https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029607291.html

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Запорожье

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Запорожье - РИА Новости, 17.07.2025

Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Запорожье

Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины с личным составом в Запорожской области,... РИА Новости, 17.07.2025

2025-07-17T05:44:00+03:00

2025-07-17T05:44:00+03:00

2025-07-17T05:45:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины с личным составом в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. "Благодаря данным, полученным средствами воздушной разведки, была выявлена активность украинских боевиков в заброшенном доме, откуда неоднократно запускались FPV-дроны и дроны-разведчики. Расчет орудия Д-30 оперативно развернулся и предельно точным выстрелом уничтожил пункт управления БПЛА с личным составом", - сообщили в военном ведомстве. "Приходит корректировка - минута-две, может, чуть больше, и уже по корректировке стреляем. Можем сразу попасть в блиндаж, либо по пунктам управления БПЛА, либо по минометным расчетам", - рассказал журналистам артиллерист с позывным "Отец". В Минобороны отметили, что артиллеристы группировки войск "Днепр" постоянно взаимодействуют с расчетами БПЛА, которые ведут разведку позиций ВСУ и корректируют огонь по противнику.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)