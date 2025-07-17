https://ria.ru/20250717/spiridonov-2029624700.html

Алексей Спиридонов стал главой Суджанского района Курской области

Алексей Спиридонов стал главой Суджанского района Курской области - РИА Новости, 17.07.2025

Алексей Спиридонов стал главой Суджанского района Курской области

Главой Суджанского района Курской области избран Алексей Спиридонов, такое решение приняли местные депутаты, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T09:40:00+03:00

2025-07-17T09:40:00+03:00

2025-07-17T09:40:00+03:00

суджанский район

курская область

суджа

александр хинштейн

алексей смирнов (политик)

политика

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РЯЗАНЬ, 17 июл - РИА Новости. Главой Суджанского района Курской области избран Алексей Спиридонов, такое решение приняли местные депутаты, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн. "Вчера депутатами представительного собрания Суджанского района главой муниципалитета был избран Алексей Спиридонов. Искренне поздравляю Алексея Вячеславовича с назначением", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале. Он отметил, что Спиридонов имеет хороший управленческий опыт: был председателем комитета физической культуры и спорта Курской области, затем возглавлял АНО "Патриот". С 6 августа сам участвовал в эвакуации населения, в первую очередь — жителей Суджанского района. Вместе с военными вывозил людей из освобождённых от врага сёл и деревень. "Люди знают его не понаслышке, и главная его задача сейчас — преодолеть управленческий кризис, который сложился в районе. Нам нужно обеспечить массовое восстановление разрушенной инфраструктуры в районе, предстоит фактически заново построить Суджу и десятки других населённых пунктов", - подчеркнул Хинштейн. В ноябре 2024 глава граничащего с Украиной Суджанского района Александр Богачев сообщил о сложении полномочий "после размышлений и разговора с губернатором". Вопрос отставки был поднят на встрече руководства Курской области с жителями района. После встречи Алексей Смирнов, занимавший тогда пост губернатора, заявил журналистам, что чиновники, включая глав районов, которые недостаточно выстраивают взаимодействие с жителями Курской области, могут быть заменены. Сам Смирнов тоже вскоре покинул свой пост - в декабре, а в последствии был арестовал по делу о хищениях на возведении фортификаций в регионе. На пост врио главы Суджанского района с 13 декабря 2024 года назначили Юрия Дмитрюкова. В июне он сложил свои полномочия. Новым врио главы района стал ранее занимавший должность руководителя добровольческого центра "Патриот" Спиридонов.

https://ria.ru/20250714/hinshtejn-2029065879.html

https://ria.ru/20250623/dmitryukov-2024777405.html

суджанский район

курская область

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

суджанский район, курская область, суджа, александр хинштейн, алексей смирнов (политик) , политика