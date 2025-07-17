Рейтинг@Mail.ru
СМИ назвали стратегию Трампа в отношении России несостоятельной - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:57 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/ssha-2029741784.html
СМИ назвали стратегию Трампа в отношении России несостоятельной
СМИ назвали стратегию Трампа в отношении России несостоятельной - РИА Новости, 17.07.2025
СМИ назвали стратегию Трампа в отношении России несостоятельной
Стратегия президента США Дональда Трампа в отношении России, основанная на ужесточении курса, "совершенно несостоятельна", считает колумнист журнала American... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T16:57:00+03:00
2025-07-17T16:57:00+03:00
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
сергей лавров
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_0:93:3072:1821_1920x0_80_0_0_22204d68b12245055069d931ed1a92b5.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Стратегия президента США Дональда Трампа в отношении России, основанная на ужесточении курса, "совершенно несостоятельна", считает колумнист журнала American Conservative Тед Гален Карпентер. "США и НАТО... требуют от великой державы (России - ред.) безоговорочной капитуляции в конфликте, который она не проиграла... Нынешняя стратегия совершенно несостоятельна. Однако Трамп делает всё еще более бесполезным и опасным, подталкивая Соединенные Штаты к этому явно обреченному подходу", - пишет Карпентер. Как отмечает колумнист, Россия в настоящий момент находится в выигрышном положении, а её вооруженные силы продвигаются в зоне боевых действий. Кроме того, попытки экономической изоляции России также обернулись для Запада "сокрушительным провалом", так как РФ успешно находит альтернативные рынки для экспорта своей продукции, добавляет Карпентер. При этом он подчеркивает, что европейские страны - члены НАТО сами во многом пострадали от санкций, введенных против России. В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО. В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250717/bezopasnost-2029724085.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/112626/47/1126264769_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ce9081793a6e2ee9606423c73f75d5c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, сергей лавров, нато
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Сергей Лавров, НАТО
СМИ назвали стратегию Трампа в отношении России несостоятельной

AC: стратегия Трампа в отношении России является совершенно несостоятельной

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФлаг США
Флаг США - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Стратегия президента США Дональда Трампа в отношении России, основанная на ужесточении курса, "совершенно несостоятельна", считает колумнист журнала American Conservative Тед Гален Карпентер.
"США и НАТО... требуют от великой державы (России - ред.) безоговорочной капитуляции в конфликте, который она не проиграла... Нынешняя стратегия совершенно несостоятельна. Однако Трамп делает всё еще более бесполезным и опасным, подталкивая Соединенные Штаты к этому явно обреченному подходу", - пишет Карпентер.
Как отмечает колумнист, Россия в настоящий момент находится в выигрышном положении, а её вооруженные силы продвигаются в зоне боевых действий.
Кроме того, попытки экономической изоляции России также обернулись для Запада "сокрушительным провалом", так как РФ успешно находит альтернативные рынки для экспорта своей продукции, добавляет Карпентер. При этом он подчеркивает, что европейские страны - члены НАТО сами во многом пострадали от санкций, введенных против России.
В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
Британцы боятся Трампа больше, чем терроризма и Китая, сообщает Politico
16:12
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампСергей ЛавровНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала