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Суд в США не отпустил из-под стражи россиянина Постового - РИА Новости, 17.07.2025
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17:17 17.07.2025 (обновлено: 17:31 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/ssha-2029749139.html
Суд в США не отпустил из-под стражи россиянина Постового
Суд в США не отпустил из-под стражи россиянина Постового - РИА Новости, 17.07.2025
Суд в США не отпустил из-под стражи россиянина Постового
Суд в США до сих пор не удовлетворил ходатайство защиты отпустить из-под стражи россиянина Дениса Постового, обвиняемого американскими властями в незаконных... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T17:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Суд в США до сих пор не удовлетворил ходатайство защиты отпустить из-под стражи россиянина Дениса Постового, обвиняемого американскими властями в незаконных поставках электроники военного назначения в РФ, заявил РИА Новости адвокат подзащитного Уильям Коффилд. "Мы обратились в суд с ходатайством о его освобождении до суда. Это ходатайство находится на рассмотрении суда, но решение по нему пока не вынесено", - сообщил он агентству. Коффилд добавил, что начало судебного процесса по делу Постового запланировано на октябрь 2025 года, а на восьмое октября назначено предварительное судебное заседание. Как сообщил ранее минюст США, проживавший во Флориде 44-летний Постовой был арестован по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства беспилотников. Позднее власти США перевели его в изолятор американской столицы, где Постовой содержится с октября 2024 года.
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сша, россия, флорида, в мире
США, Россия, Флорида, В мире
Суд в США не отпустил из-под стражи россиянина Постового

Суд в США до сих пор не отпустил из-под стражи россиянина Постового

© Фото : Pinellas County JailДенис Постовой
Денис Постовой - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Фото : Pinellas County Jail
Денис Постовой. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Суд в США до сих пор не удовлетворил ходатайство защиты отпустить из-под стражи россиянина Дениса Постового, обвиняемого американскими властями в незаконных поставках электроники военного назначения в РФ, заявил РИА Новости адвокат подзащитного Уильям Коффилд.
"Мы обратились в суд с ходатайством о его освобождении до суда. Это ходатайство находится на рассмотрении суда, но решение по нему пока не вынесено", - сообщил он агентству.
Коффилд добавил, что начало судебного процесса по делу Постового запланировано на октябрь 2025 года, а на восьмое октября назначено предварительное судебное заседание.
Как сообщил ранее минюст США, проживавший во Флориде 44-летний Постовой был арестован по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных нужд, в том числе для производства беспилотников. Позднее власти США перевели его в изолятор американской столицы, где Постовой содержится с октября 2024 года.
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Защита Постового обеспокоена затягиванием сроков его операции
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