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США запретят прокладку кабелей по китайским технологиям, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2025
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00:12 17.07.2025
https://ria.ru/20250717/ssha-2029586543.html
США запретят прокладку кабелей по китайским технологиям, пишут СМИ
США запретят прокладку кабелей по китайским технологиям, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2025
США запретят прокладку кабелей по китайским технологиям, пишут СМИ
Федеральная комиссия по связи (FCC) США планирует запретить зарубежным компаниям использовать китайские технологии и оборудование при прокладке подводных... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T00:12:00+03:00
2025-07-17T00:12:00+03:00
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Федеральная комиссия по связи (FCC) США планирует запретить зарубежным компаниям использовать китайские технологии и оборудование при прокладке подводных кабелей в Америку, пишет Financial Times. По данным газеты, в следующем месяце американский регулятор в области телекоммуникаций проведет голосование по новому правилу, направленному на борьбу с якобы китайским шпионажем путем обеспечения того, чтобы все новые кабели связи, которые будут проложены в США, были менее уязвимы для возможных угроз со стороны Пекина и других стран. "Федеральная комиссия по связи США готова принять решение, которое запретит компаниям прокладывать в Америку подводные кабели связи, содержащие китайские технологии или оборудование", - пишет газета. Председатель комиссии Брендан Карр заявил в интервью Financial Times, что подводные кабели приобретают все большее значение, поскольку США строят центры обработки данных и инфраструктуру для искусственного интеллекта и технологий нового поколения. Как пишет газета, Карр усилил контроль за Китаем и создал специальное подразделение по национальной безопасности, чтобы "сосредоточиться на угрозах со стороны Пекина". После запрета китайские компании не смогут получать лицензии FCC на строительство и эксплуатацию кабелей, соединяющих США. Им также будет запрещено арендовать мощности на кабелях, проложенных другими компаниями. Это затронет компанию Huawei, которую США обвинили в шпионаже, однако запрет будет применяться только к лицензиям на будущие кабели, отмечает Financial Times. Кроме того, по данным газеты, комиссия в следующем месяце предложит еще одну меру, которая упростит процесс получения лицензии для ряда американских компаний, включая Google, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Microsoft и Amazon, после того как они предоставят определенные гарантии безопасности.
https://ria.ru/20250521/kitaj-2018161883.html
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сша
америка
пекин
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в мире, сша, америка, пекин, huawei technologies, google, microsoft corporation
В мире, США, Америка, Пекин, Huawei Technologies, Google, Microsoft Corporation
США запретят прокладку кабелей по китайским технологиям, пишут СМИ

FT: США хотят запретить прокладывать подводные кабели по китайским технологиям

© AP Photo / David PhillipАмериканские флаги в Вашингтоне
Американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© AP Photo / David Phillip
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 16 июл - РИА Новости. Федеральная комиссия по связи (FCC) США планирует запретить зарубежным компаниям использовать китайские технологии и оборудование при прокладке подводных кабелей в Америку, пишет Financial Times.
По данным газеты, в следующем месяце американский регулятор в области телекоммуникаций проведет голосование по новому правилу, направленному на борьбу с якобы китайским шпионажем путем обеспечения того, чтобы все новые кабели связи, которые будут проложены в США, были менее уязвимы для возможных угроз со стороны Пекина и других стран.
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"Федеральная комиссия по связи США готова принять решение, которое запретит компаниям прокладывать в Америку подводные кабели связи, содержащие китайские технологии или оборудование", - пишет газета.
Председатель комиссии Брендан Карр заявил в интервью Financial Times, что подводные кабели приобретают все большее значение, поскольку США строят центры обработки данных и инфраструктуру для искусственного интеллекта и технологий нового поколения.
Как пишет газета, Карр усилил контроль за Китаем и создал специальное подразделение по национальной безопасности, чтобы "сосредоточиться на угрозах со стороны Пекина". После запрета китайские компании не смогут получать лицензии FCC на строительство и эксплуатацию кабелей, соединяющих США. Им также будет запрещено арендовать мощности на кабелях, проложенных другими компаниями.
Это затронет компанию Huawei, которую США обвинили в шпионаже, однако запрет будет применяться только к лицензиям на будущие кабели, отмечает Financial Times.
Кроме того, по данным газеты, комиссия в следующем месяце предложит еще одну меру, которая упростит процесс получения лицензии для ряда американских компаний, включая Google, Meta (деятельность запрещена в России как экстремистская), Microsoft и Amazon, после того как они предоставят определенные гарантии безопасности.
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