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Российские военные уничтожили девять танков в ДНР - РИА Новости, 17.07.2025
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06:40 17.07.2025 (обновлено: 08:56 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029610247.html
Российские военные уничтожили девять танков в ДНР
Российские военные уничтожили девять танков в ДНР - РИА Новости, 17.07.2025
Российские военные уничтожили девять танков в ДНР
Российские войска уничтожили в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР за три часа девять танков и британскую самоходку AS-90, причем место их стоянки выдал... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T06:40:00+03:00
2025-07-17T08:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
т-64
т-62
безопасность
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР за три часа девять танков и британскую самоходку AS-90, причем место их стоянки выдал пленный танкист, рассказали РИА Новости бойцы 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа.Как рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Сава", за день на константиновском направлении был уничтожен танковый батальон противника. Этому помог пленный танкист ВСУ, указавший на стоянку техники врага. Его танк был обездвижен дроном, после чего танкист был взят в плен пехотой и допрошен. Оператор FPV-дронов с позывным "Ростов" сообщил РИА Новости, что расчет работал в режиме свободной охоты и полученные от пленного координаты привели к лесному массиву в районе населенного пункта Русин Яр, где обнаружили первый замаскированный танк ВСУ и сразу нанесли по нему удар. "Летели на досмотр, на контроль. Прилетаем, первый танк горит. Начали досматривать внимательнее лес. В этом лесу уничтожено мной лично шесть танков. И еще соседние подразделения уничтожили три. Поэтому за три часа мы уничтожили у противника девять танков. Получилось девять танков и одна САУ - АS-90, скорее всего, была. Танки по типу Т-64, Т-62, вот такие модификации. От ЛБС (линии боестолкновения - ред.) на то время это, наверное, было километров 14-15", – добавил "Ростов". В распоряжении редакции имеются кадры поражения вражеских танков в районе населенного пункта Русин-Яр в Донецкой Народной Республике.
https://ria.ru/20250716/zelenskiy-2029551824.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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353
60
353
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Российские войска уничтожили в ДНР за 3 часа 9 танков и британскую самоходку
Российские войска уничтожили в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР за 3 часа 9 танков и британскую самоходку AS-90, рассказали РИА Новости бойцы 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, т-64, т-62, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Т-64, Т-62, Безопасность
Российские военные уничтожили девять танков в ДНР

Российские войска уничтожили девять танков и британскую самоходку AS-90 в ДНР

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Российские войска уничтожили в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР за три часа девять танков и британскую самоходку AS-90, причем место их стоянки выдал пленный танкист, рассказали РИА Новости бойцы 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа.
Как рассказал РИА Новости командир взвода с позывным "Сава", за день на константиновском направлении был уничтожен танковый батальон противника. Этому помог пленный танкист ВСУ, указавший на стоянку техники врага. Его танк был обездвижен дроном, после чего танкист был взят в плен пехотой и допрошен.
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Вчера, 19:21
Оператор FPV-дронов с позывным "Ростов" сообщил РИА Новости, что расчет работал в режиме свободной охоты и полученные от пленного координаты привели к лесному массиву в районе населенного пункта Русин Яр, где обнаружили первый замаскированный танк ВСУ и сразу нанесли по нему удар.
"Летели на досмотр, на контроль. Прилетаем, первый танк горит. Начали досматривать внимательнее лес. В этом лесу уничтожено мной лично шесть танков. И еще соседние подразделения уничтожили три. Поэтому за три часа мы уничтожили у противника девять танков. Получилось девять танков и одна САУ - АS-90, скорее всего, была. Танки по типу Т-64, Т-62, вот такие модификации. От ЛБС (линии боестолкновения - ред.) на то время это, наверное, было километров 14-15", – добавил "Ростов".
В распоряжении редакции имеются кадры поражения вражеских танков в районе населенного пункта Русин-Яр в Донецкой Народной Республике.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныТ-64Т-62Безопасность
 
 
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