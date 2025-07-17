https://ria.ru/20250717/ssha-2029768722.html
Зеленский не стал увольнять Буданова* из-за давления США, пишет Spectator
Зеленский не стал увольнять Буданова* из-за давления США, пишет Spectator - РИА Новости, 17.07.2025
Зеленский не стал увольнять Буданова* из-за давления США, пишет Spectator
Владимир Зеленский не стал увольнять руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова * из-за давления посольства США в Киеве,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T18:28:00+03:00
2025-07-17T18:28:00+03:00
2025-07-17T18:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
киев
владимир зеленский
алексей журавлев
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878431091_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_8daca6e1a6efdd705afa560adae035b3.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский не стал увольнять руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова * из-за давления посольства США в Киеве, сообщает издание Spectator со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата. "Зеленский несколько раз пытался отправить в отставку... Кирилла Буданова*, главу военной разведки Украины, предположительно, из-за его растущей популярности. Только давление со стороны американского посольства в Киеве предотвратило отставку", - говорится в публикации. Ранее агентство Блумберг передавало, что Буданов* надеется остаться на посту до завершения конфликта. Росфинмониторинг внес 7 февраля 2024 года Буданова* в перечень террористов и экстремистов. В декабре 2023 года Следственный комитет РФ заочно предъявил ему обвинения по ряду (104 теракта и диверсии) террористических эпизодов на территории России. Басманный суд Москвы повторно заочно арестовал его. Первый зампред комитета Государственной Думы РФ по обороне Алексей Журавлев 26 марта 2024 года отмечал, что Буданов* не скрывает свою причастность к терактам и диверсиям и кичится преступлениями, в подробностях рассказывая, как их планировали и совершали.* Признан в России террористом и экстремистом
https://ria.ru/20250530/budanov-2020070272.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0f/1878431091_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_34d06c462e8cd619f0091edc691fd1e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, владимир зеленский, алексей журавлев , федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), spectator
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Алексей Журавлев , Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Spectator
Зеленский не стал увольнять Буданова* из-за давления США, пишет Spectator
Spectator: Зеленский не стал увольнять Буданова из-за давления посольства США