https://ria.ru/20250717/ssha-2029768722.html

Зеленский не стал увольнять Буданова* из-за давления США, пишет Spectator

Зеленский не стал увольнять Буданова* из-за давления США, пишет Spectator - РИА Новости, 17.07.2025

Зеленский не стал увольнять Буданова* из-за давления США, пишет Spectator

Владимир Зеленский не стал увольнять руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова * из-за давления посольства США в Киеве,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T18:28:00+03:00

2025-07-17T18:28:00+03:00

2025-07-17T18:28:00+03:00

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

алексей журавлев

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский не стал увольнять руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова * из-за давления посольства США в Киеве, сообщает издание Spectator со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. "Зеленский несколько раз пытался отправить в отставку... Кирилла Буданова*, главу военной разведки Украины, предположительно, из-за его растущей популярности. Только давление со стороны американского посольства в Киеве предотвратило отставку", - говорится в публикации. Ранее агентство Блумберг передавало, что Буданов* надеется остаться на посту до завершения конфликта. Росфинмониторинг внес 7 февраля 2024 года Буданова* в перечень террористов и экстремистов. В декабре 2023 года Следственный комитет РФ заочно предъявил ему обвинения по ряду (104 теракта и диверсии) террористических эпизодов на территории России. Басманный суд Москвы повторно заочно арестовал его. Первый зампред комитета Государственной Думы РФ по обороне Алексей Журавлев 26 марта 2024 года отмечал, что Буданов* не скрывает свою причастность к терактам и диверсиям и кичится преступлениями, в подробностях рассказывая, как их планировали и совершали.* Признан в России террористом и экстремистом

https://ria.ru/20250530/budanov-2020070272.html

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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, алексей журавлев , федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), spectator