https://ria.ru/20250717/ssha-2029586543.html

США запретят прокладку кабелей по китайским технологиям, пишут СМИ

США запретят прокладку кабелей по китайским технологиям, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2025

США запретят прокладку кабелей по китайским технологиям, пишут СМИ

Федеральная комиссия по связи (FCC) США планирует запретить зарубежным компаниям использовать китайские технологии и оборудование при прокладке подводных... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T00:12:00+03:00

2025-07-17T00:12:00+03:00

2025-07-17T00:12:00+03:00

в мире

сша

америка

пекин

huawei technologies

google

microsoft corporation

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993978766_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_15cce268a72b1cd3c09d208472235c63.jpg

МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Федеральная комиссия по связи (FCC) США планирует запретить зарубежным компаниям использовать китайские технологии и оборудование при прокладке подводных кабелей в Америку, пишет Financial Times. По данным газеты, в следующем месяце американский регулятор в области телекоммуникаций проведет голосование по новому правилу, направленному на борьбу с якобы китайским шпионажем путем обеспечения того, чтобы все новые кабели связи, которые будут проложены в США, были менее уязвимы для возможных угроз со стороны Пекина и других стран. "Федеральная комиссия по связи США готова принять решение, которое запретит компаниям прокладывать в Америку подводные кабели связи, содержащие китайские технологии или оборудование", - пишет газета. Председатель комиссии Брендан Карр заявил в интервью Financial Times, что подводные кабели приобретают все большее значение, поскольку США строят центры обработки данных и инфраструктуру для искусственного интеллекта и технологий нового поколения. Как пишет газета, Карр усилил контроль за Китаем и создал специальное подразделение по национальной безопасности, чтобы "сосредоточиться на угрозах со стороны Пекина". После запрета китайские компании не смогут получать лицензии FCC на строительство и эксплуатацию кабелей, соединяющих США. Им также будет запрещено арендовать мощности на кабелях, проложенных другими компаниями. Это затронет компанию Huawei, которую США обвинили в шпионаже, однако запрет будет применяться только к лицензиям на будущие кабели, отмечает Financial Times. Кроме того, по данным газеты, комиссия в следующем месяце предложит еще одну меру, которая упростит процесс получения лицензии для ряда американских компаний, включая Google, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Microsoft и Amazon, после того как они предоставят определенные гарантии безопасности.

https://ria.ru/20250521/kitaj-2018161883.html

https://ria.ru/20240912/ssha-1972334389.html

сша

америка

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, америка, пекин, huawei technologies, google, microsoft corporation