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Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Запорожье - РИА Новости, 17.07.2025
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05:44 17.07.2025 (обновлено: 05:45 17.07.2025)
https://ria.ru/20250717/spetsoperatsiya-2029607291.html
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Запорожье
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Запорожье - РИА Новости, 17.07.2025
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Запорожье
Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины с личным составом в Запорожской области,... РИА Новости, 17.07.2025
2025-07-17T05:44:00+03:00
2025-07-17T05:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины с личным составом в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны РФ. "Благодаря данным, полученным средствами воздушной разведки, была выявлена активность украинских боевиков в заброшенном доме, откуда неоднократно запускались FPV-дроны и дроны-разведчики. Расчет орудия Д-30 оперативно развернулся и предельно точным выстрелом уничтожил пункт управления БПЛА с личным составом", - сообщили в военном ведомстве. "Приходит корректировка - минута-две, может, чуть больше, и уже по корректировке стреляем. Можем сразу попасть в блиндаж, либо по пунктам управления БПЛА, либо по минометным расчетам", - рассказал журналистам артиллерист с позывным "Отец". В Минобороны отметили, что артиллеристы группировки войск "Днепр" постоянно взаимодействуют с расчетами БПЛА, которые ведут разведку позиций ВСУ и корректируют огонь по противнику.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Артиллеристы уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ на Запорожье

Расчет орудия Д-30 уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкАртиллеристы
Артиллеристы - РИА Новости, 1920, 17.07.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Артиллеристы. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости. Расчет артиллерийского орудия Д-30 группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины с личным составом в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Благодаря данным, полученным средствами воздушной разведки, была выявлена активность украинских боевиков в заброшенном доме, откуда неоднократно запускались FPV-дроны и дроны-разведчики. Расчет орудия Д-30 оперативно развернулся и предельно точным выстрелом уничтожил пункт управления БПЛА с личным составом", - сообщили в военном ведомстве.
"Приходит корректировка - минута-две, может, чуть больше, и уже по корректировке стреляем. Можем сразу попасть в блиндаж, либо по пунктам управления БПЛА, либо по минометным расчетам", - рассказал журналистам артиллерист с позывным "Отец". В Минобороны отметили, что артиллеристы группировки войск "Днепр" постоянно взаимодействуют с расчетами БПЛА, которые ведут разведку позиций ВСУ и корректируют огонь по противнику.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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