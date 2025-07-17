Алексей Спиридонов стал главой Суджанского района Курской области
Хинштейн поздравил Спиридонова с избранием на пост главы Суджанского района
Алексей Спиридонов. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Главой Суджанского района Курской области избран Алексей Спиридонов, такое решение приняли местные депутаты, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Вчера депутатами представительного собрания Суджанского района главой муниципалитета был избран Алексей Спиридонов. Искренне поздравляю Алексея Вячеславовича с назначением", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Спиридонов имеет хороший управленческий опыт: был председателем комитета физической культуры и спорта Курской области, затем возглавлял АНО "Патриот". С 6 августа сам участвовал в эвакуации населения, в первую очередь — жителей Суджанского района. Вместе с военными вывозил людей из освобождённых от врага сёл и деревень.
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"Люди знают его не понаслышке, и главная его задача сейчас — преодолеть управленческий кризис, который сложился в районе. Нам нужно обеспечить массовое восстановление разрушенной инфраструктуры в районе, предстоит фактически заново построить Суджу и десятки других населённых пунктов", - подчеркнул Хинштейн.
В ноябре 2024 глава граничащего с Украиной Суджанского района Александр Богачев сообщил о сложении полномочий "после размышлений и разговора с губернатором". Вопрос отставки был поднят на встрече руководства Курской области с жителями района.
После встречи Алексей Смирнов, занимавший тогда пост губернатора, заявил журналистам, что чиновники, включая глав районов, которые недостаточно выстраивают взаимодействие с жителями Курской области, могут быть заменены. Сам Смирнов тоже вскоре покинул свой пост - в декабре, а в последствии был арестовал по делу о хищениях на возведении фортификаций в регионе.
На пост врио главы Суджанского района с 13 декабря 2024 года назначили Юрия Дмитрюкова. В июне он сложил свои полномочия. Новым врио главы района стал ранее занимавший должность руководителя добровольческого центра "Патриот" Спиридонов.
Врио главы Суджанского района сложил полномочия
23 июня, 11:05