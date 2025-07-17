https://ria.ru/20250717/ssha-2029625091.html

Массовые сокращения в Госдепе США угрожают безопасности страны, пишет CBS

Массовые сокращения в Госдепе США угрожают безопасности страны, пишет CBS - РИА Новости, 17.07.2025

Массовые сокращения в Госдепе США угрожают безопасности страны, пишет CBS

Массовые сокращения в госдепе США, начатые администрацией президента Дональда Трампа на прошлой неделе, представляют угрозу национальной безопасности страны,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T09:42:00+03:00

2025-07-17T09:42:00+03:00

2025-07-17T09:42:00+03:00

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Массовые сокращения в госдепе США, начатые администрацией президента Дональда Трампа на прошлой неделе, представляют угрозу национальной безопасности страны, передает телеканал CBS со ссылкой на источники в ведомстве. "Значительные сокращения штата и ликвидация ряда ключевых служб повысили существенные риски национальной безопасности США", - приводит телеканал слова действующих и бывших американских дипломатов. По мнению собеседников CBS, сокращения были "произвольны и плохо организованы", а некоторые служащие получили уведомления об увольнении, находясь в рабочей поездке. Телеканал сообщает, что Белый дом в пятницу провел сокращение 1353 сотрудников госдепа, работавших на территории США, мотивировав эту меру необходимостью повысить эффективность ведомства. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с иронией прокомментировала сообщения о сокращении штата в госдепе США, отметив, что американские дипломаты называют свои увольнения нарушением прав человека, хотя они всегда уверяли весь мир, что только в США соблюдаются права человека.

https://ria.ru/20250715/uoltts-2029317193.html

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в мире, сша, дональд трамп, мария захарова, россия, государственный департамент сша