу президента США Дональда Трампа о поставках американского оружия Украине за счет Европы, заявил представитель вице-президента. "Вице-президент Вэнс полностью поддерживает план президента Трампа по спасению американских налогоплательщиков от бесконечного финансирования конфликта на Украине и остается приверженным цели президента - положить конец кровопролитию в Восточной Европе", - сказал представитель телеканалу Fox News. По информации телеканала, после изменения политики администрации некоторые республиканцы, которые демонстрировали скептический настрой по отношению к Украине, пересмотрели свою позицию. Так, конгрессмен из Южной Каролины Ральф Норман, который ранее голосовал против всех дополнительных пакетов помощи Украине, сравнил нынешнюю ситуацию с подходом бывшего президента Джо Байдена, который "не знал, что он делает". "Деньги просто шли во все стороны", - сказал Норман, добавив, что поставки оружия Украине всё равно вызовут много споров. Отвечая на вопрос о последствиях дополнительных поставок оружия Киеву, Норман сказал, что доверяет "генералам". Еще один конгрессмен, Брендон Гилл, представляющий штат Техас, сказал, что он всё еще считает политику Трампа возвратом к "реализму и сдержанности". В марте Гилл похвалил решение президента по остановке военной помощи как "нож в сердце" консенсуса по внешней политике. Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите в июне. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250704/amerika-2026987277.html
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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, джо байден, сергей лавров, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
Вэнс США поддержал идею Трампа о поставках оружия Украине

Вэнс поддержал идею Трампа о поставках оружия Украине за счет Европы

© AP Photo / Jacquelyn MartinВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Вице-президент США Джей Ди Вэнс. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс "полностью поддерживает" новую инициативу президента США Дональда Трампа о поставках американского оружия Украине за счет Европы, заявил представитель вице-президента.
"Вице-президент Вэнс полностью поддерживает план президента Трампа по спасению американских налогоплательщиков от бесконечного финансирования конфликта на Украине и остается приверженным цели президента - положить конец кровопролитию в Восточной Европе", - сказал представитель телеканалу Fox News.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.07.2025
Трампа загоняют в ловушку: в США ждут ядерного удара
4 июля, 08:00
По информации телеканала, после изменения политики администрации некоторые республиканцы, которые демонстрировали скептический настрой по отношению к Украине, пересмотрели свою позицию. Так, конгрессмен из Южной Каролины Ральф Норман, который ранее голосовал против всех дополнительных пакетов помощи Украине, сравнил нынешнюю ситуацию с подходом бывшего президента Джо Байдена, который "не знал, что он делает".
"Деньги просто шли во все стороны", - сказал Норман, добавив, что поставки оружия Украине всё равно вызовут много споров. Отвечая на вопрос о последствиях дополнительных поставок оружия Киеву, Норман сказал, что доверяет "генералам".
Еще один конгрессмен, Брендон Гилл, представляющий штат Техас, сказал, что он всё еще считает политику Трампа возвратом к "реализму и сдержанности". В марте Гилл похвалил решение президента по остановке военной помощи как "нож в сердце" консенсуса по внешней политике.
Трамп, прежде неоднократно критиковавший своего предшественника Байдена за выделение многомиллиардной военной помощи Украине, 11 июля объявил, что НАТО, государством-членом которого являются Соединенные Штаты, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине, при этом американский лидер уточнил, что соответствующее соглашение с блоком было достигнуто на саммите в июне.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
"Какое оружие?" На Западе задались неудобным вопросом об Украине
Вчера, 21:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШАДональд ТрампДжо БайденСергей ЛавровНАТО
 
 
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