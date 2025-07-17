https://ria.ru/20250717/ssha-2029749139.html
Суд в США не отпустил из-под стражи россиянина Постового
Суд в США не отпустил из-под стражи россиянина Постового - РИА Новости, 17.07.2025
Суд в США не отпустил из-под стражи россиянина Постового
Суд в США до сих пор не удовлетворил ходатайство защиты отпустить из-под стражи россиянина Дениса Постового, обвиняемого американскими властями в незаконных... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:17:00+03:00
2025-07-17T17:17:00+03:00
2025-07-17T17:31:00+03:00
сша
россия
флорида
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029753747_0:0:1856:1044_1920x0_80_0_0_c6c9015921bc50d783e33d103de7bcf3.jpg
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Суд в США до сих пор не удовлетворил ходатайство защиты отпустить из-под стражи россиянина Дениса Постового, обвиняемого американскими властями в незаконных поставках электроники военного назначения в РФ, заявил РИА Новости адвокат подзащитного Уильям Коффилд. "Мы обратились в суд с ходатайством о его освобождении до суда. Это ходатайство находится на рассмотрении суда, но решение по нему пока не вынесено", - сообщил он агентству. Коффилд добавил, что начало судебного процесса по делу Постового запланировано на октябрь 2025 года, а на восьмое октября назначено предварительное судебное заседание. Как сообщил ранее минюст США, проживавший во Флориде 44-летний Постовой был арестован по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства беспилотников. Позднее власти США перевели его в изолятор американской столицы, где Постовой содержится с октября 2024 года.
https://ria.ru/20250717/postovoy-2029744936.html
сша
россия
флорида
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/11/2029753747_293:0:1685:1044_1920x0_80_0_0_e07a9002ce39945a831edc2496373510.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, флорида, в мире
США, Россия, Флорида, В мире
Суд в США не отпустил из-под стражи россиянина Постового
Суд в США до сих пор не отпустил из-под стражи россиянина Постового