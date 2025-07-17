Рейтинг@Mail.ru
Массовые сокращения в Госдепе США угрожают безопасности страны, пишет CBS - РИА Новости, 17.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:42 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/ssha-2029625091.html
Массовые сокращения в Госдепе США угрожают безопасности страны, пишет CBS
Массовые сокращения в Госдепе США угрожают безопасности страны, пишет CBS - РИА Новости, 17.07.2025
Массовые сокращения в Госдепе США угрожают безопасности страны, пишет CBS
Массовые сокращения в госдепе США, начатые администрацией президента Дональда Трампа на прошлой неделе, представляют угрозу национальной безопасности страны,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T09:42:00+03:00
2025-07-17T09:42:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
мария захарова
россия
государственный департамент сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:233:1280:953_1920x0_80_0_0_9035e898bdca445b20737d8069aa8489.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Массовые сокращения в госдепе США, начатые администрацией президента Дональда Трампа на прошлой неделе, представляют угрозу национальной безопасности страны, передает телеканал CBS со ссылкой на источники в ведомстве. "Значительные сокращения штата и ликвидация ряда ключевых служб повысили существенные риски национальной безопасности США", - приводит телеканал слова действующих и бывших американских дипломатов. По мнению собеседников CBS, сокращения были "произвольны и плохо организованы", а некоторые служащие получили уведомления об увольнении, находясь в рабочей поездке. Телеканал сообщает, что Белый дом в пятницу провел сокращение 1353 сотрудников госдепа, работавших на территории США, мотивировав эту меру необходимостью повысить эффективность ведомства. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения о сокращении штата в госдепе США, отметив, что американские дипломаты называют свои увольнения нарушением прав человека, хотя они всегда уверяли весь мир, что только в США соблюдаются права человека.
https://ria.ru/20250715/uoltts-2029317193.html
https://ria.ru/20250716/tramp-2029355968.html
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/05/1739887844_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_1712e6fbc9dcf6b27f5b28be9d035664.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп, мария захарова, россия, государственный департамент сша
В мире, США, Дональд Трамп, Мария Захарова, Россия, Государственный департамент США
Массовые сокращения в Госдепе США угрожают безопасности страны, пишет CBS

CBS: массовые сокращения в Госдепе США угрожают национальной безопасности страны

© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Перейти в медиабанк
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Массовые сокращения в госдепе США, начатые администрацией президента Дональда Трампа на прошлой неделе, представляют угрозу национальной безопасности страны, передает телеканал CBS со ссылкой на источники в ведомстве.
"Значительные сокращения штата и ликвидация ряда ключевых служб повысили существенные риски национальной безопасности США", - приводит телеканал слова действующих и бывших американских дипломатов.
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
Белый дом не стал наказывать экс-советника Уолтца за скандал с Signal
15 июля, 19:01
По мнению собеседников CBS, сокращения были "произвольны и плохо организованы", а некоторые служащие получили уведомления об увольнении, находясь в рабочей поездке.
Телеканал сообщает, что Белый дом в пятницу провел сокращение 1353 сотрудников госдепа, работавших на территории США, мотивировав эту меру необходимостью повысить эффективность ведомства.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения о сокращении штата в госдепе США, отметив, что американские дипломаты называют свои увольнения нарушением прав человека, хотя они всегда уверяли весь мир, что только в США соблюдаются права человека.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.07.2025
Трамп не рассматривает Бессента главным кандидатом на пост главы ФРС
Вчера, 02:45
 
В миреСШАДональд ТрампМария ЗахароваРоссияГосударственный департамент США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала