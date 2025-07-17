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Зеленский не стал увольнять Буданова* из-за давления США, пишет Spectator - РИА Новости, 17.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:28 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/ssha-2029768722.html
Зеленский не стал увольнять Буданова* из-за давления США, пишет Spectator
Зеленский не стал увольнять Буданова* из-за давления США, пишет Spectator - РИА Новости, 17.07.2025
Зеленский не стал увольнять Буданова* из-за давления США, пишет Spectator
Владимир Зеленский не стал увольнять руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова * из-за давления посольства США в Киеве,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:28:00+03:00
2025-07-17T18:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
алексей журавлев
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский не стал увольнять руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова * из-за давления посольства США в Киеве, сообщает издание Spectator со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. "Зеленский несколько раз пытался отправить в отставку... Кирилла Буданова*, главу военной разведки Украины, предположительно, из-за его растущей популярности. Только давление со стороны американского посольства в Киеве предотвратило отставку", - говорится в публикации. Ранее агентство Блумберг передавало, что Буданов* надеется остаться на посту до завершения конфликта. Росфинмониторинг внес 7 февраля 2024 года Буданова* в перечень террористов и экстремистов. В декабре 2023 года Следственный комитет РФ заочно предъявил ему обвинения по ряду (104 теракта и диверсии) террористических эпизодов на территории России. Басманный суд Москвы повторно заочно арестовал его. Первый зампред комитета Государственной Думы РФ по обороне Алексей Журавлев 26 марта 2024 года отмечал, что Буданов* не скрывает свою причастность к терактам и диверсиям и кичится преступлениями, в подробностях рассказывая, как их планировали и совершали.* Признан в России террористом и экстремистом
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в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, алексей журавлев , федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), spectator
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Алексей Журавлев , Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Spectator
Зеленский не стал увольнять Буданова* из-за давления США, пишет Spectator

Spectator: Зеленский не стал увольнять Буданова из-за давления посольства США

© Главное управление разведки Министерства обороны УкраиныРуководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов* - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Главное управление разведки Министерства обороны Украины
Руководитель Главного управления разведки украинского Минобороны Кирилл Буданов*. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский не стал увольнять руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова * из-за давления посольства США в Киеве, сообщает издание Spectator со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата.
"Зеленский несколько раз пытался отправить в отставку... Кирилла Буданова*, главу военной разведки Украины, предположительно, из-за его растущей популярности. Только давление со стороны американского посольства в Киеве предотвратило отставку", - говорится в публикации.
Ранее агентство Блумберг передавало, что Буданов* надеется остаться на посту до завершения конфликта.
Росфинмониторинг внес 7 февраля 2024 года Буданова* в перечень террористов и экстремистов. В декабре 2023 года Следственный комитет РФ заочно предъявил ему обвинения по ряду (104 теракта и диверсии) террористических эпизодов на территории России. Басманный суд Москвы повторно заочно арестовал его. Первый зампред комитета Государственной Думы РФ по обороне Алексей Журавлев 26 марта 2024 года отмечал, что Буданов* не скрывает свою причастность к терактам и диверсиям и кичится преступлениями, в подробностях рассказывая, как их планировали и совершали.
* Признан в России террористом и экстремистом
Кирилл Буданов - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
Дуда наградил Буданова* офицерским крестом "За заслуги перед Польшей"
30 мая, 20:47
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийАлексей ЖуравлевФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Spectator
 
 
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