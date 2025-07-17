https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029610247.html

Российские военные уничтожили девять танков в ДНР

Российские военные уничтожили девять танков в ДНР - РИА Новости, 17.07.2025

Российские военные уничтожили девять танков в ДНР

Российские войска уничтожили в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР за три часа девять танков и британскую самоходку AS-90, причем место их стоянки выдал... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T06:40:00+03:00

2025-07-17T06:40:00+03:00

2025-07-17T08:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

т-64

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безопасность

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР за три часа девять танков и британскую самоходку AS-90, причем место их стоянки выдал пленный танкист, рассказали РИА Новости бойцы 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа.Как рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Сава", за день на константиновском направлении был уничтожен танковый батальон противника. Этому помог пленный танкист ВСУ, указавший на стоянку техники врага. Его танк был обездвижен дроном, после чего танкист был взят в плен пехотой и допрошен. Оператор FPV-дронов с позывным "Ростов" сообщил РИА Новости, что расчет работал в режиме свободной охоты и полученные от пленного координаты привели к лесному массиву в районе населенного пункта Русин Яр, где обнаружили первый замаскированный танк ВСУ и сразу нанесли по нему удар. "Летели на досмотр, на контроль. Прилетаем, первый танк горит. Начали досматривать внимательнее лес. В этом лесу уничтожено мной лично шесть танков. И еще соседние подразделения уничтожили три. Поэтому за три часа мы уничтожили у противника девять танков. Получилось девять танков и одна САУ - АS-90, скорее всего, была. Танки по типу Т-64, Т-62, вот такие модификации. От ЛБС (линии боестолкновения - ред.) на то время это, наверное, было километров 14-15", – добавил "Ростов". В распоряжении редакции имеются кадры поражения вражеских танков в районе населенного пункта Русин-Яр в Донецкой Народной Республике.

https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029551824.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Российские войска уничтожили в ДНР за 3 часа 9 танков и британскую самоходку Российские войска уничтожили в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР за 3 часа 9 танков и британскую самоходку AS-90, рассказали РИА Новости бойцы 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа 2025-07-17T06:40 true PT1M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, т-64, т-62, безопасность