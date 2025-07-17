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Суд в США не отпустил из-под стражи россиянина Постового

Суд в США не отпустил из-под стражи россиянина Постового - РИА Новости, 17.07.2025

Суд в США не отпустил из-под стражи россиянина Постового

Суд в США до сих пор не удовлетворил ходатайство защиты отпустить из-под стражи россиянина Дениса Постового, обвиняемого американскими властями в незаконных... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T17:17:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Суд в США до сих пор не удовлетворил ходатайство защиты отпустить из-под стражи россиянина Дениса Постового, обвиняемого американскими властями в незаконных поставках электроники военного назначения в РФ, заявил РИА Новости адвокат подзащитного Уильям Коффилд. "Мы обратились в суд с ходатайством о его освобождении до суда. Это ходатайство находится на рассмотрении суда, но решение по нему пока не вынесено", - сообщил он агентству. Коффилд добавил, что начало судебного процесса по делу Постового запланировано на октябрь 2025 года, а на восьмое октября назначено предварительное судебное заседание. Как сообщил ранее минюст США, проживавший во Флориде 44-летний Постовой был арестован по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства беспилотников. Позднее власти США перевели его в изолятор американской столицы, где Постовой содержится с октября 2024 года.

https://ria.ru/20250717/postovoy-2029744936.html

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