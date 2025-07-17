СМИ назвали стратегию Трампа в отношении России несостоятельной
AC: стратегия Трампа в отношении России является совершенно несостоятельной
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Стратегия президента США Дональда Трампа в отношении России, основанная на ужесточении курса, "совершенно несостоятельна", считает колумнист журнала American Conservative Тед Гален Карпентер.
"США и НАТО... требуют от великой державы (России - ред.) безоговорочной капитуляции в конфликте, который она не проиграла... Нынешняя стратегия совершенно несостоятельна. Однако Трамп делает всё еще более бесполезным и опасным, подталкивая Соединенные Штаты к этому явно обреченному подходу", - пишет Карпентер.
Как отмечает колумнист, Россия в настоящий момент находится в выигрышном положении, а её вооруженные силы продвигаются в зоне боевых действий.
Кроме того, попытки экономической изоляции России также обернулись для Запада "сокрушительным провалом", так как РФ успешно находит альтернативные рынки для экспорта своей продукции, добавляет Карпентер. При этом он подчеркивает, что европейские страны - члены НАТО сами во многом пострадали от санкций, введенных против России.
В понедельник Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Украине через союзников по НАТО: США продадут европейским странам крупную партию оружия на миллиарды долларов, включая ракеты, системы ПВО и боеприпасы, после чего союзники передадут её Киеву и восполнят запасы за счёт новых закупок у американских производителей. Он подчеркнул, что механизм уже согласован и будет реализован на средства стран НАТО.
В тот же день Трамп также заявил, что США введут 100‑процентные пошлины на товары из России и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Москвой и Киевом.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.