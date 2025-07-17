США запретят прокладку кабелей по китайским технологиям, пишут СМИ
FT: США хотят запретить прокладывать подводные кабели по китайским технологиям
© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Федеральная комиссия по связи (FCC) США планирует запретить зарубежным компаниям использовать китайские технологии и оборудование при прокладке подводных кабелей в Америку, пишет Financial Times.
По данным газеты, в следующем месяце американский регулятор в области телекоммуникаций проведет голосование по новому правилу, направленному на борьбу с якобы китайским шпионажем путем обеспечения того, чтобы все новые кабели связи, которые будут проложены в США, были менее уязвимы для возможных угроз со стороны Пекина и других стран.
"Федеральная комиссия по связи США готова принять решение, которое запретит компаниям прокладывать в Америку подводные кабели связи, содержащие китайские технологии или оборудование", - пишет газета.
Председатель комиссии Брендан Карр заявил в интервью Financial Times, что подводные кабели приобретают все большее значение, поскольку США строят центры обработки данных и инфраструктуру для искусственного интеллекта и технологий нового поколения.
Как пишет газета, Карр усилил контроль за Китаем и создал специальное подразделение по национальной безопасности, чтобы "сосредоточиться на угрозах со стороны Пекина". После запрета китайские компании не смогут получать лицензии FCC на строительство и эксплуатацию кабелей, соединяющих США. Им также будет запрещено арендовать мощности на кабелях, проложенных другими компаниями.
Это затронет компанию Huawei, которую США обвинили в шпионаже, однако запрет будет применяться только к лицензиям на будущие кабели, отмечает Financial Times.
Кроме того, по данным газеты, комиссия в следующем месяце предложит еще одну меру, которая упростит процесс получения лицензии для ряда американских компаний, включая Google, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Microsoft и Amazon, после того как они предоставят определенные гарантии безопасности.
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